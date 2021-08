“Existe la posibilidad real de una larga guerra civil en Afganistán”

Reina el desasosiego en Afganistán. Los afganos intentan salir como pueden de un aeropuerto de Kabul -la única salida posible- el cual tienen rodeado los talibanes estrictamente armados. Aviones de los países occidentales llegan para repatriar a sus ciudadanos residentes en el país, pero se van con varios pasajeros de más.

El experto Richard F. Bensel, profesor de política estadounidense en la Universidad de Cornell, analiza para LA RAZÓN las posibles causas y consecuencias del control talibán en el país asiático.

-¿Qué pudo fallar en el servicio de inteligencia de EE.UU. para hacerles creer que no se llegaría a esto en Afganistán?

-No estoy seguro de que haya habido un error grave en la recopilación e interpretación de los datos de inteligencia. Siempre hubo bastante escepticismo sobre la posibilidad de que el ejército afgano funcionara bien tras la retirada de Estados Unidos, pero los informes de inteligencia siempre dan un abanico de posibilidades. En este caso, por lo que puedo ver, un rápido colapso fue probablemente presentado al presidente de EEUU, Biden, como una posibilidad y la administración aparentemente lo descartó. Pero no creo que hubiera nunca mucha confianza en el ejército afgano y, por esa razón, gastar más tiempo y dinero en el país se consideró probablemente como una prolongación del inevitable colapso. Sin embargo, es casi seguro que se subestimó la velocidad del colapso y probablemente no se podría haber evitado. Por ejemplo, si Estados Unidos hubiera empezado a evacuar a los afganos y al personal aliado antes de lo que lo hizo, el colapso habría sido aún más rápido de lo que fue. Realmente no había una buena forma de retirarse del país.

-¿Cómo quedará el país ahora con el control de los talibanes?

-Todo es una suposición, pero espero que los talibanes establezcan el mismo tipo de régimen que tenían antes de la invasión estadounidense. La única diferencia importante es que espero que los talibanes supriman las organizaciones terroristas internacionales porque querrán que otras naciones les reconozcan como el gobierno legítimo. Esas otras organizaciones también son competidoras por el poder.

-El valle de Panshir sigue resistiendo a los insurgentes, ¿puede resistir y ser la esperanza de los afganos?

-Los señores de la guerra del valle de Panshir no son en ningún sentido “demócratas”, por lo que no constituyen una gran “esperanza” para el pueblo afgano. Pero pueden ser adoptados por una de las principales potencias de la región. Esto es especialmente probable si los talibanes se alinean con una de esas grandes potencias de forma que amenacen los intereses de otra nación. Si los talibanes consiguen mantenerse relativamente neutrales con respecto a esos intereses, supongo que los señores de la guerra afganos intentarán negociar acuerdos con el nuevo gobierno. Pero nunca debemos subestimar el poder de los clanes y los sentimientos regionales en Afganistán. Existe la posibilidad real de una larga guerra civil.