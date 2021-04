¿Quién es Iris Varela y por qué se reunió con el equipo de Borrell?

La diputada chavista Iris Varela ha participado esta semana en una delegación de diputados afines a Nicolás Maduro que han visitado Bruselas y Ginebra. En la capital de la UE, Varela se reunió con dos altos funcionarios del Servicio de Acción Exterior, liderado por el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Al contrario que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, Varela no está sujeta a sanciones de la UE por lo que pudo entrar a territorio europeo sin problemas.

La reunión de funcionarios de la UE con la emisaria de Maduro no ha gustado en las filas del Partido Popular Europeo. El eurodiputado Leopoldo López Gil dijo en su cuenta de Twitter que su grupo tomará “las acciones pertinentes” y recordó que “el Parlamento Europeo en resolución mayoritaria no reconoce ni la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional establecida el 5 de enero de 2021 a quien representa esa señora”. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha cargado conta la iniciativa y ha reclamado que Borrell dé explicaciones. Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha enviado una pregunta con solicitud de respuesta escrita al Alto Representante de la UE para que dé cuenta de este encuentro con responsables del régimen de Maduro.

¿Quién es Iris Varela?

Iris Varela, actual vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, un organismo no reconocido por la Unión Europea ni por Estados Unidos, es una de las más combativas defensoras del régimen de Nicolás Maduro. Varela pasó por las filas del partido Copei y después por el Movimiento al Socialismo (MAS) antes de entrar como miembro fundador del Movimiento Revolucionario 200 en el estado Táchira. En 2013 fue nombrada ministra Servicios Penitenciarios y en 2017 dio el salto a la Asamblea Nacional Constituyente, que no fue reconocida por los principales actores internacionales. Un año después regresó al ministerio de prisiones.

Varela ha sido objeto de varias controversias durante su etapa como ministra. Muy polémica fue la foto difundida por medios venezolanos en la que aparecía abrazada en una celda con el criminal Teófilo Rodríguez, alias “El Conejo”, el “pran” (jefe) de la cárcel de San Antonio, en Margarita, que finalmente fue asesinado en 2016. ¿Qué vínculos tenía Varela con “El Conejo? se preguntaron entonces varios medios venezolanos. A lo que ella señaló cuando fue preguntada al respecto: “Uy, por favor, ¿usted va a preguntar eso? Yo voy a demandar a quien me esté difamando de esa manera. Yo soy madre de familia, yo soy ministra de las cárceles, me he fotografiado con 100 mil presos en este país ¿Y usted se va a hacer eco de esa basura?”.

Varela también destacó por su papel en la crisis humanitaria de la frontera con Colombia en 2019, cuando siendo aún ministra de prisiones se plantó en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta al país con Colombia, acompañada de civiles armados y un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí amenazó con encarcelar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al asegurar que lo pondría a la orden del Ministerio Público. “Magistrado Maikel Moreno y fiscal general de la República, me gustaría le dijeran al país cuál es el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delitos en flagrancia no se le detiene”, comentó la ministra.

¿Por qué se reunió con el equipo de Borrell?

Varela se entrevistó el miércoles con Enrique Mora, secretario general adjunto para Asuntos Políticos, y Javier Niño Pérez, director general Adjunto para América. Los dos diplomáticos encabezaron el viaje relámpago realizado por una delegación europea el pasado septiembre para tratar de persuadir al líder venezolano de que convocase unas elecciones legislativas con todas las garantías democráticas. Las negociaciones fracasaron.

El portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, confirmó a Europa Press que el encuentro se habría producido a petición de los dirigentes chavistas. La diplomacia europea informó de que, durante la reunión, insistió en la falta de legitimidad de las elecciones de diciembre, en la necesidad de aumentar el acceso humanitario y de encarar la dramática situación que vive Venezuela. Según explicó Stano, la UE recalcó su disposición a apoyar el diálogo para lograr una salida a la crisis del país.

El abogado venezolano Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales, dijo en declaraciones al programa de radio Dia a Día, de César Miguel Rondón, que esa reunión de Varela con representantes europeos se inscribe “en el proceso de negociación actual que hay en Venezuela para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Europa siempre ha sido la gran proponente de que las elecciones regionales y locales son una nueva oportunidad para avanzar”. A finales de este año, oficialmente Venezuela debería celebrar elecciones regionales y municipales.

Borrell siempre ha querido mantener abierto un canal de interlocución con el régimen de Maduro pese a que la UE reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo del país en 2019. Tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, Bruselas tampoco reconoció los resultados que daban al chavismo vencedor. La tesis del Alto Representante de la UE es que se debe mantener relaciones con los principales actores venezolanos, aunque carezcan de legitimidad política.

La UE ha estado muy atenta a los primeros pasos de la administración de Joe Biden. Precisamente, estos días, los responsables de la Casa Blanca sobre América Latina han dado las primeras señales de su política hacia Venezuela. Juan González, asesor de Biden para la región, dijo recientemente que “si vemos actos por parte del régimen que demuestren confianza y compromiso hacia un proceso electoral, tomaremos medidas. La primera acción que ellos deben tomar es la formación del CNE”.

Mariano de Alba considera que “es muy poco probable” que la UE tenga interés por encimar una misión de observación electoral a los próximos comicios regionales. En todo caso, apuntó el analista, la UE “podría desplegar una misión de expertos electorales que llega al país unas semanas antes y que está formada por entre dos y cuatro expertos”. A su juicio, sin embargo, “es muy pronto para determinar si la UE está considerando eso”.