Banquera, princesa y mujer de la guerra: las muchas vidas de Asma Asad

El verano pasado, una fotografía de la Primera Dama de Siria circuló en las redes sociales. En ese momento, las tropas gubernamentales en el noroeste de Siria estaban golpeando los últimos focos de resistencia rebelde al régimen. La imagen mostraba a Asma Asad, su esposo Bachar al Asad y sus tres hijos parados en la cima de una colina azotada por el viento, flanqueados por soldados camuflados.

Bashar, vestido con un anorak, zapatillas y un polo sin abrochar, parece más adecuado para reunir a los niños para una caminata dominical que para torturar a los disidentes. Asma está más rígida, con los brazos a los lados, vestida con “jeans” blancos, zapatillas deportivas y el tipo de gafas de sol de aviador que adoran los hombres fuertes de Oriente Medio. Ella está en el centro de la foto; Bashar, presidente de Siria, se cuelga torpemente de su hombro.

La tranquilidad del paisaje detrás de Asma es engañosa. Diez años después de la Primavera Árabe, en la que millones de personas en todo Oriente Medio se volvieron contra regímenes represivos, la familia gobernante de Siria ha conservado el poder, pero a un precio terrible.

Las fuerzas del régimen han matado a cientos de miles de sirios y han torturado hasta la muerte a más de 14.000 personas. La mitad de la población ha huido de sus hogares, lo que ha precipitado la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Irán y Turquía, así como Estados Unidos y Rusia, han librado batallas por ganar influencia en suelo sirio. En todo el mundo árabe, los sueños esperanzadores de hace una década han sido aplastados, pero en ningún lugar más sangrientamente que en Siria.

Asma, sin embargo, es más poderosa que nunca. Su viaje hacia la supremacía sobre esta tierra devastada ha sido sinuoso, y el camino está plagado de sus muchas encarnaciones: una banquera de JP Morgan que cierra tratos nocturnos; la glamorosa primera dama que pensó que la reforma social y la sastrería moderna modernizarían un Estado paria; la María Antonieta de Damasco, comprando mientras su país ardía; madre de la nación, luchando contra el cáncer mientras las tropas de su marido aplastaban a los insurgentes.

“Era muy inglesa y parecía no querer tener nada que ver con Siria”

¿Dónde terminará el viaje? Su ascendencia en la corte de los Asad ya no es solo pasto de los cotilleos de los observadores de Siria. El año pasado, el Gobierno estadounidense describió a Asma como uno de los “más notorios especuladores de la guerra” de Siria. Ahora se rumorea que algún día podría suceder a su esposo como presidente. Asma Asad ciertamente ha recorrido un largo camino desde la casa adosada de piedra en Londres donde se crió.

Fue un comienzo poco probable para la esposa de un dictador. Asma Akhras nació en 1975 en Acton, una zona anodina del oeste de Londres que limita con barrios mucho más ricos. Como la mayoría de los sirios, sus padres son musulmanes suníes, el grupo dominante en Siria hasta la década de 1960, cuando una pequeña secta marginada llamada los alauíes dio un golpe de Estado. El padre de Bashar, Hafez Asad, fue parte del complot y se declaró líder en 1970.

Los padres de Asma llegaron a Londres en la década de los setenta en busca de mejores oportunidades. La familia siguió siendo religiosa en el exilio: su padre asistió a las oraciones del viernes y su madre se quitó el “hiyab” solo después de que Asma se casara. Los amigos describen a la familia como culturalmente conservadora, pero ansiosa por que sus hijos se integraran. En su escuela primaria local de la Iglesia de Inglaterra, Asma era conocida como Emma. “Sería difícil reconocerla como siria”, recordó un vecino.

Parecía destinada a una vida entre la élite adinerada de Londres. Cuando era adolescente, Asma asistió a una de las escuelas privadas para niñas más antiguas de Gran Bretaña, Queen’s College, muy cerca de la consulta médica privada de su padre en Harley Street. Hizo una licenciatura en ciencias de la computación en el King’s College de London, donde tanto amigos como detractores la recuerdan como inteligente y trabajadora.

Nadie recuerda que haya mostrado interés en Oriente Medio. En las visitas a Damasco con sus padres, pasaba el tiempo junto a la piscina del hotel Sheraton. “Era muy inglesa y parecía no querer tener nada que ver con Siria”, dijo un amigo de la familia.

Pocos se sorprendieron cuando consiguió un trabajo en JP Morgan, un banco de inversión. Se esperaba que el personal trabajara hasta 48 horas seguidas e incluso durmiera en la oficina. Algunos becarios eran descarados y abiertamente ambiciosos, pero Paul Gibbs, quien dirigió a Asma, la recuerda como “recatada, educada y servil”, vestida con elegantes trajes negros. Asma se especializó en fusiones y adquisiciones (experiencia que luego resultó útil en Siria). Salió con algún que otro banquero e incluso recibió ofertas de matrimonio. A pesar de su amplio salario, continuó viviendo con sus padres mientras trabajaba en Londres.

Su madre, Sahar, tenía planes ambiciosos para Asma. Su propio tío abuelo había ayudado a Hafez Asad a tomar el poder. Sahar utilizó esta conexión para conseguir un trabajo en la Embajada de Siria en Londres. También estaba dispuesta a promover un matrimonio entre Asma y Bashar, el segundo hijo de Hafez, según Sam Dagher, autor de “Asad o quemamos el país”. Los dos se encontraron varias veces cuando Bashar era un desgarbado estudiante de medicina en Londres en la década de los noventa.

Bashar creció a la sombra de su padre al mando, y fue el único de seis hermanos que estudió en el extranjero. El desagrado de Bashar por la sangre lo llevó a especializarse en oftalmología, una de las disciplinas médicas menos prestigiosas. Su tutor, Edmund Schulenburg, dice que era experto en drenar quistes.

