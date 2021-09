“Pakistán lleva años haciendo un doble juego, dejando sus bases al Pentágono y dando cobijo a los talibanes”

-¿Cómo de profundo va a ser el giro de la política exterior norteamericana anunciado por el presidente Biden tras la salida descontrolada de Afganistán?, ¿EE UU pone fin a las invasiones de terceros países?

-Afganistán es la peor catástrofe de la política exterior estadounidense en el último medio siglo. Mucho peor que la retirada de Saigón en 1975 o la crisis de los rehenes iraníes de 1979-1980. Biden ha demostrado al mundo que Estados Unidos es muy débil y ha dado a entender a nuestros aliados que EE UU no es fiable y no consultará con ellos sus movimientos estratégicos. A corto plazo, Estados Unidos no usará la fuerza militar contra ninguna otra nación. Por lo tanto, Irán pronto tendrá bombas nucleares y misiles listas para ser utilizadas. Es muy posible que se amplíe el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Es cada vez más probable que China invada Taiwán. En este escenario, cabe la posibilidad de que Estados Unidos salga en defensa de Taiwán.

-¿Qué posibilidades hay de Afganistán con los talibanes se convierta en un nuevo territorio fértil para las organizaciones terroristas como el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) y que lancen desde allí una campaña de atentados contra EE UU o Europa?

-Cierto. ISIS cree con certeza que los islamistas totalitarios ganaron la guerra de 20 años que comenzó el 11 de septiembre de 2001. Con una base en Afganistán, ISIS y otros yihadistas desarrollarán nuevas capacidades para atacar en todo el mundo, en Europa y Estados Unidos.

-La Administración Biden va a dar espacio a la diplomacia. ¿Mantendrá contactos con los talibanes?

-Sí, porque Biden es un hombre terco que ignora a sus asesores cuando le dicen que sus planes son imprudentes. En este sentido, es incluso peor que Trump. Los talibanes creen sinceramente en la yihad global. Es posible que estén dispuestos a decirle a Biden algunas mentiras convenientes, para que EE UU les dé dinero de los contribuyentes estadounidenses.

-¿Cuál fue el mayor error de Estados Unidos después de los ataques de 11-S?

-La retirada por parte de Obama de todas las fuerzas estadounidenses de Irak, después de que Estados Unidos finalmente ganase la guerra. Esto condujo directamente al crecimiento de ISIS en el territorio.

-¿Cuál es el papel real de Pakistán en la crisis de Afganistán? El Ejército paquistaní facilitó la información americana a los talibanes...

-Biden ha sido completamente insensible con nuestros aliados afganos. En 2010, cuando era vicepresidente, le dijo al diplomático estadounidense Richard Holbrooke que no le importaba lo que les sucediera a nuestros aliados afganos: «A la mierda, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo hicimos en Vietnam, Nixon y Kissinger se salieron con la suya». Pakistán lleva mucho tiempo jugando un doble juego. Por un lado, permitieron que aviones militares estadounidenses sobrevolaran el espacio aéreo de Pakistán. Por otro lado, el Ejército paquistaní le dio a Osama bin Laden un refugio en una ciudad estrechamente controlada por el Ejército. Además, los espías paquistaníes dieron a los talibanes otro espacio seguro en el país, por lo que los talibanes nunca podrían ser completamente derrotados por las fuerzas de la coalición internacional.