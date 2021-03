Una polémica diputada recibe el premio al comentario más sexista en Japón

De entre todos los candidatos para recibir el premio al comentario más sexista del año en Japón, parecía que había solo un posible ganador: Yoshiro Mori, ex primer ministro nipón y expresidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, quien se vio obligado a dimitir el pasado mes después de quejarse de que las mujeres “hablaban mucho” en las reuniones.

Sin embargo, Mori no pudo competir con Mio Sugita -una polémica diputada del Partido Liberal Democrático (PLD) que cuenta con un buen historial por atacar al feminismo y a miembros de la comunidad LGTBI-, que fue nombrada ganadora esta misma semana después de una votación online organizada por Noaseps (NO a los discursos públicos sexistas), un grupo formado por académicos y activistas en relación a la discriminación de género en Japón, según recoge ‘The Guardian’.

La polémica parlamentaria nipona llegó a decir en su día que “las mujeres pueden decir todas las mentiras que quieran” cuando se dicen víctimas de acoso sexual en el trabajo, dando a entender que la Justicia japonesa tiende a discriminar a los varones.

Sugita también alimentó anteriormente las iras de las feministas y de otras organizaciones internacionales cuando en su día dijo que “se ha exagerado” el número de “mujeres de confort” asiáticas -forzadas por las tropas japonesas a ser prostitutas durante la Segunda Guerra Mundial-, ya que «muchas actuaron voluntariamente”.

Sus opiniones sobre el colectivo LGTBI incluyen su rechazo a que se enseñe sobre ese grupo de presión en las escuelas japonesas. Y su oposición a que las parejas homosexuales reciban subsidios del Estado al igual que los matrimonios; son, dijo Sugita, parejas “improductivas, porque no pueden tener hijos biológicos, por lo que no tiene sentido que gastemos nuestros impuestos en apoyarles”.

Las polémicas declaraciones de Sugita obtuvieron 1.995 votos de los 6.031 emitidos por miembros del público durante un período de una semana desde finales de febrero. Cada votante pudo seleccionar hasta un total de dos de los ocho comentarios realizados en los 12 meses anteriores.

El grupo calificó el comentario de Sugita de “misógino, pues cuestionó a las mujeres cuando presentan denuncias de violencia sexual como si fueran informes falsos desde el principio, sin especificar motivos justificables”.

Por su parte, Mori quedó en segunda posición con 1.216 votos, según informes de los medios japoneses. El tercer lugar fue para Masateru Shiraishi, un miembro de la asamblea en un barrio de Tokio que se quejó en su día de que el área sería “arrasada” por la despoblación si los derechos de las minorías sexuales estaban protegidos por la ley.

Si bien Mori dimitió después de que sus comentarios provocaron un gran revuelo en Japón y en el extranjero, Sugita -uno de los principales apoyos del ex primer ministro Shinzo Abe- ha conseguido mantenerse en el cargo pese a las peticiones para su renuncia.