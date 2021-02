La razón por la que miles de texanos están recibiendo facturas de luz de miles de dólares

Después de que una ola de frío dejara a casi tres millones de personas en Texas sin electricidad, algunos ciudadanos se enfrentan ahora a otra crisis: facturas de electricidad altísimas. El aumento en los precios está afectando a las personas que han optado por pagar precios al por mayor por su energía, que suele ser más barato que pagar tarifas fijas cuando hace buen tiempo, pero puede aumentar cuando hay una gran demanda de electricidad. Muchos de los que han informado de la recepción de facturas elevadas son clientes del proveedor de electricidad Griddy, que solo opera en Texas.

Entre ellos se encuentra Susan Hosford de Denison, Texas. En un día típico de febrero, le paga a Griddy menos de 2, 50 dólares. Pero el coste de un día se disparó a cientos de dólares después de la tormenta. En total, se le cobró 1.346,17 dólares (1.111 euros) durante las primeras dos semanas de febrero, que era más de lo que tenía en su cuenta corriente, lo que provocó que su banco le cobrara cargos por estar en números rojos y afectara otras facturas. “Todo esto ha sido una pesadilla”, dijo.

Ivet Cantu, de 45 años, señala su factura de electricidad de Griddy Energy de 3,114.27 dólares

¿Qué son los precios de la electricidad al por mayor?

Los precios de la electricidad al por mayor fluctúan según la demanda. Debido a que las tuberías de gas natural y las turbinas eólicas se congelaron en Texas, había menos energía disponible, pero una alta demanda de electricidad, lo que provocó que los precios al por mayor se dispararan, dijo Joshua Rhodes, investigador asociado en energía de la Universidad de Texas.

Los precios al por mayor implican normalmente un par de centavos por kilovatio-hora, pero subieron a 9 dólares por kilovatio-hora después de la tormenta. Los clientes de tarifa fija pagan una cantidad fija que no aumenta tanto. Por lo general, pagan alrededor de 12 centavos por kilovatio-hora. Pero Rhodes advirtió que aún así los clientes de tasa fija podrían ver su precio subir unos cuantos centavos a finales de este año a medida que las empresas afectadas por las gélidas condiciones busquen recuperar lo perdido, pero sus facturas no serán de miles de dólares.

La gente puede pagar precios al por mayor en Texas porque es uno de los únicos estados que permite elegir a qué compañía le contratas energía, explicó Rhodes.

¿Qué es Griddy?

Griddy, que se lanzó en 2017, cobra 10 dólares al mes para ofrecer a las personas una forma de pagar precios al por mayor por la electricidad en lugar de una tarifa fija. Advirtió a los clientes sobre el aumento de precios y los instó a cambiar de proveedor. La compañía dijo que los precios al por mayor volvieron a la normalidad a partir del 20 de febrero.

¿Cuántas personas están afectadas?

Griddy dijo que tiene 29.000 miembros. No está claro cuántos otros texanos también pagan precios al por mayor de otras compañías.

¿Habrá ayudas para los que han recibido estas facturas?

Eso no está claro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo el domingo que está trabajando con su equipo para abordar las crecientes facturas de energía y “encontrar formas en que el estado pueda ayudar a reducir esta carga”. Pero no dio detalles sobre lo que podría ser. Por el momento, el estado ha impedido que las empresas corten el suministro eléctrico por no pagar.

Rhodes dijo que rescatar a los clientes puede ser polémico, ya que optaron por pagar precios al por mayor y pueden haber pagado un precio mucho más bajo que otros durante algún tiempo.