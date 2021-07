La rifa del narco sortea la casa de «El Chapo» Guzmán

Los caprichos del azar pueden llevarte a terminar organizando barbacoas en el jardín del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán. La Lotería Nacional mexicana sorteará 22 propiedades decomisadas a los capos del tráfico de estupefacientes. El Gobierno mexicano pretende incrementar los ingresos de las arcas públicas rifando varias propiedades incautadas a organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas: ocho casas, siete apartamentos, cinco terrenos, un rancho y un palco en el Estadio Azteca para disfrutarlo durante los próximos 44 años. El valor total de los bienes ronda los 10,5 millones de euros.

La joya más exótica de esta rifa del narco es la vivienda de «El Chapo» en Sinaloa, uno de las regiones más violentas de México, donde logró librarse de su detención la madrugada del 17 de febrero de 2014 huyendo a toda prisa completamente desnudo y activando una trampilla de la bañera que conducía a un túnel. El ruido de los helicópteros y los golpes en las puertas de la marina mexicana alertaron a «El Chapo». «Él corría primero, nos dejó atrás», relató su antigua amante Lucero Sánchez en el juicio celebrado en Nueva York contra el temido capo del narco de 64 años. La mujer mantuvo una relación con Guzmán entre 2011 y 2013. Tras la ruptura, mantuvieron encuentros esporádicos. «El Chapo» era conocido por tener cuatro o cinco amantes.

La vivienda está formada por dos habitaciones, una sala, un comedor y un jardín. Las autoridades encontraron plátanos de plástico rellenos de cocaína, pepinos de plástico rellenos de marihuana, armas y cartuchos. La extravagante vía de escape recuerda su pasado como hogar del que fuese el capo del narco más buscado por Estados Unidos.

El chalé fue el hogar del gran capo mexicano de la droga días antes de su segunda detención. Guzmán fue atrapado por segunda vez en su vida el 22 de febrero de 2014. Las autoridades le sorprendieron en un hotel de Mazatlán junto a su esposa, la joven de 31 años Emma Coronel, y las hijas mellizas de ambos. «El Chapo» cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Su mujer espera su condena por narcotráfico en una pequeña celda del Centro de Detención William Truesdale en Virginia, Estados Unidos. Coronel evitó un juicio por tráfico de estupefacientes al declararse culpable. La admisión de culpabilidad trata de evitar la cadena perpetua. Su pena se conocerá previsiblemente en septiembre.

La rifa de su casa certifica la caída del gran capo de la droga que se fugó en dos ocasiones de cárceles mexicanas en 2001 y 2015. Su amante se convirtió en 2013 en la diputada local más joven de la historia de Sinaloa debido a la influencia política del narcotraficante. Sánchez comenzó a ser conocida como «la Chapodiputada». La mujer de 31 años fue detenida en San Diego en junio de 2017 cuando trataba de entrar en EE UU. para solicitar asilo político. La «Chapodiputada» también se declaró culpable. Su colaboración en el juicio contra su ex amante le he permitido conseguir un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses cuyos beneficios legales no se han hecho públicos.

El palco corrupto del Estadio Azteca

El palco en el Estado Azteca es otra de las incautaciones más llamativas del peculiar sorteo nacional. El recinto VIP cuenta con 20 asientos, baño, cocina y cuatro plazas de aparcamiento. El uso de esta zona exclusiva del gran estadio mexicano durante los próximos 44 años asciende a un valor de 842.000 euros. El ganador del palco disfrutará de unas vistas privilegiadas al césped del Estadio Azteca. El mantenimiento está asegurado solo los primeros diez años.

Otro ciudadano afortunado será propietario de la mansión del ex líder del Cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, conocido también como «El Señor de los Cielos». La casa tiene una extensión de 3.000 metros cuadrados, una piscina cubierta, jacuzzis, saunas, salón de fiesta y nueve habitaciones.

La iniciativa surge como parte del plan del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fundado con el objetivo de incrementar la recaudación. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que todo el dinero que se obtenga será destinado a la compra de vacunas, la financiación de becas y el mantenimiento de los programas de bienestar. Las viviendas de los narcos mexicanos esperan inquilinos más tranquilos.