Una periodista afgana se derrumba en una rueda de prensa de la OTAN y pide “no reconocer a los talibanes”

“Por favor, no reconozcáis a los talibanes”, pide entre lágrimas Lailuma Sadid, periodista afgana desde Bruselas, en una rueda de prensa de la OTAN. Los llamamientos para que el resto de países no reconozca al gobierno insurgente no paran de llegar no solo por parte de varias instituciones del mundo, al igual que los propios afganos, que buscan desesperadamente apoyo fuera de su país.

Con un cartel en el que decía “Afghan Lives Matter”, recordando al movmiento “Black Lives Matter”, la periodista imploró a la Unión Europea. “No queremos volver atrás, queremos ir hacia delante”, llora desconsoladamente la reportera. Los talibanes ya controlan Afganistán y la comunidad internacional está reuniéndose de urgencia para analizar la situación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, convocaron también una reunión del G7.

Hay gobiernos, como el de Canadá, que ya han asegurado que no van a reconocer a los talibanes. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que el país no admitirá al régimen talibán al tratarse de “una organización terrorista”.