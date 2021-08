La gran fiesta de Obama en su 60º cumpleaños: 475 invitados pese a la pandemia

Una reciente recomendación de las autoridades sanitarias estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) no ha sido suficiente para truncar los planes de Barack Obama, que celebra su 60 cumpleaños en su lujosa mansión de Martha´s Vineyard.

Situada en el estado de Massachusetts, la popular isla acogerá a 475 invitados que asistirán hoy al cumpleaños del ex presidente, sin contar con otros 200 trabajadores que se harán cargo de todos los detalles de la multitudinaria fiesta.

Aunque estar completamente vacunado será un requisito imprescindible para poder asistir a la celebración, tal y como ha dado a conocer la publicación Axios, así como mantener otras medidas de precaución por pandemia. Y es que los casos de infecciones están aumentando drásticamente en el país con la nueva variante Delta.

De hecho, la pequeña población de Provincetown, también en Massachusetts, vio incrementar en 965 nuevos casos de contagio, 238 entre residentes de la isla, vinculados a la celebración del 4 de julio hace unas semanas, a pesar de estar en su mayoría vacunados.

Los residentes de la turística localidad han vuelto a recibir recomendaciones de distanciamiento social y uso de mascarillas, incluso dirigidas a las personas ya inoculadas, aunque la zona no está calificada en estos momentos como área de «riesgo sustancialmente alto».

Sin embargo, muchas de las nuevas infecciones que se produjeron durante las celebraciones masivas por el día de la Independencia derivaron en hospitalizaciones y, aunque no con resultado de muerte, sí hubo muchos ingresos de positivos por COVID que ya habían recibido la dosis de la vacuna completa.

La fiesta de cumpleaños de Barack Obama tiene previsto celebrarse al aire libre y con vistas al mar, en el terreno de 12 hectáreas que componen la segunda residencia familiar, adquirida por los Obama en 2019 en el sur de la isla, el Cabo Cod, por un valor actual de 10 millones de euros.

Michelle y Barack Obama pasaron con sus dos hijas las vacaciones de siete de los ocho veranos durante los dos mandatos del ex presidente de EEUU, aunque no es la primera familia presidencial en vivir en la isla. Los Kennedy también residieron Martha´s Vineyard hasta la muerte de Jackie Kennedy Onassis, la viuda del ex presidentes John F. Kennedy, en 1994.

Entre los invitados al 60 cumpleaños –que, aunque ya vacunados, deberán presentar también un test negativo de Covid-19 al coordinador encargado de recibirlos con antelación– habrá familiares y amigos cercanos a la familia, antiguos miembros de su equipo y muchos rostros conocidos, como el director de cine Steven Spilberg, la prestadora de televisión Oprah Winfrey, el actor George Clooney y el grupo de música Pearl Jam, que estará a cargo de la banda sonora de la fiesta.

Una de las ausencias más sonadas será la del actual presidente, Joe Biden, quien ha rechazado la invitación pero desea a su antecesor en la Casa Blanca (a quienes une una gran relación tras haber sido su vicepresidente durante 8 años) una buena bienvenida al club de los que superan los 60.