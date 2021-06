Washington-Moscú, ¿hostilidad o apaciguamiento?

¿Por qué Biden parece un jugador más duro con Rusia que Trump? ¿Empeorará la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia durante los próximos meses?

No estoy tan seguro de que Biden sea particularmente duro con Rusia. Ciertamente, quiere hablar duro, pero sus acciones no respaldan los ataques verbales. Un buen ejemplo de esto es la reciente aprobación por parte del presidente de Estados Unidos del proyecto del gasoducto ruso. Ahora sabemos que Biden fue en contra del consejo de sus principales asesores de aprobar personalmente el oleoducto. La Administración Biden también ha minimizado los desarrollos de armas nucleares rusas que amenazan a la OTAN y a Occidente, y fue muy débil en sus respuestas a los recientes eventos en Bielorrusia, así como a las acusaciones de ciberataques rusos contra Estados Unidos. En cuanto a la relación bilateral, lo mejor que se puede esperar es que las cosas se mantengan estables. No hay posibilidad de que mejore la relación y hay muy buenas posibilidades de que se deteriore aún más.

¿Cuáles son los temas en los que a Biden y Putin les resultará más fácil alcanzar un acuerdo?

Creo que habrá algunas declaraciones entre las dos partes sobre la cooperación en la lucha continua contra la pandemia de coronavirus, y también el apoyo a los acuerdos ya alcanzados sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático. Las dos partes también pueden comprometerse a negociar para extender el Tratado START II y, por supuesto, acordarán que todas las partes regresen al JCPOA [acuerdo nuclear con Irán]. Pero estos problemas representan una relación mínima entre los dos poderes, y la relación estratégica fundamental seguirá en muy mal estado.

¿Será la OTAN más agresiva con Rusia?

La OTAN será verbalmente más agresiva con Rusia, pero no veo que la OTAN tome ninguna acción significativa que pueda molestar a los rusos. La postura de la Alianza Atlántica seguirá haciendo todo lo posible para apaciguar a Rusia y evitar la guerra a cualquier precio, independientemente de las acciones provocativas o agresivas que emprendan los rusos. No hay estómago para la confrontación con Rusia en ningún lugar dentro de la OTAN, especialmente en Berlín, París, Londres y Washington.

¿Rusia actuará de forma más agresiva en el Ártico y en el este de Europa?

Mis expectativas sobre el comportamiento ruso en los próximos años son importantes despliegues de fuerzas militares en su región militar occidental frente a la Alianza Atlántica, en la región ártica y en la zona oriental del mar Mediterráneo. Luego, eventualmente, en algún momento, Rusia buscará anexionarse grandes franjas del antiguo territorio soviético, incluidos Bielorrusia, el este y el sur de Ucrania y el oeste de Georgia. También ampliará su presencia militar en lugares como Armenia, Nagorno-Karabaj, Moldavia y Siria, y presionará a Turquía para que se retire de la Alianza Atlántica. Y ante tales eventos, la OTAN resultará irresponsable.

¿Qué posibilidades existen de que Rusia y China se acerquen para enfrentarse a Estados Unidos en el escenario global?

Proporcionaré una garantía de casi el 100% de que esto sucederá. Y no solo estas dos potencias revisionistas, sino también una tercera potencia: Irán. Será una asociación de tres vías como mínimo, pero posiblemente una alianza en toda regla entre China, Rusia e Irán, para cubrir, respectivamente, sus demandas conjuntas de esferas de influencia en el Indo-Pacífico de Asia, Europa del Este y Asia Menor y Oriente Medio. Me gustaría señalar que los gastos militares combinados de China y Rusia ya son mayores que los de EE UU. Y no me sorprendería en absoluto que las verdaderas cifras de gasto militar de China por sí solas superen ya el gasto estadounidense.

¿Putin es un líder fuerte dentro de Rusia?

De alguna manera sí y de otras no. Sin duda, es fuerte en términos de su control político del país y todas sus instituciones. La mayoría de las otras élites del país también han llegado a aceptar su subordinación a él. Sin embargo, psicológicamente, es débil. Es muy paranoico y sigue viendo amenazas por todas partes. Solo un líder débil haría el tipo de cosas que Putin ha hecho recientemente contra Alexei Navalni y otros opositores. Y lo más importante, el propio Putin está comenzando a comprender que el público ruso está cada vez menos inclinado a verlo como un líder fuerte y el único juego en la ciudad. La atracción y el apego personales que el pueblo ruso tenía hacia Putin se están desmoronando y disipando, y esto está comenzando a poner al líder del Kremlin muy nervioso e incómodo. Creo que se ve a sí mismo por primera vez como si ya no tuviera el tiempo de su lado. Pero esto solo lo hace más peligroso, porque se volverá más agresivo y aceptará más riesgos para lograr sus muchas ambiciones mientras aún tenga tiempo.