Bashar, el oftalmólogo

El hermano mayor de Bashar, Basil, sirvió en el Ejército sirio, conducía coches rápidos y perseguía mujeres. Bashar, por el contrario, era “trabajador, puntual, iba todos los días a la universidad y evitaba la vida salvaje”, dijo Wafic Said, un expatriado sirio adinerado. Escuchó a Phil Collins y a la Electric Light Orchestra, bebió té verde y recorrió la ciudad en bicicleta. A diferencia de su padre, que conservaba un acento campesino, Bashar hablaba con el refinado tono de la élite damascena.

Tenía buen ojo para las mujeres, a menudo salía con los cuidados descartes de su hermano. Pero la elección de esposa no fue solo suya. Cuando Basil murió en un accidente automovilístico en 1994 (según los informes, mientras corría hacia el aeropuerto de Damasco en su Mercedes), el destino de la dinastía Asad recayó repentinamente sobre los hombros de Bashar.

Bashar aún no estaba casado cuando su padre murió en junio de 2000. Se convirtió en presidente dos meses después, después de una farsa electoral. En este punto, Asma había estado encadenada a su escritorio en JP Morgan durante dos años. De repente, desapareció durante tres semanas sin previo aviso. A su regreso, le dijo a su jefe que un apuesto sirio la había dejado boquiabierta y la llevó rápidamente a Libia, donde selló el trato en una tienda de campaña en el Sáhara. Asma renunció inmediatamente, también cediendo un lugar que acababa de ganar en la Escuela de Negocios de Harvard. Más tarde, un periodista le preguntó si esta elección la dejaba arrepentida. Su respuesta: “¿Quién elegiría Harvard sobre el amor?”

Siria se complica cuando sale del hotel Sheraton. Sus montañas y desiertos albergan un mosaico de grupos étnicos y religiosos, la mayoría de los cuales se han oprimido entre sí en un momento u otro. Francia apreciaba el país de los otomanos, y su dominio entre las guerras mundiales fue breve y resentido. Los primeros años de la independencia de Siria estuvieron marcados por incesantes luchas internas como golpe tras golpe.

La agitación llegó a su fin en 1970 con el ascenso de Hafez al Asad, un oficial de la fuerza aérea intransigente del partido gobernante Baaz. Durante su reinado de miedo, los servicios de seguridad dirigieron redes de informantes, intervinieron teléfonos y torturaron a personas de forma indiscriminada. Cuando los disidentes islamistas suníes se levantaron contra el Gobierno baazista en Hama en 1982, Hafez arrasó secciones enteras de la ciudad.

Hafez estaba muerto cuando Asma se mudó a Damasco a fines de 2000, pero su legado era omnipresente, desde la arquitectura de estilo soviético hasta vallas publicitarias aduladoras con su rostro. Su apoyo a las organizaciones terroristas en toda la región había separado a Siria de Occidente. El ascenso de Bashar fue una oportunidad para restablecer las relaciones.

En su discurso inaugural, Bashar prometió luchar contra la corrupción y permitir auténticas elecciones multipartidistas. Poco después, cerró una de las cárceles más grandes del país. En los cafés de Damasco, la gente empezó a hablar de política con cautela.

Asma parecía una consorte prometedora para el nuevo líder sirio. La reina Rania de Jordania, la jeque Moza de Qatar, incluso la princesa Diana de Gales, sirvieron como modelos de cómo una glamorosa primera dama podría convertirse en una fuerza para la reforma. El partido secular Baaz hizo a Siria más receptiva que la mayoría de los países árabes a las mujeres que asumían roles públicos. “Pensé que la combinación de estos dos haría de Siria un paraíso”, dijo Wafic Said, un expatriado sirio adinerado que se hizo amigo de la pareja.

Pero como muchas mujeres antes que ella, Asma tuvo que contar con sus suegros. La madre de Bashar, Anisa, había querido que su hijo se casara dentro del clan para crear una dinastía duradera como los Saud de Arabia Saudí. Algunos miembros de la familia incluso sugirieron que Bashar debería renunciar a la presidencia por casarse con una suní.

Al no haber podido frustrar la boda, la madre de Bashar decidió ocultarla. No hubo boletines de noticias sobre el evento discreto. Nunca se han publicado fotos oficiales. A Asma le dijeron repetidamente que su trabajo era producir herederos y mantenerse al margen de las noticias. La madre de Bashar insistió en conservar el título de primera dama. Los medios estatales se refirieron a Asma como “akilatu al-rais” (la esposa del presidente). Nadie la reconoció en la calle.

“La mantuvieron dentro de la casa durante años”

La vida hogareña era miserable. “La odiaban”, dijo Ayman Abdel Nour, consejero de Bashar en ese momento. “La mantuvieron dentro de la casa durante años”. Asma aún no hablaba árabe con fluidez. Cuando la familia se reunía para comer, se empeñaba en conversar en su impenetrable dialecto alauí.

El resto de la élite gobernante no fue más amigable. Las reformas de Bashar enfrentaron obstáculos, particularmente de los antiguos aliados de su padre. “Hafez Asad era un pulpo que controlaba los tentáculos”, dijo un empresario que trabaja con el régimen. “Bashar comenzó como un pulpo controlado por sus tentáculos”.

En unos meses quedó claro que las promesas de reforma de Bashar eran endebles, hechas en parte para reforzar el apoyo a su sucesión. “Bashar te diría exactamente lo que querías escuchar y luego no haría absolutamente nada”, dijo Wafic Said. Pronto retrocedió. Los académicos fueron encarcelados. Se colocaron carteles de Bashar, incluso más grandes que los de su padre. El derecho de reunión pública se volvió tan restringido que las parejas tenían que obtener un permiso del Gobierno para celebrar una boda en un hotel.

Las esperanzas de que Siria pudiera cambiar se frustraron repetidamente. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Bashar proporcionó a los estadounidenses instalaciones para interrogar a presuntos terroristas, pero a la Administración Bush le gustaba “difundir la democracia” y sugirió que Siria sería el próximo objetivo después de que Irak empujara al régimen de Siria a cambiar de rumbo. Bashar envió yihadistas locales a través de la frontera para apoyar la insurgencia iraquí contra los estadounidenses.

