Condenados por matar a un menor en una brutal paliza tras una fiesta con alcohol

Fue un asesinato especialmente cruel y violento, según la policía finlandesa. En 2020 tres adolescentes en Helsinki mataron a un menor de 16 años y ahora han sido condenados a varios años prisión, informa la BBC. Los acusados fueron sentenciados a diez, nueve y ocho años en un tribunal de la capital. Los tres amigos admitieron haber propinado una paliza a la víctima, a la que conocía de antes y a la que habían acosado durante meses, pero negaron la acusación de asesinato.

Todo sucedió durante la noche, cuando los acusados celebraban un cumpleaños. Habían bebido y planeado atormentar a su víctima con alcohol. Al parecer la víctima opuso muy poca resistencia a pesar de haber sido sometida a brutales actos de violencia durante un período prolongado, que incluyó algunos aspectos “humillantes”, según la policía.

Tras la paliza, los investigadores creen que el menor se quedó inconsciente en una calle el distrito de Koskela, en Helsinki, sin que ninguno de los agresores alertara a las autoridades durante el fin de semana. Fueron unos trabajadores de la construcción quienes se encontraron con el cadáver horas después, dijo la policía.

Los arrestos se realizaron después de que la madre de uno de los tres niños se pusiera en contacto con la policía, según cuenta la BBC. La policía cree que los tres jóvenes filmaron algunas partes de la paliza en sus teléfonos móviles.

La defensa argumentó que no tenían la intención de matar al niño y que no creían que moriría como resultado de sus acciones. Por ello, pidió que no cumplieran más de cuatro años de prisión. El acusado de mayor edad, que según el tribunal había sido el más violento, recibió la sentencia más larga de 10 años y un mes de prisión. El segundo más joven fue sentenciado a nueve años y dos meses, mientras que el el tercero deberá cumplir ocho años de cárcel.

Marko Forss, inspector jefe detective del departamento de policía de Helsinki, describió el asalto en ese momento como “particularmente brutal y cruel”. “La víctima fue sometida a violencia severa y prolongada infligida en varias partes del cuerpo”, dijo.

En Finlandia, los menores no pueden ser condenados a cadena perpetua, pero los delitos cometidos antes de un asesinato también pueden contribuir a la sentencia, lo que significa que los niños enfrentan penas de cárcel de hasta 15 años.