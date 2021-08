Dimite la “número dos” de Cuomo tras las acusaciones de acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se enfrenta este lunes a otro día de críticas, ya que una comisión legislativa clave se reúne para discutir un posible proceso de destitución y una mujer que le ha acusado de haberla manoseado habla en su primera entrevista televisiva.

Está previsto que ``CBS This Morning’' emita la primera entrevista televisiva con Brittany Commisso, una asistente ejecutiva que acusó a Andrew Cuomo de haberle manoseado los pechos en la mansión del gobernador en Albany.

Commisso se convirtió la semana pasada en la primera mujer en presentar una denuncia penal contra Cuomo, dando parte al sheriff del condado.

Cuomo ha negado haber tocado a ninguna mujer de forma inapropiada y ha dicho que el incidente del manoseo nunca ocurrió.

Más tarde, el lunes, el comité judicial de la Asamblea estatal tenía previsto reunirse para discutir cómo concluir una investigación en curso sobre si hay motivos para impugnar a Cuomo.

Decenas de demócratas, entre ellos el presidente Joe Biden, le han instado a dejar el cargo. Alrededor de dos tercios de los miembros de la Asamblea estatal ya han dicho que están a favor de un juicio político si se niega a dimitir. Sólo se necesita una mayoría simple de votos para iniciar un juicio político.

Dimite su “mano derecha”

Cuomo se enfrentará a la lucha sin su antigua ayudante principal, Melissa DeRosa.

DeRosa, una presencia constante al lado de Cuomo durante sus meses de conferencias de prensa sobre el coronavirus, dimitió a última hora del domingo, diciendo que los últimos dos años habían sido “emocional y mentalmente difíciles”.

La administración está en crisis desde la semana pasada, cuando un informe hecho público por la fiscal general del estado, Letitia James, concluyó que Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres.

Los abogados de Cuomo han atacado la investigación de la fiscal general por considerarla sesgada a favor de sus acusadoras.

Al menos cinco fiscales de distrito han pedido material de la investigación de la fiscal general para ver si alguna de las acusaciones podría dar lugar a cargos penales. El sheriff del condado de Albany, Craig Apple, dijo el sábado que Cuomo podría enfrentarse a cargos por delitos menores si los investigadores corroboran la denuncia de Commisso.

The Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de mala conducta sexual a menos que decidan hablar públicamente, como ha hecho Commisso.