Mientras Bashar consolidó su poder, Asma cumplió diligentemente el papel de yegua de cría. Tuvo tres hijos en rápida sucesión, dos de ellos varones. Todavía vestía como una banquera recatada. La única vez que apareció en los titulares fue en viajes al extranjero. Incluso entonces, sus suegros estaban furiosos.

La crueldad dentro de la familia se reflejó en su crueldad exterior. El día de San Valentín de 2005, un coche bomba mató a uno de los políticos más destacados del Líbano, Rafik Hariri. Siria mantuvo a su vecino pequeño y disfuncional a raya y muchos asumieron que Bashar había ordenado el ataque. Ante la amenaza de sanciones internacionales y manifestaciones libanesas masivas, Bashar parpadeó. Retiró las tropas sirias de Líbano después de 30 años de ocupación, enfureciendo a los partidarios de la línea dura siria.

Bashar nunca había necesitado más a sus aliados: su esposa británica podría ayudar a aplacar a los Gobiernos occidentales. Le prometió a Asma que amordazaría a los suegros y acordó designarla como primera dama (los medios estatales de Siria comenzaron a usar el término solo después de la muerte de Anisa en 2016). Asma finalmente había ganado un asiento en la mesa.

Dos meses después del asesinato de Hariri, en abril de 2005, Asma estuvo al lado de su esposo en el funeral del Papa Juan Pablo II. Pocos estaban dispuestos a estrechar la mano de Bashar, pero Asma, discretamente glamurosa con un velo de encaje negro, tenía más atractivo. Las fotos la muestran codeándose con líderes mundiales.

Éste fue un momento crucial para la pareja. Hasta ahora, Asma, la esposa extranjera, había sido relegada a un segundo plano. Ahora llegaba a desempeñar un papel central en la rehabilitación internacional de Bashar. “Ella era su embajadora en todos los países con los que no podía mezclarse”, dice Abdel Nour, ex asesor de Bashar.

En entrevistas con los medios occidentales, no pudo evitar eclipsar a Bashar (en un intento de atraer al público cristiano, él se referiría a los judíos como asesinos de Cristo). También en casa, Asma suavizó la imagen de la pareja. Los Asad hicieron gala de su modestia. Evitaron el gigantesco palacio revestido de mármol, de mil millones de dólares, que los saudíes habían construido a los Asad, y vivían en una modesta casa de tres pisos cercana. Asma recogía a sus hijos de la escuela Montessori local todos los días. Cuando Wafic Said cenó en su casa, quedó asombrado por la falta de pompa. “No vimos ningún sirviente. Él y su esposa nos sirvieron la cena “.

Con la ayuda de una peluquera nueva, Asma subió el volumen de su propio look. Sus tacones de aguja y pendientes crecieron unos centímetros; sus uñas estaban cuidadas y pintadas. Aunque ni ella ni Bashar llevaban anillo de bodas, de su cuello colgaban ágatas reales. El personal de tierra de Syrian Airlines en Londres recuerda un flujo interminable de cajas que contenían ropa de los mejores grandes almacenes de Londres. Los diplomáticos sirios la apodaron Imelda Marcos, en honor a la primera dama filipina adicta a los zapatos.

Los diplomáticos sirios la apodaron Imelda Marcos

La ofensiva del encanto funcionó. Apenas unos meses después del asesinato de Hariri, el “New York Times” preguntó si representaban “la esencia de la fusión secular árabe-occidental”. “Estaba encantado”, dice un diplomático sirio ahora en el exilio, que organizó una gira europea para la pareja. “Ella es adorable en el momento en que la conoces. Es diferente a otros dictadores de Oriente Medio. Parece moderno y sofisticado. Eso es lo que lo hace tan peligroso “.

El siguiente proyecto de Asma fue la propia Siria. Después de décadas de planificación centralizada y restricciones a la importación, quería rejuvenecer Siria. Asma cegó a su esposo con jerga financiera y presionó para que el sector bancario se abriera a empresas privadas y extranjeras. “Quería convertir Damasco en un Dubái regional, un paraíso fiscal libre de controles financieros”, recordó un economista sirio bien conectado.

Desafortunadamente, la reforma económica amenazó los intereses de algunas de las personas más poderosas de Siria. Para cambiar la forma en que se hacían los negocios, Asma tendría que enfrentarse a Rami Makhlouf, primo de Bashar a través del clan aristocrático de su madre. Según algunas estimaciones, las empresas de Makhlouf controlaban más de la mitad de la economía siria. Asma trató de desafiar su supremacía en 2007 creando su propia sociedad de cartera, pero no pudo atraer a suficientes pesos pesados comerciales de Siria para que se unieran a ella; permanecieron en gran parte en la esfera de Makhlouf. Sus planes para la economía siria tendrían que esperar.

Asma pronto encontró una nueva forma de extender su influencia. Había jugado con el trabajo de caridad al principio de su matrimonio y ahora buscaba unificar sus proyectos dentro de una sola organización, la Fundación Siria para el Desarrollo. Su objetivo era hacer de la confianza el conducto principal a través del cual Siria se encontró con el mundo, reclutando sirios anglófonos que vivían en el extranjero, exfuncionarios de Naciones Unidas, estrategas del Monitor Group, una consultora de gestión con sede en Boston, e incluso la hija de un diplomático alemán. “Tenía licencia para relacionarse con extranjeros cuando otros organismos no lo tenían”, recuerda un diplomático entonces en Damasco.

Con su paisaje accidentado y riquezas arqueológicas, Asma consideró que Siria debería ser un destino turístico deseable. Reclutó a conservadores del Louvre y del Museo Británico para rediseñar el centro de Damasco. Una fábrica de cemento se convertiría en una galería, inspirada en la Tate Modern de Londres. Las orillas de un río sucio que atravesaba la ciudad iban a ser regeneradas como parque cultural. Se planeó una nueva línea de ferrocarril para conectar Damasco con las antiguas ciudades asirias en el noreste subdesarrollado.

En su mayor parte, los diplomáticos occidentales en Damasco apoyaron con gusto la confianza de Asma. Encantó a la Unión Europea, Naciones Unidas, el Banco Mundial y Qatar, aportando millones de dólares para financiar su visión. Una avalancha de artículos periodísticos celebraba el “renacimiento cultural” de Damasco, como lo llamó Asma. “Así es como se lucha contra el extremismo, a través del arte”, dijo Bashar.

