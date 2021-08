Críticas al gobierno de Erdogan por los incendios en Turquía

Las autoridades de Turquía que luchan contra los peores incendios forestales de la historia han sido acusadas de no estar preparadas para la amenaza después de que los datos oficiales mostraran que gastaron sólo una fracción de los modestos fondos presupuestados para prevenir los incendios forestales este año.

Ocho personas han muerto en los incendios que han arrasado las regiones costeras del suroeste de Turquía, obligando a evacuar a decenas de miles de personas, incluidos los turistas, y amenazando brevemente con engullir una central eléctrica.

El gobierno del presidente Tayyip Erdogan se ha enfrentado a las críticas por la lentitud e insuficiencia de su respuesta, y los opositores han señalado la falta de aviones de extinción de incendios, lo que ha obligado a Ankarato a buscarlos en el extranjero. En las últimas dos semanas, los incendios en Turquía han quemado más de tres veces la superficie en un año normal, según una agencia europea de lucha contra los incendios, y los países vecinos también han luchado contra las llamas avivadas por las olas de calor y los fuertes vientos.

La agencia forestal estatal turca declaró que en el primer semestre había gastado menos del 2% de los 200 millones de liras (24 millones de dólares) que había reservado este año para la construcción, los proyectos y los equipos utilizados en la lucha contra los incendios forestales.

“El presupuesto de la OGM se planificó como si no fuera a haber ningún incendio”, dijo el diputado del Partido Popular Republicano (CHP) MuratEmir, que presentó el martes preguntas parlamentarias al ministro de Agricultura y Silvicultura, Bekir Pakdemirli. “Estas cifras demuestran por qué no se ha intervenido eficazmente contra los incendios”, dijo Emir, añadiendo que el ministerio había sido “cogido desprevenido”.

El ministerio no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters sobre el gasto, y no estaba claro si se asignaron otros recursos para la protección contra los incendios forestales aparte del presupuesto de la dirección forestal.

El Ejecutivo echa balones fuera

El gobierno ha culpado de la falta de recursos a la Asociación Aeronáutica Turca (THK), diciendo que no ha podido mantener una flota de aviones de extinción de incendios a pesar de la generosa financiación.

“Dicen que no pueden renovar los aviones debido a las dificultades materiales, mientras que podrían haber utilizado ese dinero para renovar los aviones en lugar de gastarlo en otras cosas”, declaró Pakdemirli al sitio web de noticias Haberturk. Entre los 16 aviones y 51 helicópteros de la operación actual hay aparatos de Rusia, España, Ucrania, Croacia, Irán y Azerbaiyán.

Emir, el político de la oposición, señaló que los informes de la OGM mostraban que los planes de gasto relacionados con los incendios forestales incluían la compra de 26 helicópteros, para los que los planes de gasto reservaban una suma nominal de sólo 1.000 liras (119 dólares).

Preguntó al ministro por qué no se habían asignado recursos para la compra de helicópteros si el ministerio no tenía suficientes aviones o helicópteros. El informe presupuestó 40 millones de liras para la construcción de un hangar de aviones y helicópteros y 15 millones de liras para la compra de walkie-talkies, pero mostró que no se gastaron fondos en ellos en el primer semestre. También mostró la construcción prevista de 192 km de vías de seguridad contra incendios, con sólo 34 km completados hasta ahora.

En una entrevista televisiva el miércoles, Erdogan dijo que la oposición estaba difundiendo un “terrorismo de mentiras” en relación con la operación de lucha contra el fuego, añadiendo que su gobierno había manejado profesionalmente los desastres naturales durante sus 19 años en el poder.

El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), de tendencia kurda, ha solicitado una investigación, alegando que los preparativos y las respuestas al incendio fueron tardíos e inadecuados. También ha expresado su preocupación por el hecho de que Turquía no haya ratificado el Acuerdo de París sobre el cambio climático -el único país del G20 que aún no lo ha hecho- y ha vinculado esta cuestión con los incendios.

“La no ratificación de este acuerdo es un reflejo de las políticas del gobierno que han llevado a la masacre de la naturaleza”, dijo el HDP, tercera fuerza política del parlamento. REUTERS