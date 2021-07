“Haití está en la ruta de la droga colombiana hacia el norte”

La extrema violencia apunta a que los sicarios colombianos que mataron al presidente haitiano, Jovenel Moïse, fueron contratados para un ajuste de cuentas por la mafia haitiana. LA RAZÓN habla con Carlos Suárez, analista colombiano, sobre las razones que han podido llevar al magnicidio en Haití.

Quince de los detenidos por el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, son de nacionalidad colombiana. ¿Hay en Colombia más mercenarios dispuestos a este tipo de crímenes que en otros países de la zona?

Sí, en Colombia existe, por cuenta del histórico conflicto y el gasto en defensa, mano de obra calificada para pelear en guerras, que ha venido absorbiendo el mercado mundial a través de los años. Un oficial o un soldado colombiano es mano de obra cualificada y además experimentada en acciones bélicas, que aprecian las empresas privadas que se dedican al negocio de la guerra. Tanto legal como ilegalmente. Desde hace años, muchos ex militares nuestros son mano de obra para las empresas internacionales que prestan servicios a Estados Unidos para pelear sus guerras en Oriente Medio.

¿La droga de Colombia pasa por Haití?

Esa mano de obra de la que hablaba está disponible en el mercado para quien tenga la posibilidad de pagarla y ahí tenemos que ver un factor clave que no se puede olvidar: Haití es un país en donde el negocio del narcotráfico es dominado y controlado por su incipiente «institucionalidad». Colombia, país productor y con redes exportadoras, ha utilizado la ruta de Haití desde hace años para enviar droga hacia el norte. De manera tal que en esto debe haber una mezcla de política, militares, ex militares y mafia. No hay que olvidar que el presidente de Haití estaba en su cargo en una precaria situación política y que Haití es un Estado precario, desinstitucionalizado y en disputa por el poder.

¿Cree que el Gobierno colombiano investigará el origen de esos sicarios?

Yo creo que Colombia investigará y que lo que se investigue aquí puede ser mucho más profundo que lo que pueda investigar Haití, precisamente por su precariedad institucional.

Varios sicarios son militares retirados. ¿Es el Ejército una escuela del sicariato?

El Ejército colombiano, como todos los ejércitos del mundo, forma a sus soldados para la guerra. Y esos ex militares son mano de obra para la guerra legal –si es que se puede hablar de guerras legales– e ilegales.