Sus colegas vieron un lado diferente. En un buen día ella era “enormemente curiosa” y “sorprendentemente complaciente”, según un ex empleado. Pero otra consultora recordó su “temperamento de princesa. Ella gritaría y se desahogaría“. (Renunció después de ocho meses). “Es una obsesionada por el control, una persona que da miedo”, dijo el consultor.

Ella también fue eficaz. “Fue sorprendente la cantidad de veces que dijo ‘me gustaría que pasara algo’, y sucedió”, dijo alguien que trabajó para ella en Damasco durante seis años. Su personal mantuvo el horario de castigo al que se había acostumbrado en JP Morgan: la oficina abrió a las seis de la mañana y el trabajo continuaba hasta la noche. Los funcionarios sabían consultar a Asma, no al ministro de Cultura, sobre cuestiones importantes.

Asma contrató a empresas de relaciones públicas en Reino Unido y Estados Unidos para mejorar su imagen. Llegaron en avión parlamentarios de todo el mundo para admirar sus buenas acciones. Celebridades llegaron a Damasco, entre ellas Angelina Jolie y Brad Pitt, Sting y Damon Albarn. El gran mufti invitó a judíos sirios que habían huido de la persecución décadas antes. Brown Lloyd James, una empresa de relaciones públicas estadounidense, organizó un artículo de portada en “Vogue” en marzo de 2011, que retrataba a Asma como “una rosa en el desierto” que estaba decidida a convertir a Siria en una “marca”.

El mandato del fideicomiso era limitado. “No nos metimos en nada relacionado con la mezquita, la religión y la política”, dijo un empleado. Tales límites eran difíciles de vigilar. Los educadores recorrieron Siria con un gran iglú inflable diseñado como un espacio para contar historias, construido con la ayuda de un ex ejecutivo del Museo de Ciencias de Londres. Se suponía que debían centrarse en cuestiones no controvertidas, como el derecho de un niño a tener aire puro, pero la conversación se centró en los abusos del régimen. “Un niño dijo que tengo una historia sobre los derechos humanos y me explicó cómo lo arrestaron, lo desnudaron y lo obligaron a sentarse en una botella”, dijo un organizador. “Tuvimos que llevarlo a la primera dama y tengo entendido que alguien perdió su trabajo en los servicios de seguridad locales”.

Los consultores extranjeros del fideicomiso vivían en una burbuja dorada en Damasco: pedían sushi al servicio de habitaciones y ganaban grandes salarios mientras charlaban sobre el desarrollo de capacidades. “Muchas aldeas no tenían alcantarillado ni electricidad adecuados, y ella se presentó con sus consultores y habló sobre el espíritu empresarial, la sociedad civil, el desarrollo sostenible y la capacitación en la elaboración de queso”, dijo Samir Aita, consultor del Ministerio de Finanzas. Asma “pensó que el Fondo de Siria podría salvarlo todo, pero era gente estúpida que hablaba inglés a los campesinos pobres”.

Incluso algunos empleados cuestionaron si la confianza era simplemente un vehículo para el auto engrandecimiento de Asma. Se esperaba que los asesores se dirigieran a ella como “su excelencia” y se pusieran de pie cuando entrara a una habitación. Un ex asociado sostiene que Asma estaba genuinamente comprometida con la liberalización de Siria. Otros no están convencidos. “¿Alguna vez fue real? Esa es la pregunta que me hice a mí mismo “, reconocía un embajador occidental que sirvió en Damasco en ese momento.

Entre los que obtuvieron buenos resultados con el ascenso de Asma se encontraba su propio padre, Fawaz Akhras. Poco después de que Asma se casara con Bashar, Akhras estableció la Sociedad Británica-Siria, una organización en Londres que consiguió apoyo político y financiero para Siria. Coordinó las actividades de la sociedad con la organización de Asma, atrayendo a una multitud de sirios ricos.

Akhras fue franco sobre su proximidad al poder: su apertura preferida al dar discursos fue, “como el suegro del presidente”. “Comparado con él, el embajador sirio era un ayudante de camarero”, dijo Yahya al-Aridi, que dirigía las comunicaciones del Gobierno sirio en Londres. Se dijo que incluso el primer ministro de Siria le pidió al padre de Asma que le enviara mensajes a Bashar.

Los funcionarios consultaban a Asma, no al ministro

El padre de Asma, cardiólogo de un hospital privado en Kensington, era conocido por su preocupación por el dinero. Los pacientes dicen que pedía el pago en efectivo por adelantado. Sus defensores señalan que durante décadas ha vivido en la misma modesta casa adosada cerca de una concurrida autopista en el oeste de Londres. Las malas hierbas se retuercen entre los adoquines del jardín delantero; la pintura del porche se está pelando. Pero una larga historia de política violenta ha enseñado a los sirios a ocultar su riqueza.

A medida que la estrella de Asma estaba en ascenso, el perfil internacional de Siria también estaba mejorando. Los funcionarios estadounidenses comenzaron a visitar Damasco nuevamente, particularmente después de que Barack Obama fuera elegido en 2008. Se rumoreaba que estaba pendiente una invitación a Washington. Los franceses fueron aún más comprensivos. Los “paparazzi” acechaban a los Asad cuando visitaban la capital francesa. “Paris Match” elogió a Asma por brillar “la luz en un país lleno de sombras”.

El 10 de diciembre de 2010, Asma se dirigió a la élite francesa reunida en la Academia Diplomática Internacional, un grupo de expertos en París, donde habló sin notas sobre el “cambio que está ocurriendo en mi país”. Unos días después, un vendedor de verduras tunecino se prendió fuego, lo que provocó revueltas en el norte de África y Oriente Medio que se conocieron como la Primavera Árabe. El poder blando y los tacones afilados no serían suficientes para que Asad sobreviviera.

