Los talibanes torturaron y mataron a un cómico afgano que se burló de ellos en TikTok

Uno de los rasgos que distingue a la sociedad afgana es su sentido del humor. Incluso en situaciones de opresión difíciles, los habitantes de este país azotado por las guerras y la violencia sacan lo mejor para suavizar su penalidades. Los cómicos de Afganistán han proliferado en los últimos años en las redes sociales en las que cuenta chistes sobre los talibanes y las costumbres de los fundamentalistas. Uno de ellos pagó caro su audacia tras ser capturado en la ciudad de Kandahar. Según denuncia Amnistía Internacional, los talibanes ejecutaron al popular comediante Nazar Mohammad, conocido como Khasha Zwan, quien publicó chistes con canciones y bromas en TikTok. Según los informes, también había trabajado con la policía local. El 22 de julio de 2021, los combatientes talibanes secuestraron a Khasha Zwan de su casa en el sur de Kandahar, lo golpearon y luego le dispararon varias veces.

Después de detener al famoso cómico afgano, Nazar Mohammad (conocido como Khasha Zwan) estos "valientes" talibanes le dispararon y luego le cortaron la garganta. pic.twitter.com/ogm5dhPd10 — Fidel Barneto (@BarnetoFidel) August 24, 2021

Los talibanes admitieron que dos de sus combatientes habían matado al cómico Khasha Zwan después de que apareciera en las redes sociales un vídeo de dos hombres abofeteando y abusando de él. “Al parecer, las fuerzas de los talibanes ejecutaron a Khasha Zwan porque se burlaba de los líderes talibanes”, dijo Patricia Gossman , directora asociada para Asia de Human Rights Watch. “Su asesinato y otros abusos recientes demuestran la voluntad de los comandantes talibanes de aplastar violentamente incluso las críticas u objeciones más dóciles”.

La muerte del cómico fue negada en un principio por el régimen talibán, pero finalmente, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid reconoció que los dos individuos que aparecen en el video pertenecen a su facción y que mataron al cómico. Mujahid afirmó que la muerte de Zwan, a quien acusó de haber participado en torturas y asesinatos a talibanes, está bajo investigación, debido a que, asegura, solo tenía que ser detenido para ser luego procesado por un tribunal talibán.

Imagen del cómico Khasha Zwan

Las fuerzas talibanes en Afganistán están apuntando a conocidos críticos pese a que han dicho que han ordenado a sus combatientes que actúen con moderación, según Human Rights Watch. En Kandahar, los talibanes han estado deteniendo y ejecutando a presuntos miembros del gobierno provincial y de las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, a sus familiares. En Kabul, las mujeres ya han desaparecido de las calles por temor a la represión de los talibanes. Según la CNN, los esposos y los padres han estado comprando burkas por temor a que sus parientes femeninas solo estén a salvo si se cubren.

Los activistas en Kandahar dijeron que en las aldeas que rodean la capital provincial, los comandantes talibanes han detenido a decenas de personas asociadas con el gobierno o la policía. En un caso, el 16 de julio, combatientes talibanes secuestraron a dos hombres cuyos hermanos habían trabajado con NDS 03, una fuerza de ataque respaldada por la CIA que ha sido responsable de ejecuciones sumarias y otros abusos, de sus hogares en el área de Qasam Pol, distrito de Dand. Sus familiares dicen que no han sabido nada de los dos hombres desde entonces.

También a mediados de julio los combatientes talibanes detuvieron a Ahmadula, un ex oficial de policía, en Spin Boldak. Su familia no ha sabido nada de él desde entonces. Su tío dijo que los talibanes habían enviado cartas diciendo que cualquier persona que hubiera trabajado con el gobierno o las fuerzas extranjeras no se vería perjudicada siempre que informara a los líderes talibanes y “admitiera su ‘crimen’”.