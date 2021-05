Una joven se lanza de un taxi en marcha para evitar ser violada: “Se bajó la cremallera y comenzamos a forcejear”

Valiente y audaz, la joven Laura Quintero fue protagonista de un desagradable incidente que pudo haber acabada en una violación sexual en plena noche. Todo ocurrió la noche del 20 de mayo cuando esta profesional sanitaria se subió a un taxi para volver a casa en Bogotá después de haber compartido un rato con sus amigos en la zona rosa.

A mitad de trayecto notó un comportamiento sospechoso del conductor que le hizo temer algo inesperado. “En un momento, el taxista se detiene y monta un señor con un destornillador; me rapa el celular... Y después lo que hace es bajarse la cremallera. Yo salto y lo que hago es cogerle el destornillador y comenzamos a forcejear”, contó tiempo después Laura a Noticias Caracol.

Según su relato, el conductor también participó en el acoso. Durante la refriega, la sanitaria logró quitarle el destornillador al agresor. Finalmente, al verse con pocas opciones de salir de la encerrona, Laura tomó una determinación. “Le pegaba patadas al taxista en el manubrio para que nos estrelláramos. Me agarro de la puerta y sentía que me estaba quemando la piel, así que opté por soltarme del taxi. Caigo al piso, me quito los tacones, sigo corriendo, pero ellos me ganaron en velocidad”, añadió la joven.

Una vez en el suelo, Laura logró sobreponerse y ni corta ni perezosa se puso en pie y se lanzó sobre el taxista para tratar de detenerlo, pero éste logró escapar. La víctima puso una denuncia y pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que un episodió así no vuelva a repetirse. “Más que lo material, es el daño que me hicieron y esto no puede quedar impune”, dijo Laura, quien espera que la investigación oficial con la ayuda de los vídeos que captaron esos momentos sirvan para detener a los agresores.

Colombia vive en estos momentos una crisis social agravada por la sensación de inseguridad. En el contexto de las protestas contra el Gobierno, varias jóvenes han denunciado acoso sexual por parte de agentes.

El año pasado, otra mujer denunció malos tratos de un taxista en Bogotá. En la denuncia, la joven dijo haber sido víctima de una salvaje agresión por parte de un taxista tras quedarse dormida dentro del vehículo. Al parecer el conductor decidió avisarle de que había llegado a su destino con un fuerte bofetón.