En los dos primeros meses de 2011, el ambiente en Oriente Medio fue electrizante. Después de décadas de estancamiento y represión, estallaron manifestaciones desde Túnez a Libia, de Argelia a Bahréin, de Jordania a Yemen. Las protestas masivas en El Cairo derrocaron a Hosni Mubarak, dictador de Egipto durante casi treinta años. La marea de la revolución parecía imparable.

Muchos sirios estaban intoxicados por lo que vieron, pero el miedo impidió que la mayoría saliera a las calles. Entonces, una noche de febrero, en un pueblo agrícola monótono llamado Deraa, al sur de Damasco, un grupo de escolares roció grafitis en una pared: “Es tu turno, doctor”.

El jefe de seguridad local era primo de Bashar, un matón incluso para los estándares de los servicios secretos de Siria. Sus hombres rodearon a los niños y los torturaron. Cuando sus padres suplicaron por su liberación, el jefe de seguridad les ofreció darles más hijos si enviaban a sus esposas. Las multitudes se reunieron frente a las mezquitas de Deraa, exigiendo dignidad y libertad. Las tropas abrieron fuego.

Al principio no estaba claro, incluido, al parecer, para Asma, cómo respondería Bashar. Uno de sus generales le aconsejó que encarcelara al jefe de seguridad local y que se disculpara por el derramamiento de sangre en Deraa. Las ciudades más grandes de Siria todavía estaban tranquilas, por lo que la contrición pública y las renovadas promesas de cambio podrían haber mantenido a raya las cosas.

En Washington, el embajador de Siria ayudó a Bashar a redactar un discurso anunciando nuevas reformas. Los amigos de los Asad en Occidente se enteraron de ello. Asma también parecía haber estado esperando un deleite de masas. A medida que la Primavera Árabe se aceleraba, ella había dicho que el régimen sabía que tenía que cambiar y una ex asociada asegura que trató de hablar con la oposición. El 30 de marzo, Bashar se dirigió al Parlamento mayoritariamente ceremonial de Siria.

“Siria se enfrenta a una gran conspiración”, declaró Bashar, confundiendo las expectativas. Calificó las imágenes de las fuerzas de seguridad disparando a manifestantes como “información falsa”. Rechazó las llamadas a la reforma, diciendo que eran una tapadera para un complot extranjero no especificado. “Hablaba el antiguo régimen”, dice uno de los miembros de la junta de Asma (salió de Siria inmediatamente después del discurso). “No hubo una palabra de conciliación, ningún reconocimiento de que las cosas se pudieran hacer de otra manera. Cuando conocí a Bashar, él hablaba de reforma. Fue devastador descubrir que era solo una farsa “.

Después del discurso, las manifestaciones aumentaron en número y tamaño cada semana, generalmente después de las oraciones del viernes. Así comenzó un ciclo creciente de funerales, protestas y violencia. En el transcurso de un mes, la respuesta del régimen se volvió más cruel: primero matones, luego francotiradores, luego artillería pesada.

La influencia de los generales del Ejército de Siria, los jefes de inteligencia y el partido Baaz había disminuido en los diez años anteriores. Ahora volvían con ganas de venganza. Anisa, la madre de Bashar, también presionó por una respuesta firme. “¿Qué habría hecho tu padre?”, se burló de Bashar. Cuando estalló un levantamiento contra su Gobierno en 1982, lo reprimió brutalmente. Un ex embajador de Francia en Damasco informó que, por esa época, se escuchó a Bashar decir: “Mi padre tenía razón. Miles de muertes en Hama nos dieron tres décadas de estabilidad “.

Mientras Siria descendía al caos, los castillos de Asma en el aire se derrumbaron. Se canceló una gala que marcaba el relanzamiento del museo nacional. Sus proyectos de regeneración cultural nunca se materializaron. Después de siete años de planificación, el Museo del Descubrimiento, inspirado en el Museo de la Ciencia de Londres, siguió siendo una cáscara de hormigón. La financiación se agotó y los consultores abandonaron el país, eliminando el Fondo de Siria de sus currículos. Los visitantes occidentales más destacados eran parias como Nick Griffin, entonces jefe del Partido Nacional Británico (BNP) de extrema derecha.

“Siempre fue una mentira. Me habían usado”

Wafic Said dice que le suplicó a Bashar que siguiera un curso moderado. “Te aman a ti y a tu esposa, no eres como Mubarak”, les dijo. “No pierdas esta oportunidad de convertirse en el líder más grande del mundo árabe. Solo dales algunos derechos, un poco de dignidad y podrías ser amado para siempre”. Pero el curso de Bashar estaba establecido. En un segundo discurso, en junio, comparó a los manifestantes con “gérmenes”. Estaba a punto de comenzar un capítulo oscuro.

En febrero de 2012, un año después de la Primavera Árabe, la IV División Blindada de Siria, bajo el mando del hermano menor de Bashar, Maher, dirigió su artillería contra Homs en el oeste de Siria. Los padres de Asma se habían criado en la ciudad. Ahora las protestas se estaban convirtiendo en una insurrección armada. Los soldados desertaron y se pasaron a los rebeldes y ya habían muerto unos 7.000 civiles en todo el país.

Mientras los tanques avanzaban hacia la ciudad natal de su familia, Asma le envió un correo electrónico a una amiga. “¿Algo te llama la atención?” Ella estaba reenviando su información sobre una colección exclusiva de tacones de Christian Louboutin. Asma apenas había aparecido en público desde que comenzaron las protestas, lo que provocó especulaciones. ¿Fue prisionera de las circunstancias o apoyó las acciones de su marido? Quizás incluso había huido al extranjero.

Las personas que hablaron con ella en privado en los primeros días de la crisis dicen que se apegó rígidamente a la línea oficial: el levantamiento fue una conspiración extranjera. Una ex amiga salió de una mañana de café con ella secándose las lágrimas. “Siempre fue una mentira”, dijo. “Me habían usado”. Otros, sin embargo, insisten en que Asma se horrorizó cuando creció la crueldad de Bashar. ¿Quién podría ver el destino de Muamar Gadafi, cuyo cuerpo mutilado fue arrastrado por las calles de Libia en octubre de 2011, sin inmutarse?

