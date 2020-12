A Neha le encantaban los cánticos que llenaban de música su iglesia. Pero perdió la oportunidad de cantarlos el año pasado cuando, a la edad de 14 años, se convirtió por la fuerza del cristianismo al Islam y se casó con un hombre de 45 años con hijos que le doblaban la edad. Cuenta su historia con una voz tan baja que por momentos se desvanece. Ella casi misma parece a punto de desaparecer envuelta en un pañuelo azul alrededor de su cara y cabeza. El esposo de Neha está en la cárcel y ahora se enfrenta cargos de violación por el matrimonio con una menor de edad, pero ella está escondida y con miedo después de que los guardias de seguridad confiscaran una pistola a su hermano en el tribunal. “Él trajo el arma para dispararme”, asegura Neha, cuyo apellido The Associated Press no usa por su seguridad.

Neha es una de las casi 1.000 niñas de minorías religiosas que se ven obligadas a convertirse al Islam en Pakistán cada año, en gran parte para allanar el camino a los matrimonios con menores de edad y no consensuados. Los activistas de derechos humanos dicen que la práctica ha aumentado durante los confinamientos por la pandemia del coronavirus, debido a que las niñas no van a la escuela y son más visibles, los “traficantes de novias” son más activos en Internet y las familias están más endeudadas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este mes a Pakistán como “un país que genera especial preocupación” por las violaciones de las libertades religiosas, una designación que el gobierno paquistaní rechaza. La declaración se basó en parte en una evaluación de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos de que las niñas menores de edad de las comunidades minoritarias hindú, cristiana y sij fueron “secuestradas para su conversión forzada al Islam ... casadas a la fuerza y sometidas a violación”.

Si bien la mayoría de las niñas conversas provienen de familias de hindúes empobrecidas del sur de la provincia de Sindh, dos nuevos casos que involucran a cristianos, incluido el de Neha, han sacudido al país en los últimos meses. Las niñas generalmente son secuestradas por conocidos cómplices y familiares u hombres que buscan novias. A veces, terratenientes poderosos las toman como pago de las deudas pendientes de sus padres campesinos, y la policía a menudo mira para otro lado. Una vez convertidas, las niñas se casan rápidamente, a menudo con hombres mayores o con sus secuestradores, según la Comisión de Derechos Humanos independiente de Pakistán. Las conversiones forzadas prosperan sin control en una red generadora de dinero que involucra a clérigos islámicos que solemnizan los matrimonios, magistrados que legalizan los sindicatos y policías locales corruptos que ayudan a los culpables negándose a investigar o saboteando las investigaciones, dicen activistas de protección infantil.

Un activista, Jibran Nasir, califica a la red de “mafia” que se aprovecha de las niñas no musulmanas porque son las más vulnerables y objetivos más fáciles “para los hombres mayores con impulsos de pedofilia”. El objetivo es conseguir novias vírgenes, no buscar nuevos conversos al Islam.

Las minorías representan solo el 3,6 por ciento de los 220 millones de habitantes de Pakistán y, a menudo, son objeto de discriminación. Aquellos que denuncian conversiones forzadas, por ejemplo, pueden ser acusados de blasfemia. En la región feudal de Kashmore, al sur de la provincia de Sindh, secuestraron a Sonia Kumari, de 13 años, y un día después la policía les dijo a sus padres que se había convertido del hinduismo al Islam. Su madre suplicó su regreso en un video ampliamente visto en Internet: “Por el amor de Dios, el Corán, lo que sea que crean, por favor devuélvanse a mi hija, la sacaron a la fuerza de nuestra casa”. Pero una activista hindú, que no quiso ser identificada por temor a las repercusiones de poderosos terratenientes, dijo que recibió una carta que la familia se vio obligada a escribir. La carta afirmaba que la joven de 13 años se había convertido voluntariamente y se había casado con un hombre de 36 que ya estaba casado y tenía dos hijos. Los padres se rindieron.

