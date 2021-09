Se niegan a alquilar su casa a una pareja porque uno de sus miembros era una persona trans

Una pareja denunció públicamente que los dueños de un apartamento se negaron a alquilárselo cuando supieron que una de las personas que integra la pareja era trans. “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, publicó Thiago Leis, de 27 años, junto a una captura de pantalla de la conversación en la que una amiga, que había colaborado en la búsqueda de la vivienda, le contó que uno de los dueños no quería tener a la pareja de inquilina por esta razón, en Argentina.

“No se hace por el tema de tu pareja”, les escribió la vecina. La mujer les había explicado en un mensaje de Whatsapp que el copropietario era “homófobo”, mientras que a la esposa, “le daba lo mismo”.

Leis y su pareja, Emma Velasco, querían mudarse a Colegiales, una localidad argentina. Según contó el joven, la negociación para alquilar se desarrollaba sin problemas hasta que conocieron que su pareja era trans. Ni el precio ni las mascotas les importaba, pero sí pusieron pegas con la orientación sexual de Velasco.

“Lo único que queremos es vivir en paz, cumpliendo con todas las reglas”, escribió Leis luego de las repercusiones del episodio. “Lo que no me gusta de todo esto es la cantidad de cosas horribles que he tenido que leer, como que sólo me victimizo o que estoy desviada. No puedo creer que la gente viva en burbujas”, dijo Velasco, de 23 años.