Europa se blinda por miedo a una nueva crisis migratoria

Desde arriba, el nuevo muro fronterizo que separa Turquía de Irán parece una serpiente blanca que serpentea entre las áridas colinas. Hasta ahora sólo cubre un tercio de los 540 kilómetros de frontera, lo que deja muchos huecos por los que los inmigrantes pueden colarse en plena noche.

El tráfico en esta ruta migratoria clave desde Asia central a Europa se ha mantenido relativamente estable en comparación con años anteriores. Pero los países europeos, así como Turquía, temen que el repentino regreso del régimen talibán a Afganistán pueda cambiar esta situación.

Atormentados por una crisis migratoria de 2015 alimentada por la guerra de Siria, los líderes europeos quieren evitar desesperadamente otra afluencia a gran escala de refugiados y migrantes procedentes de Afganistán. Excepto para aquellos que ayudaron a las fuerzas occidentales en la guerra de dos décadas del país, el mensaje para los afganos que están considerando huir a Europa es: Si tienen que irse, vayan a los países vecinos, pero no vengan aquí.

“Nuestro objetivo debe ser mantener a la mayoría de la gente en la región”, dijo esta semana el ministro del Interior austriaco, Karl Nehammer, haciéndose eco de lo que dicen muchos líderes europeos. Funcionarios de la Unión Europea dijeron esta semana en una reunión de ministros del Interior que la lección más importante de 2015 fue no dejar a los afganos a su suerte, y que sin ayuda humanitaria urgente comenzarán a desplazarse, según un memorando diplomático alemán confidencial obtenido por The Associated Press

Austria, uno de los países de la línea dura de la UE en materia de migración, sugirió la creación de “centros de deportación” en los países vecinos de Afganistán para que los países de la UE puedan deportar a los afganos a los que se les haya denegado el asilo aunque no puedan ser devueltos a su país. Las escenas desesperadas de personas aferradas a los aviones que despegan del aeropuerto de Kabul no han hecho más que aumentar la ansiedad de Europa ante una posible crisis de refugiados. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se esfuerzan por evacuar a miles de afganos que temen ser castigados por los talibanes por haber colaborado con las fuerzas occidentales. Pero es poco probable que otros afganos tengan la misma acogida.

Incluso Alemania, que desde 2015 ha admitido a más sirios que cualquier otra nación occidental, envía hoy una señal diferente. Varios políticos alemanes, entre ellos Armin Laschet, candidato del bloque de centro-derecha de la Unión para suceder a Angela Merkel como canciller, advirtieron la semana pasada que no debe “repetirse” la crisis migratoria de 2015.

El lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó que “Europa no puede cargar sola con las consecuencias” de la situación en Afganistán y “debe anticiparse y protegerse contra los importantes flujos migratorios irregulares.” Gran Bretaña, que abandonó la UE en 2020, dijo que acogería a 5.000 refugiados afganos este año y reasentaría a un total de 20.000 en los próximos años.

Aparte de eso, ha habido pocas ofertas concretas por parte de los países europeos, que además de evacuar a sus propios ciudadanos y colaboradores afganos, dicen estar centrados en ayudar a los afganos dentro de su país y en países vecinos como Irán y Pakistán.

Fronteras más duras desde Siria 2015

Europa “no debe esperar a que la gente se pare en nuestra frontera exterior”, dijo la Comisaria de Asuntos de Interior de la UE, Ylva Johanson.

Grecia, cuyas pintorescas islas frente a la costa turca fueron el punto de entrada en Europa de cientos de miles de sirios, iraquíes, afganos y otros hace seis años, ha dejado claro que no quiere revivir aquella crisis. El ministro de Migración, Notis Mitarachi, dijo el miércoles que Grecia no aceptará ser la “puerta de entrada de flujos irregulares a la UE” y que considera a Turquía un lugar seguro para los afganos.

Estas palabras hacen que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ponga rojo. Su país ya acoge a 3,6 millones de sirios y cientos de miles de afganos, y ha utilizado la amenaza de enviarlos a Europa para hacer presión política. “Turquía no tiene el deber, la responsabilidad o la obligación de ser el almacén de refugiados de Europa”, advirtió Erdogan en un discurso el jueves.

El presidente turco habló sobre la migración desde Afganistán en una rara llamada telefónica con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el viernes, y también está discutiendo el tema con Irán, dijo un comunicado de la oficina de Erdogan.

La actitud hacia los inmigrantes se ha endurecido en Europa tras la crisis de 2015, alimentando el ascenso de partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania, el mayor partido de la oposición en el Parlamento antes de las elecciones federales del próximo mes.

Incluso en Turquía, los inmigrantes procedentes de Siria y Afganistán, que antes eran tratados como hermanos musulmanes, son vistos cada vez con más recelo, ya que el país se enfrenta a problemas económicos como el aumento de la inflación y el desempleo. Reconociendo el “malestar” de la población por la migración, Erdogan señaló cómo su gobierno ha reforzado la frontera oriental con Irán con militares, gendarmería, policía y el nuevo muro, que se está construyendo desde 2017.

Periodistas de AP cerca de la frontera turca con Irán se encontraron con decenas de afganos esta semana, en su mayoría hombres jóvenes, pero también algunas mujeres y niños. Atravesando la frontera de noche en pequeños grupos, dijeron que dejaron su país para escapar de los talibanes, la violencia y la pobreza. “La situación en Afganistán era intensa”, dijo un joven, Hassan Khan. “Los talibanes capturaron todo Afganistán. Pero no hay trabajo en Afganistán, nos vimos obligados a venir aquí”.

Los observadores dicen que aún no hay indicios de ningún movimiento masivo a través de la frontera. Las autoridades turcas dicen haber interceptado a 35.000 afganos que entraron ilegalmente en el país en lo que va de año, frente a más de 50.000 en todo 2020 y más de 200.000 en 2019. Metin Corbatir, director del Centro de Investigación sobre Asilo y Migración con sede en Ankara, dijo que ha habido un pequeño aumento en las llegadas a través de la frontera desde Irán recientemente, “pero no hay una migración masiva.”

Farha Bhoyroo, que trabaja para la agencia de la ONU para los refugiados en Irán, hizo una valoración similar de la frontera afgano-iraní. “Hasta ahora las cifras son bastante estables”, dijo. “Hemos visto un ligero aumento de los refugiados afganos que llegan a Irán, pero no lo calificamos como una afluencia”. El ACNUR calcula que el 90% de los 2,6 millones de refugiados afganos que se encuentran fuera del país viven en los vecinos Irán y Pakistán. Ambos países acogen también a un gran número de afganos que se fueron en busca de mejores oportunidades económicas.

En comparación, unos 630.000 afganos han solicitado asilo en los países de la UE en los últimos 10 años, con las cifras más altas en Alemania, Hungría, Grecia y Suecia, según la agencia de estadísticas de la UE. El año pasado, 44.000 afganos solicitaron asilo en el bloque de 27 países.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo que no es una conclusión inevitable que la toma de posesión de los talibanes provoque una nueva crisis de refugiados. “Yo advertiría del peligro de una profecía autocumplida”, dijo a AP. Los afganos están “asustados, desconcertados, pero también esperanzados en que se acabe una guerra muy, muy larga, y quizá ahora puedan evitar el fuego cruzado”.

Dijo que mucho depende de que los talibanes permitan el desarrollo y el trabajo humanitario en el país y de que las naciones donantes sigan financiando esos esfuerzos. “Si se produjera un colapso de los servicios públicos y si hubiera una gran crisis alimentaria, seguro que habría un movimiento masivo de personas”, dijo Egeland. AP