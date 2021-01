Batalla por el candidato a la Cancillería

Tras la salida de Angela Merkel, ¿cuáles son los principales retos para la Unión Cristiano Demócrata (CDU)?

El partido enfrenta desafíos estratégicos y sustantivos. Estratégicamente, en el corto plazo, el partido necesita encontrar un nuevo candidato a canciller; no es completamente seguro que el nuevo líder electo del partido también se convierta en el candidato a canciller de la CDU/CSU en las eleccines federales del 26 de septiembre, aunque Armin Laschet tendrá excelentes posibilidades. Aun así,, aún podría haber una lucha en torno al último papel más prestigioso. Como desafío estratégico a largo plazo, el partido necesita mantener la amplia alianza de votantes de centristas culturalmente liberales y votantes conservadores. Relacionada con este asunto, está también la cuestión de la cooperación con la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD), algo que favorece una minoría de políticos de la CDU. Sustancialmente, la gobernante Unión Cristiano Denócrata necesita manejar la crisis de salud pública, presionanda por la vacunación de la población en Alemania, y la profunda crisis económica, con alto desempleo y quiebra empresarial. No es una tarea fácil.

¿Podrá su sucesor encontrar consensos y alianzas con el partido hermano bávaro, la CSU, pero también con los socialdemócratas?

Depende de cómo Laschet lidie con los desafíos descritos anteriormente. Merkel fue excepcionalmente efectiva en el juego de poder que es la política, a veces haciendo cambios repentinos en U para mantener su popularidad (por ejemplo, en energía nuclear o en inmigración). Un sucesor sin éxito electoral tendrá dificultades para reunir a las tropas de la CDU / CSU detrás de él. El SPD es otra historia: el partido puede enfrentar pérdidas récord después de las próximas elecciones federales. En caso de una coalición entre CDU/CSU y Los Verdes, ya ni siquiera sería necesario como aliado del Gobierno.

¿Tenía Merkel un candidato favorito entre los tres contendientes? ¿Suponía esto una diferencia para los 1.001 delegados que votaban ayer al nuevo líder?

Merkel se mantuvo fuera de la carrera, por eso su influencia directa sobre los miembros del partido es limitada. Podemos asumir con seguridad que Friedrich Merz no era su candidato favorito. Cuando Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) fue elegida para suceder a Merkel como líder del partido en 2018 y derrotó a Merz, Kramp-Karrenbauer fue la elección deseada por Merkel. Sin embargo, Kramp-Karrenbauer fracasó como líder del partido y, por lo tanto, no se convirtió en el sucesor elegido por Merkel como canciller.

Sin Merkel y con esta horrible pandemia, ¿cuáles son las posibilidades de victoria de la CDU en las elecciones de septiembre?

Todavía queda un largo camino por recorrer hasta las elecciones de septiembre. Debemos tener cuidado con todos los que se atreven a hacer predicciones en esta etapa. Nuevamente, aún no sabemos el nombre del candidato a canciller. Sin embargo, tres factores hablan a favor de las posibilidades de la CDU. En primer lugar, muchos de los principales partidos gubernamentales europeos disfrutan de un bono de apoyo en la pandemia. En segundo lugar, el resto del campo es débil. Es posible que el SPD ni siquiera llegue al segundo lugar, actualmente está detrás de los crecientes Verdes. En tercer lugar, no hay mayorías previsibles para las coaliciones sin la CDU. Según las cifras de las encuestas actuales, un Gobierno alternativo de izquierda de Los Verdes, SPD y Die Linke no alcanza la mayoría en el Bundestag.

Manès Weisskircher es analista político en la Universidad Técnica de Dresde (TU Dresden). Preguntas de E. S. Sieteiglesias