Arzoo Raja tenía 13 años cuando desapareció de su casa en el centro de Karachi. Los padres de la niña cristiana denunciaron su desaparición y suplicaron a la policía que la encontraran. Dos días después, los oficiales informaron que ella se había convertido al Islam y estaba casada con su vecino musulmán de 40 años. En la provincia de Sindh, la edad de consentimiento para contraer matrimonio es a los 18 años. El certificado de matrimonio de Arzoo decía que tenía 19 años. El clérigo que celebró el matrimonio de Arzoo, Qasi Ahmed Mufti Jaan Raheemi, fue posteriormente implicado en al menos otros tres matrimonios de menores. A pesar de enfrentar una orden de arresto pendiente por solemnizar el matrimonio de Arzoo, continuó su práctica en su destartalada oficina sobre un mercado mayorista de arroz en el centro de Karachi. Cuando un periodista de Associated Press llegó a su oficina, Raheemi huyó por una escalera lateral, según un clérigo, Mullah Kaifat Ullah, uno de la media docena de clérigos que también realiza matrimonios en el complejo. Dijo que otro clérigo ya está en la cárcel por casar niñas. Si bien Ullah dijo que solo casa a “niñas” de 18 años o más, argumentó que “según la ley islámica, la boda de una niña a la edad de 14 o 15 años está bien”.

La madre de Arzoo, Rita Raja, dijo que la policía ignoró las apelaciones de la familia hasta que un día fue grabada fuera del tribunal llorando y suplicando que devolvieran a su hija. El video se volvió viral, creando una tormenta en las redes sociales en Pakistán e incitando a las autoridades a intervenir. “Durante 10 días, los padres languidecieron entre la comisaría y las autoridades gubernamentales y diferentes partidos políticos”, dijo Nasir, la activista. “No se les hizo caso ... hasta que se volvió viral. Eso es lo realmente desafortunado aquí “. Las autoridades intervinieron y arrestaron al esposo de Arzoo, pero su madre dijo que su hija aún se niega a regresar a casa. Raja dijo que le teme a la familia de su marido.

“Ni ni mamá me quiere ya”

La niña que amaba los cánticos, Neha, asegura que su tía favorita la engañó para que se casara y le dijo a Neha que la acompañara al hospital para ver a su hijo enfermo. Su tía, Sandas Baloch, se había convertido al Islam años antes y vivía con su esposo en el mismo edificio de apartamentos que la familia de Neha. “Todo lo que mamá preguntó cuando nos fuimos fue ‘¿cuándo volverás?’”, recuerda Neha. En lugar de ir al hospital, la llevaron a la casa de los suegros de su tía y le dijeron que se casaría con el cuñado de su tía, de 45 años. “Le dije que no podía, que era demasiado joven y no quería. Es viejo “,cuenta Neha. “Ella me abofeteó y me encerró en una habitación”.

Neha cuenta que la llevaron ante dos hombres, el que sería su esposo y otro que registró su matrimonio. Dijeron que tenía 19 años. Estaba demasiado asustada para hablar porque su tía amenazó con dañar a su hermano de dos años si se negaba a casarse. Se enteró de su conversión solo cuando le dijeron que firmara el certificado de matrimonio con su nuevo nombre: Fátima. Durante una semana estuvo encerrada en una habitación. Su nuevo esposo fue a verla la primera noche. Las lágrimas recorren su pañuelo azul al recordarlo: “Grité y lloré toda la noche. Tengo imágenes en mi mente que no puedo borrar“, asegura. “Lo odio.” Su hija mayor le traía comida todos los días y Neha rogaba ayuda para escapar. Aunque la mujer le tenía miedo a su padre, cedió una semana después del matrimonio y le llevó a la novia menor de edad un burka, la prenda que cubre el cuerpo entero que usan algunas mujeres musulmanas, y 500 rupias (alrededor de $ 3). Neha huyó.

Pero cuando llegó a casa, Neha descubrió que su familia se había vuelto en su contra. “Me fui a casa y lloré ante mi mamá por mi tía, lo que dijo y las amenazas. Pero ella ya no me quería “, se lamenta Neha. Sus padres temían lo que les pudiera hacer su nuevo marido. Además, las perspectivas de matrimonio para una niña en el conservador Pakistán que ha sido violada o casada antes son escasas, y los activistas de derechos humanos dicen que a menudo se las considera una carga. La familia de Neha, incluida su tía, se negaron a hablar con AP. El abogado de su marido, Mohammad Saleem, insistió en que se casó y se convirtió voluntariamente. Neha encontró protección en una iglesia cristiana en Karachi, viviendo en el complejo con la familia del pastor, quienes dicen que la niña todavía se despierta gritando por la noche. Espera volver a la escuela algún día, pero todavía está angustiada. “Al principio mis pesadillas eran todas las noches, pero ahora es solo a veces cuando recuerdo y por dentro estoy temblando”, confiesa. “Antes quería ser abogado, pero ahora no sé qué haré. Incluso mi mamá no me quiere ahora “.