En teoría, Asma podría haber ido a Londres. Hubo ofertas de pasaje seguro, aparentemente acompañadas de bonitas recompensas de los Estados del Golfo. El Gobierno británico afirmó en repetidas ocasiones que, como ciudadana británica, no podían impedirle que ingresara al país, lo que algunos observadores interpretaron como una discreta oferta de protección. Incluso en Londres, el ambiente era poco atractivo. Los manifestantes se reunieron frente a la casa de su familia en Acton y mancharon la puerta con pintura roja. El Queen’s College borró su nombre de su lista de ex alumnas honradas.

Había rumores de que Asma se había ido. Un funcionario que trabajaba en la Embajada de Siria en Londres en ese momento recuerda a los funcionarios de seguridad que se preparaban para recibir o enviar a un vip a fines de 2011 (aunque puede que no haya sido Asma). Otros dicen que fue detenida en su camino al aeropuerto de Damasco por secuaces que se llevaron a sus hijos, y ella se resistió a viajar sin ellos.

Durante meses, Asma dejó de dar entrevistas. Antiguos amigos la describen como demacrada en una rara salida pública a una manifestación a favor del Gobierno en enero de 2012. En algún momento, ella y sus hijos se mudaron al palacio de verano de la familia cerca de la costa, lejos de cualquier bombardeo o gas lacrimógeno.

Sin un papel público, Asma se centró en cambio en reformas de viviendas. En el primer año del levantamiento, hizo publicidad para un jardinero y gastó 250.000 libras esterlinas en muebles. Para eludir las sanciones, envió a su peluquero a comprar en Dubái y usó un alias al realizar pedidos en Harrods. El anticuario de la familia Asad en Londres respondió a sus solicitudes de candelabros. Asma se refirió en broma a sí misma como el “verdadero dictador” en la casa Asad.

Las compras de Asma se revelaron en una colección de miles de correos electrónicos del círculo íntimo de los Asad, filtrados en 2012 a “The Guardian” por activistas de la oposición siria, así como en otros publicados por Wikileaks. Los mensajes también sugieren que Asma puede haber estado vacilando. En diciembre de 2011 intercambió correos electrónicos con la hija del entonces emir de Qatar, un amigo suyo hasta que los qataríes se alinearon con los rebeldes sirios. La princesa le dijo a Asma que “no era demasiado tarde para reflexionar y salir del estado de negación”, luego se disculpó si se había sobrepasado. Es posible que estuviera alentando a Asma a desertar.

La respuesta que dio Asma fue sorprendentemente ambigua, primero dio la bienvenida a la “franqueza” y luego pareció controlarse a sí misma. “La vida no es justa, amiga mía, ¡pero en última instancia, hay una realidad con la que todos tenemos que lidiar!” Ella insinuó fuerzas que la obligaban a quedarse.

Los correos electrónicos también arrojan luz sobre el matrimonio de los Asad. Muchos creen que la alianza tenía como objetivo principal asegurar los intereses de ambas familias. Bashar era conocido por ser mujeriego, una impresión reforzada por los correos electrónicos de adoración de jóvenes asistentes en los correos electrónicos filtrados. Sin embargo, Bashar y Asma se correspondieron con afecto. El 28 de diciembre de 2011, mientras los tanques bombardeaban la ciudad natal de su familia, Homs, Asma le escribió a Bashar: “Si somos fuertes juntos, superaremos esto juntos. Te amo”. No está claro si los problemas que necesitaban “superar” estaban en Siria o en su matrimonio.

Un alias para comprar en Harrods

Unos días más tarde, cuando ella le envió un correo electrónico a su “batta” (“pato” en árabe), el apodo de su esposo, él respondió con un corazón. Ella respondió: “A veces, por la noche, cuando miro al cielo, empiezo a pensar en ti y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te quiero? Pienso y sonrío, porque sé que la lista podría extenderse por millas”. En febrero de 2012, Bashar parecía estar ofreciendo una disculpa velada por sus coqueteos, enviándole una canción country y occidental con la letra: “He hecho un lío conmigo / La persona que he sido últimamente / No es quién quiero ser “.

Poco después, Asma emitió su primera declaración oficial desde el inicio del levantamiento: “El presidente es el presidente de toda Siria, no el jefe de una facción de sirios, y la primera dama lo apoya en este papel”. Ella estaba junto a su hombre.

Si hay que creer en los disidentes, como parte de su reconciliación con Bashar, Asma negoció su regreso a la vida pública con la ayuda de su padre. De ahora en adelante, sería socia de pleno derecho en la presidencia. En el verano de 2012, la hermana de Bashar, Bushra, huyó a Dubai después de que su esposo muriera en la explosión de una bomba. Los rebeldes se atribuyeron la responsabilidad, pero estaba mucho más allá de la capacidad que habían demostrado hasta ahora. Bushra y su esposo habían representado una de las mayores fuentes de sentimiento anti Asma en el círculo interno. Muchos asumieron que el asesinato fue un trabajo interno.

Durante el año siguiente, las perspectivas de Bashar también mejoraron. Detuvo los avances de los rebeldes y los expulsó de su fortaleza en Homs. Las fuerzas antigubernamentales aún controlaban algunos suburbios de Damasco y lanzaron proyectiles contra el centro de la ciudad, pero no pudieron derrocar a los Asad.

A medida que continuaba la guerra, Bashar se volvió más despiadado. Un diplomático occidental recuerda la lenta escalada de violencia: el uso de artillería contra civiles, luego ataques aéreos y luego bombas de barril. “Lo usarían una vez, habría un clamor, pero no hasta el punto de una intervención internacional”, dijo el diplomático. “Así que lo implementarían, y eso se convertiría en la nueva normalidad”. La condena internacional de los crímenes de Bashar creció, sin embargo, esta asfixia gradual de Siria, en lugar de un ataque total, ayudó a prevenir la intervención.

