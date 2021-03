La empresa que gestiona la mercancía que transporta el portacontenedores Ever Given, varado desde el pasado martes en el canal de Suez, ha descartado que el accidente se deba a un fallo técnico. En este sentido, Jorge Pla Peralonso, ingeniero naval y experto en tráfico marítimo, asegura a LA RAZÓN que en “el 80 o 90 por ciento de los accidentes como el que se ha producido en el Canal de Suez se deben a fallos humanos”, por lo que asegura que “muy probablemente no se actuó con la rapidez necesaria” para evitar que el supercarguero encallara en el canal por un golpe fuerte de viento.

El atasco provocado por este barco, propiedad de la japonesa Shoei Kisen, ha causado el cierre temporal del influyente paso marítimo, donde ahora hay unos 150 buques esperando en ambas direcciones al no poder atravesar el paso fluvial que une el Mediterráneo con el Mar Rojo.

“Este accidente pasa porque cada vez los barcos son más grandes. Es verdad que cargueros de este tipo llevan remolcadores que ayudan a realizar las maniobras, y tienen al frente a prácticos muy experimentados, pero las dimensiones hacen que cuando hay un golpe de viento sea más complicado tener la capacidad de evitarlo”, añade Pla sobre el incidente, que según las autoridades del Canal se produjo por una fuerte racha de viento. “No sabemos los detalles de lo sucedido, pero puede ser que el práctico intentara rectificar ante el golpe de viento pero que no lo hiciera a tiempo”. “En un sitio tan plano como es la zona de Suez, la parte que está por encima del agua es muy alta y si viene un temporal les puede afectar”, añade.

La Autoridad del Canal de Suez ha contratado equipos de rescate de los Países Bajos y Japón para diseñar un plan para reflotar al carguero, de 224.000 toneladas de peso, según anunció la compañía que alquila el barco, Evergreen Marine Corp de Taiwán.

Pla asegura que los barcos portacontenedores han evolucionado en los últimos años y presentan dimensiones más grandes, sin embargo, añade, “los medios que se tienen ahora son los mismos que hace diez años”, por lo que cree que “a partir de este accidente se tomarán muchas medidas y rápidas ya que el mundo marítimo reacciona con eficacia ante incidentes así”.

El ingeniero asegura que el Ever Given podría ser desencallado en los próximos días, pero cree que el Canal de Suez tardará más tiempo en volver a la normalidad ya que ahora mismo hay muchos barcos haciendo cola para atravesar esta importante vía fluvial. “Va afectar al trafico marítimo, sobre todo el de contenedores y carga líquida”, añade.

Pla no considera una opción viable el desvío de esos cargueros atascados en Suez para “bordear la costa africana porque sería más caro”. Además, descarta la posibilidad de que los contenedores que transporta el Ever Given, unos 20.000, tengan que ser desalojados el barco para reflotarlo. “No hay medios para hacerlo, eso sería algo muy complicado y conllevaría una operación de muchos días”, matiza.

Mientras tanto, equipos de salvamento de Holanda y Japón han sido contratados para diseñar un plan para reflotar el buque. Peter Berdowski, director ejecutivo de la empresa holandesa Boskalis, ha dicho a una televisión que desencallar el barco “podría llevar semanas, dependiendo de la situación”.