Un ornitólogo desmonta un vídeo falso sobre las elecciones en Ecuador

Un intento de influir en las elecciones ecuatorianas con un video falso que supuestamente mostraba a guerrilleros colombianos del ELN respaldando a uno de los candidatos fue desmontado por un ave. O más bien por un ornitólogo que vio el vídeo, informa The Guardian. Y es que los aficionados a las aves no pueden evitar fijarse en los cantos y reclamos de todo, sea un vídeo, una película o incluso dibujos animados.

En la grabación, compartida en las redes sociales antes de la primera vuelta de las elecciones del domingo, tres hombres enmascarados y armados de pie delante de la bandera roja y negra del ELN, la fuerza guerrillera más grande que queda en Colombia, expresan su apoyo al candidato de izquierda, y vencedor de la primera vuelta, Andrés Arauz.

Una leyenda al pie de la pantalla describe el escenario como la “selva colombiana”, pero un silbido estridente en la grabación llamó la atención de un ornitólogo, quien descubrió la mentira. “Reconocí el silbido al instante y supe que el video no podría haber sido filmado en Colombia”, asegura Manuel Sánchez, ornitólogo y guía de aves, quien incluso comparte una grabación para apoyar su teoría.

A continuación unos 2 que 3 tuits para demostrar que el vídeo donde supuestamente el ELN apoya a Correa/Arauz es trucho. El escenario donde están los 3 tipos debido a los cantos de las aves es bosque seco tumbesino del occidente de Ecuador, no es Colombia #ornitología pic.twitter.com/w91C0dSaKC — Manuel Sánchez N. (@ClandestineBird) February 2, 2021

“El escenario donde están los 3 tipos debido a los cantos de las aves es bosque seco tumbesino del occidente de Ecuador, no es Colombia”, asegura en un hilo de Twitter. Y es que en los segundos 29 y 30 se oye un Crypturellus transfasciatus (Perdiz Ceja blanca) endémica de bosques secos y amenazada de extinción.

“Los tinamous son pájaros bastante primitivos. Viven en el suelo del bosque y no cantan; tienen silbidos cortos, flexionados “, explica Sánchez. “Fue una suerte que esta especie en particular viva en un ecosistema de bosque seco muy pequeño y raro en el oeste de Ecuador y el noroeste de Perú”. Aunque el ELN ha operado anteriormente en el norte de Ecuador, no hay registro de actividad en esas áreas del ecosistema.

Una posterior atenta visualización del vídeo descubre errores ortográficos, acentos extraños y armamento dudoso que socavan aún más la autenticidad del video, que surgió después de que el semanario colombiano Semana afirmara que había descubierto documentos que mostraban el apoyo del ELN a Arauz, hecho que ha desmentido la guerrilla.

El ejército colombiano ha utilizado en ocasiones a ornitólogos para ayudar a localizar rehenes a partir de grabaciones de audio.