El 21 de agosto de 2013 aparecieron nuevas imágenes que mostraban a personas en los suburbios de Damasco controlados por los rebeldes con burbujas en la nariz y la boca, y sacudiendo las extremidades. Cientos murieron. Una investigación de la ONU confirmó más tarde que habían sido asesinados con sarín, un gas nervioso. Fue el peor ataque con armas químicas que se haya producido desde que Sadam Husein gaseó a los kurdos en Halabja en 1988.

“Si somos fuertes juntos, lo superaremos juntos”

Al día siguiente, mientras el mundo absorbía las imágenes, se publicaron fotos en Facebook que relataban las actividades oficiales de la primera dama con todo lujo de detalles. Una la mostraba a ella y a su esposo sentados en un balcón adornado con flores con la leyenda: “El amor es un país dirigido por un león que acabó con las conspiraciones y una primera dama devota de su tierra natal”. Un usuario comentó a continuación: “¿No te da vergüenza? Tu gente está siendo masacrada y tú solo estás observando y peor aún comprando zapatos “.

Es difícil calcular la magnitud de la destrucción en Siria durante los años siguientes. En 2014, el Estado Islámico, un grupo extremista suní, aprovechó el caos para establecer un “califato” entre Siria e Irak. Su ferocidad sectaria representó una seria amenaza para las fuerzas de Bashar, pero también debilitó el apoyo a su oposición y justificó que Irán y Rusia lo apoyaran.

Casi cada centímetro del país fue disputado. Aunque Bashar recuperó Alepo, la última de las grandes ciudades, en 2016 siguió lanzando bombas. Casi la mitad de los pueblos y ciudades de Siria se han reducido a escombros. La ONU dejó de intentar contar el número de muertos por la guerra en 2016, cuando ya había alcanzado casi el medio millón. Más de 10 millones de sirios son refugiados.

Los vestidos y los tacones de aguja de Chanel no quedan bien en las ruinas de una guerra civil. La nueva realidad de Siria requería una nueva Asma. Se acabaron los tacones, las manicuras, los “power jackets” y las joyas. Entró con zapatos planos, camisetas y pantalones que dejaban al descubierto sus brazos demacrados y su cuerpo pequeño. Cuando Anisa, la madre de Bashar, murió en febrero de 2016, Asma perdió a su oponente más poderoso. El mayor cambio, sin embargo, fue una dura prueba personal.

En 2018, a Asma le diagnosticaron cáncer de mama. La enfermedad no le impidió gestionar con cuidado su imagen pública ni asegurarse de que todos supieran que se había quedado en Siria para recibir tratamiento. Su lucha fue documentada en detalle por los medios estatales y en los perfiles de las redes sociales de la presidencia. Incluso fue filmada siendo llevada al quirófano.

Cuando se le cayó el pelo, la fotografiaron con elegantes pañuelos en la cabeza, que proyectaban tanto vulnerabilidad como fuerza, una metáfora irresistible de la lucha de su propio marido contra la insurgencia. “Felicitaciones por su victoria sobre el cáncer”, comenzó un entrevistador de televisión. “Gracias”, respondió Asma. “Y espero que pronto celebremos la victoria de Siria”.

Incluso antes de que se recuperara por completo, los medios a favor del Gobierno mostraron a Asma compartiendo el dolor de Siria. Acompañada de equipos de cámara, llamó a puertas en pueblos empobrecidos de las tierras altas, abrazó a las sorprendidas madres de los mártires y les ofreció folletos.

Asma hizo un esfuerzo consciente por disfrazar su carácter británico. Trabajó tan duro en su árabe que incluso los sirios ya no podían detectar un acento inglés. Ignoró las solicitudes de entrevistas de los medios occidentales y solo aceptó ofertas de medios rusos y locales. Aunque Asma le había dado la espalda a Occidente, su relación con los donantes internacionales persistió. Los ingresos de su organización benéfica, Syria Trust, se agotaron después de que la UE impusiera sanciones en 2012. Ahora, la ayuda humanitaria internacional se concentró en apoyar a los sirios devastados por la guerra. Gran parte de ese dinero estaba a punto de llegar a Asma.

Para las agencias de la ONU que buscaban entregar ayuda a áreas controladas por el régimen, el fideicomiso fue un interlocutor invaluable: su personal de habla inglesa estaba familiarizado con las regulaciones internacionales. Asma podría abrir puertas y puestos de control. Para 2017, se canalizaban más fondos de la ONU a través del fideicomiso que prácticamente cualquier otra organización siria.

La ONU a menudo trata con contrapartes corruptas y brutales: en muchos países ésta es la única forma de entregar ayuda. Pero incluso los veteranos de Naciones Unidas se sorprendieron por el grado en que la institución cooperó con las organizaciones gubernamentales sirias. Entre 2016 y 2019, Syria Trust recibió cantidades cada vez mayores de dinero de las agencias de la ONU cada año (solo la agencia para los refugiados -Acnur- donó 6,5 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2018). El fideicomiso tenía casi 1.500 empleados en 2020, un aumento de diez veces en diez años, así como 5.000 voluntarios.

Como directora del Syria Trust, Asma ganó algo más que riqueza. Canalizando la ayuda de la ONU, desarrolló una vasta red de patrocinio que incluía a los señores de la guerra sirios. Según los informes, la gente mostró gratitud por su protección y benevolencia en forma de maletas llenas de dinero en efectivo entregadas a las organizaciones con las que estaba asociada.

Zapatos planos, camisetas y pantalones

Asma también se benefició más directamente de la economía de guerra. Una empresa a la que ha estado vinculada ganó un contrato con el Gobierno para administrar los pagos con tarjeta inteligente. También lanzó un distribuidor de teléfonos móviles llamado Emmatel, en honor al nombre de su infancia. Esto fue registrado a nombre de Khodr Ali Taher, a quien un empresario se refiere como “la fachada de Asma para todo”.

La propia familia de Asma se volvió cada vez más influyente en la economía de Siria. Los sitios de noticias sirios (algunos de ellos afiliados a la oposición) dicen que su hermano, Firas, y su primo, Muhannad Dabbagh, dirigen efectivamente la empresa de tarjetas inteligentes en su nombre. Un informe reciente de un ex empleado de la embajada estadounidense en Damasco calificó a Tarif Akhras, primo de Asma, como “una de las figuras económicas más destacadas del régimen”. En diciembre, el Gobierno estadounidense castigó a los Akhras con sanciones.

