Por qué Putin quiere una rueda de prensa con Biden y éste la rechaza

Vladimir Putin quería hacer una rueda de prensa con Joe Biden tras el histórico encuentro de hoy en Ginebra, Suiza. Según el Kremlin, los dos presidentes se reunirán primero en un formato reducido con la participación de sus respectivos ministros de Exteriores, y después en uno ampliado. La posibilidad de una reunión a solas dependerá únicamente de Biden y Putin. Al término de la cumbre cada mandatario celebrará una rueda de prensa aparte. La cuestión de si habrá un documento final o una declaración conjunta aún está abierta.

Esta es la agenda y el formato del encuentro, pero el Kremlin ha tratado de establecer otras reglas que la Casa Blanca finalmente no ha aceptado. Según el diario The New York Times, que cita a asistentes de Biden, el Gobierno ruso estaba interesado en que ambos líderes dieran una rueda de prensa conjunta, pero el entorno del mandatario de EEUU es consciente de que Putin sacó provecho de la conferencia ante los medios que dio en su día con el expresidente Donald Trump.

Tras ese encuentro en el que ambos mostraron sintonía, Trump ignoró públicamente en una rueda de prensa conjunta las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia y dijo que creía a su homólogo ruso cuando decía que Moscú no interfirió en las elecciones de 2016, lo que causó una gran polémica.

En esta reunión en Helsinki, y ante una pregunta de un periodista estadounidense, Putin admitió que quería que Trump ganara las elecciones presidenciales, pues argumentó que el Trump “quería mejorar las relaciones con Rusia”. El líder del Kremlin también rechazó que su Gobierno tuviera en su poder información comprometedora contra el presidente de Estados Unidos, como han publicado algunos medios de ese país. “Cuando el presidente Trump visitó Moscú, ni siquiera sabía que estaba all”», señaló Putin en respuesta a otra pregunta.

Antes de la reunión, Trump publicó algunos tuits controvertidos. «¡Nuestra relación con Rusia nunca ha estado peor debido a muchos años de tonterías y estupideces de Estados Unidos [en clara referencia a la actuación de su antecesor, Barack Obama] y ahora, la caza de brujas amañada!», escribió en referencia a la investigación que dirigió el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles lazos entre Moscú y la campaña electoral del ahora mandatario.

Así que ahora Biden dará una rueda de prensa a solas. La fuente explicó que la Casa Blanca ha considerado que “una rueda de prensa a solas es el formato apropiado para comunicarse de forma clara con la prensa libre sobre los asuntos de los que se hable en la reunión”. “Esperamos que esta reunión sea franca y directa”, dijo. Este será el primer cara a cara entre Biden y Putin desde que el estadounidense llegó a la Casa Blanca en enero. La cita de Ginebra será la primera reunión de alto nivel entre los líderes de ambos países desde que Putin y Trump se entrevistaran en Helsinki en julio de 2018.