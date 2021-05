Cinco claves para entender los enfrentamientos en Jerusalén

Desde hace semanas, manifestantes palestinos y la policía israelí se enfrentan a diario en la Ciudad Vieja de Jerusalén y sus alrededores, donde se encuentran importantes lugares religiosos sagrados para judíos, cristianos y musulmanes y epicentro emocional del conflicto de Oriente Medio.

Jerusalén ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre judíos y árabes durante 100 años y sigue siendo una de las ciudades más duramente disputadas del mundo. Los últimos enfrentamientos comenzaron hace un mes con una medida israelí para bloquear algunas reuniones palestinas al comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán, que ya es una época de mayor sensibilidad religiosa. Después de que esas restricciones disminuyeron, las tensiones por un plan para desalojar a decenas de palestinos de un vecindario de Jerusalén oriental continuaron alimentando los enfrentamientos.

Estas son las claves que explican por qué Jerusalén siempre parece estar al límite y qué desencadenó la última ola de violencia.

1- Capital de dos pueblos

Israel ve a Jerusalén como su capital “unificada y eterna”. Había tomado Jerusalén oriental, que incluye la Ciudad Vieja, en la guerra de Oriente Medio de 1967, junto con Cisjordania y Gaza. Los palestinos quieren esos territorios para su futuro estado, con Jerusalén oriental como su eventual capital. Pero Israel anexó la parte oriental de la ciudad en una medida no reconocida internacionalmente. El destino de Jerusalén oriental ha sido una de las cuestiones más espinosas del proceso de paz, que se detuvo hace más de una década.

Los israelíes conmemoran hoy el Día de Jerusalén, un festivo nacional que celebra la anexión. En los últimos años, miles de israelíes, principalmente nacionalistas religiosos, han desfilado por la Ciudad Vieja, incluido el densamente poblado Barrio Musulmán, en una exhibición considerada provocativa por muchos palestinos. En los últimos días, los israelíes de línea dura han protagonizado otros eventos en Jerusalén oriental, lo que ha provocado altercados violentos y dispersos con los palestinos.

2- La santa cima

Los enfrentamientos de hoy tuvieron lugar en y alrededor de la mezquita de Al Aqsa en la Ciudad Vieja. La mezquita es el tercer sitio más sagrado del Islam y se encuentra en un monte que también alberga la icónica Cúpula dorada de la Roca. Los musulmanes se refieren al complejo como el Noble Santuario. El monte amurallada es también el sitio más sagrado para los judíos, que se refieren a él como el Monte del Templo, porque fue la ubicación de los templos bíblicos. Los romanos destruyeron el Segundo Templo en el año 70 d.C., quedando solo el Muro Occidental. Las mezquitas se construyeron siglos después. La vecina Jordania actúa como custodio del sitio, que es operado por una fundación islámica conocida como Waqf. El sitio está abierto a los turistas durante ciertos momentos, pero solo los musulmanes pueden rezar allí. El Muro Occidental es el sitio más sagrado donde los judíos pueden rezar. En los últimos años, grupos de judíos religiosos y nacionalistas escoltados por la policía han visitado el recinto en mayor número y han rezado en desafío a las reglas establecidas después de 1967 por las autoridades religiosas de Israel, Jordania y musulmanas. Los palestinos ven las frecuentes visitas y los intentos de oraciones de los judíos como una provocación. Algunos israelíes dicen que el sitio debería estar abierto a todos los fieles. Los palestinos se niegan, temiendo que Israel eventualmente se apodere del sitio o lo divida. Los funcionarios israelíes dicen que no tienen intención de cambiar el status quo.

3- Políticas discriminatorias

Los judíos nacidos en Jerusalén oriental son ciudadanos israelíes, mientras que a los palestinos de Jerusalén oriental se les concede una forma de residencia permanente que puede ser revocada si viven fuera de la ciudad durante un período prolongado. Pueden solicitar la ciudadanía, pero es un proceso largo e incierto y la mayoría elige no hacerlo porque no reconocen el control israelí. Israel ha construido asentamientos judíos en el este de Jerusalén que albergan a unas 220.000 personas. Ha limitado gravemente el crecimiento de los barrios palestinos, lo que ha provocado el hacinamiento y la construcción no autorizada de miles de viviendas que corren el riesgo de ser demolidas. El grupo de derechos israelí B’Tselem y Human Rights Watch, con sede en Nueva York, citaron las políticas discriminatorias en el este de Jerusalén en informes recientes que argumentan que Israel es culpable del crimen de apartheid. Israel rechaza esas acusaciones y dice que los residentes de Jerusalén reciben el mismo trato.

4- Amenazas de desalojos

Los recientes enfrentamientos nocturnos comenzaron al comienzo del Ramadán, cuando la policía israelí colocó barreras frente a la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja, un lugar de reunión popular después de las oraciones vespertinas durante el mes sagrado, cuando los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. Más tarde quitaron las barreras, pero luego se intensificaron las protestas por la amenaza de desalojo de decenas de familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en el este de Jerusalén. Las familias se han visto envueltas en una larga batalla legal con colonos judíos que buscan adquirir propiedades en barrios palestinos abarrotados en las afueras de la Ciudad Vieja. Israel lo describe como una disputa inmobiliaria privada, pero la difícil situación de las familias ha atraído la atención mundial.

5- Inquietud regional

Los enfrentamientos en Jerusalén, y particularmente en Al Aqsa, a menudo repercuten en toda la región. El grupo militante palestino Hamas, que gobierna Gaza, ha pedido una nueva intifada, o levantamiento, como el desencadenado por la visita de un político israelí a Al Aqsa en 2000. Los militantes de Gaza han disparado cohetes y globos con artefactos incendiarios adheridos a ellos en apoyo a los manifestantes. Se han llevado a cabo protestas en la ocupada Cisjordania y en comunidades árabes dentro de Israel. Una serie de tiroteos mortales en Cisjordania la semana pasada también ha aumentado las tensiones.

Jordania y otras naciones árabes que tienen vínculos amistosos con Israel han condenado su represión de las protestas, mientras que Irán, el archienemigo de Israel, ha alentado los ataques palestinos. Estados Unidos y la UE han condenado la violencia y expresado su preocupación por los desalojos.