Antiguos socios dicen que Bashar está complacido con el éxito financiero de su esposa y agradecido por su ayuda. Está cansado después de una guerra de una década, y la economía nunca fue su fuerte. Asma se ha convertido en su “principal asesor económico”, según un cabildero de los Asad en Europa.

En 2019, los rusos estaban acosando a Bashar para pagar los préstamos de Siria y Estados Unidos estaba endureciendo las sanciones. El Gobierno sirio necesitaba dinero desesperadamente y Asad buscaba un objetivo. A lo largo de décadas, Rami Makhlouf, primo de Bashar, utilizó sus conexiones con la familia gobernante para amasar un vasto imperio de empresas, monopolios de importación y rutas de contrabando. Entre sus activos premiados estaba Syriatel, el principal operador de telefonía móvil. Sobre el papel, Makhlouf era solo un exitoso hombre de negocios. En la práctica, actuó como el director ejecutivo de Siria. Se decía que podía despedir a un ministro con una sola llamada telefónica.

Con Anisa muerta, Makhlouf había perdido a su protector. El Syria Trust ahora se hizo cargo de la organización benéfica que Makhlouf había utilizado para ganarse el favor en el corazón de los alauíes. El Gobierno puso a Syriatel en suspensión de pagos. Las cuentas bancarias de Makhlouf fueron congeladas y la gente de Asma se instaló en los consejos de administración de sus empresas.

En respuesta, Makhlouf intentó derribar a Asma. En mayo de 2020, publicó un video en Facebook acusando a “un grupo en la cima” de conspirar contra él. Al mismo tiempo, los medios rusos publicaron informes, citando fuentes árabes, de que Bashar había gastado 30 millones de dólares en una pintura de David Hockney para su esposa (la historia era falsa). Pero de poco sirvió. Makhlouf permanece bajo arresto domiciliario parcial, se rumorea que se le mantiene con vida solo porque tiene las contraseñas y escrituras de activos en el extranjero por un valor estimado en 10.000 millones de dólares.

Las fusiones y adquisiciones de Asma continúan a buen ritmo. La segunda mayor empresa de telefonía móvil de Siria también entró en suspensión de pagos. El mes pasado, los compinches de Asma fueron nombrados para su directorio. Emmatel, la compañía telefónica con su nombre, ahora tiene sucursales en todo el país (incluso en áreas que su esposo no controla).

El éxito financiero y las maquinaciones despiadadas han erosionado la imagen cuidadosamente cultivada de Asma. “Algunos todavía la aman, ponen su foto en su página de Instagram. Pero la mayoría ahora la percibe como una persona codiciosa y furtiva”, asegura un empresario sirio. Sin embargo, en estos días nadie acusa a Asma de no comprender cómo funciona Siria.

El año pasado, los residentes del barrio de Damasco donde vive Asma notaron un cambio surrealista en el paisaje. A una vieja estatua que representaba a un coronel alabado se unió una nueva: una enorme escultura de la cabeza de un caballo, dirigida por los socios comerciales de Asma. Los lugareños se quejaron de la extravagancia. Según informes de los periódicos del Golfo, las autoridades hicieron que le quitaran la cabeza al caballo. Horas más tarde estaba de vuelta. El mensaje fue claro: en la Siria de la posguerra, Asma manda.

Los medios estatales otorgan cada vez más tiempo de transmisión a “la dama del jazmín”. Se han visto enormes carteles de su imagen en la ciudad natal de sus padres, Homs, que cubren bloques de viviendas enteros. Excepcionalmente para una primera dama siria, los ministros han decidido exhibir su retrato en sus oficinas junto a las de Bashar.

Con Makhlouf cojeando y la hermana y la madre de Bashar desaparecidas, Asma tiene pocos rivales sustanciales dentro del círculo interno. Muchos de sus asesores más cercanos ocupan puestos importantes en la oficina del presidente. “Ella tiene el control de las personas designadas por el palacio”, reconoce un hombre de negocios que viaja entre Damasco y Europa. “Ella puede nominar a quien quiera”.

“A ella le encantaría ser presidenta”

Tanto en Damasco como en las capitales extranjeras, los sirios especulan abiertamente si ella alberga ambiciones políticas de llegar a la cima. Si la posición de Bashar se vuelve insostenible, ¿podría una presidenta Asma ofrecer un bocado a la mayoría suní del país mientras preserva la continuidad? Incluso hay rumores de que un miembro de la familia se reunió recientemente con funcionarios estadounidenses para buscar respaldo para tal esquema. “Bashar y Asma están pensando en esto”, dice un ex diplomático sirio. “A ella le encantaría ser presidenta y ambos lo están considerando como una solución revolucionaria para salvar al régimen”.

Una vez, Reino Unido pudo haber apoyado las aspiraciones de Asma, feliz de agregar a la colección de líderes de Oriente Medio con lazos británicos. A pesar de la voluble denuncia de Asad, el Gobierno británico nunca revocó la ciudadanía de Asma, como lo hizo con Shamima Begum, la londinense que viajó a Siria para unirse al Estado Islámico en 2015 cuando todavía era una adolescente.

Es poco probable que los alauíes de línea dura apoyen cualquier candidatura de Asma a la Presidencia. Quizás su oponente potencial más poderoso es Maher, el hermano menor de Bashar, que todavía dirige la temida IV División Blindada del ejército. “El ejército y la secta conspirarán para impedir que se presente como presidenta”, dijo un comerciante sirio bien conectado en Dubái.

Ella es más poderosa que nunca, pero también más vulnerable. Incluso hablar de ambiciones presidenciales podría ser peligroso para Asma. Aunque muchos de los amigos de Asma se distanciaron de ella hace años, siguen preocupados por su bienestar. Al apuntar al premio más grande, la chica del oeste de Londres finalmente pudo extralimitarse. “Me preocupo por ella”, dice Wafic Said. Pero como Asma se dio cuenta hace mucho tiempo, no hay vuelta atrás.