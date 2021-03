El instituto público madrileño Las Musas, en colaboración con la embajada de Israel, ha presentado este miércoles «Las Musas y las estrellas», un proyecto pionero en Europa. Unos 30 estudiantes diseñaron, construyeron y lanzaron al espacio un nanosatélite destinado a la investigación medioambiental a partir de imágenes de satélite (“SpaceXyouth – Spain”) y a su posterior análisis de la información obtenida (“She Space – International”).

Con la ayuda de las ingenieras aeroespaciales israelíes Ana Heller y Shimrit Maman y con la confianza de su profesor de tecnología Víctor Barbero, estos pequeños genios han sido los primeros estudiantes españoles no universitarios en participar en esta iniciativa con el fin de “fomentar e incentivar en los jóvenes, especialmente entre las niñas, la pasión por la investigación y la ciencia con un proyecto innovador y que al mismo tiempo constituye un reto singular en todos los órdenes: comunicativo, económico, matemático, ingeniero, logístico, informático, y por supuesto, integrador e inclusivo”.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, han participado hoy en el evento que ha tenido lugar en el instituto del barrio de San Blas en el que estos jóvenes de secundaria han mostrado el proyecto.

La embajadora de Israel ha explicado que gracias al IES Las Musas y a su director “hemos encontrado el socio perfecto” para llevar a cabo esta colaboración. “Con el proyecto ‘Las Musas y las estrellas’ mostraremos juntos que el cielo no es el límite. La excelencia empieza con la motivación. Muchas gracias por vuestra confianza en el espíritu israelí”, ha agregado Radian-Gordon.

Por su parte, José Antonio Expósito, el director del centro, ha manifestado que sin duda gracias a esta generación tendrán el futuro “ingenieros aeroespaciales que harán cosas brillantes por este país y recordarán estos momentos y esta oportunidad que les ha brindado la embajada de Israel y el instituto público de su barrio. Llegaremos a las estrellas”.

También Ossorio ha hecho hincapié en el “orgullo” de la Comunidad de Madrid con estos estudiantes y ha recordado que el programa STEM Madrid se desarrolla en la región desde 2018, un tipo de educación que combina las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, creando un método integrador e ilustrativo que facilita el aprendizaje en estas disciplinas desde la propia existencia.

En cuanto a Celaá, ha felicitado al instituto por su innovación al participar en este tipo de iniciativas y ha subrayado su papel como “elemento vertebrador” del barrio de San Blas. “Daros la enhorabuena por este proyecto y por la responsabilidad que estáis demostrando en estos tiempos de pandemia. Felicitaros a todos por este hermoso proyecto, sois un ejemplo en la educación. No hay avance ni prosperidad sin conocimiento. El cielo no tiene límite porque para el conocimiento no existe los límites. La historia de la humanidad siempre se ha escrito superando desafíos”, ha recalcado la ministra.