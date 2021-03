Uno de los cargueros más grandes del mundo encalla en el Canal de Suez

Un carguero portacontenedores, que se encuentra entre los más grandes del mundo, se ha volteado y bloqueado todo el tráfico en el Canal de Suez de Egipto, lo que amenaza con interrumpir un sistema de transporte global ya afectado por la pandemia de coronavirus. El MV Ever Given, un buque portacontenedores con bandera panameña que transporta mecancías entre Asia y Europa, quedó encallado el martes en la estrecha vía fluvial artificial que divide África continental de la península del Sinaí.

Desde este enlace se puede seguir la evolución de la operación para desencallar el barco.

Se desconocen las causas por las que el Ever Given, que tiene 400 metros de eslora, 59 de ancho y una capacidad de 224.000 toneladas, se volteó de lado en el canal. GAC, una compañía global de transporte y logística, dijo que el Ever Given sufrió “un apagón mientras transitaba en dirección norte”, sin dar más detalles. Evergreen Marine Corp., una importante compañía naviera con sede en Taiwán que opera el barco, dijo en un comunicado que el Ever Given había sido superado por fuertes vientos cuando ingresó al Canal de Suez desde el Mar Rojo, pero ninguno de sus contenedores se habían hundido.

Una excavadora trabaja en las tareas para desencallar el Ever Given en Suez

Un funcionario egipcio, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los periodistas, culpó de manera similar a un fuerte viento en el área por el incidente. Los meteorólogos egipcios dijeron que fuertes vientos y una tormenta de arena azotaron el área el martes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. “Toda la tripulación está a salvo y contabilizada”, dijo Bernhard Schulte Shipmanagement, que administra el Ever Given. “No ha habido informes de heridos o contaminación”.

El Canal Suez lleva hora bloqueado por el portacontenedores y uno de los más grandes del mundo el Ever Given, perdió su energía al inicio de la travesía. Esta zona del canal se usa en ambas direcciones. El buque se dirige a Rotterdam.#crucerospuertorico 🇵🇷 pic.twitter.com/DWVZfcn8nr — Cruceros Puerto Rico (@CrucerosPR) March 23, 2021

La proa del Ever Given tocaba la pared este del canal, mientras que su popa parecía alojada contra la pared occidental, según datos satelitales de MarineTraffic.com. Varios remolcadores rodearon el barco, probablemente intentando empujarlo de la manera correcta. Una imagen publicada en Instagram por un usuario en otro buque de carga en espera parecía mostrar al Ever Given atravesado por el canal, como se muestra en los datos del satélite. En la operación para reabrir el tráfico del canal están trabajando ocho remolcadores. El funcionario egipcio dijo que se espera reflotar el barco y que la operación llevará al menos dos días.

El barco encalló a unos 6 kilómetros al norte de la boca sur del canal cerca de la ciudad de Suez, un área del canal que tiene un solo carril. Eso podría tener un gran efecto en cadena para el transporte marítimo mundial que se mueve entre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, advirtió Salvatore R. Mercogliano, ex marinero mercante y profesor asociado de historia en la Universidad Campbell de Carolina del Norte. “Todos los días, 50 embarcaciones en promedio pasan por ese canal, por lo que el cierre del canal significa que ninguna embarcación transita de norte a sur”, dijo Mercogliano a AP. “Todos los días que el canal esté cerrado los buques portacontenedores y los petroleros no estarán entregando alimentos, combustible y productos manufacturados a Europa y los productos no se exportan de Europa al Lejano Oriente”.

La agencia AP no pudo contactar de inmediato a las autoridades del canal el miércoles temprano. The Ever Given había incluido su destino como Rotterdam en los Países Bajos antes de quedarse atascado en el canal. El barco, construido en 2018, se encuentra entre los buques de carga más grandes del mundo. Puede transportar unos 20.000 contenedores a la vez.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez proporciona un enlace crucial para el transporte de petróleo, gas natural y carga de este a oeste. Alrededor del 10% del comercio mundial fluye a través de la vía fluvial y sigue siendo una de las principales fuentes de divisas de Egipto. En 2015, el gobierno del presidente Abdel-Fattah el-Sissi completó una importante expansión del canal, lo que le permitió albergar a los buques más grandes del mundo.

Sin embargo, el Ever Given encalló antes de esa nueva parte del canal. El incidente del martes marca el último en afectar a los marineros en medio de la pandemia. Cientos de miles se han quedado atrapados a bordo de embarcaciones debido a la pandemia. Mientras tanto, las demandas sobre el transporte marítimo han aumentado, lo que se suma a la presión sobre los marineros cansados, dijo Mercogliano. “Es por el ritmo vertiginoso del envío global en este momento y el envío está en un calendario muy ajustado”, dijo. “Agregue a esto que los marineros no han podido subir y bajar de los barcos debido a las restricciones de COVID”.