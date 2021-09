El misterio del billete de lotería premiado (y robado) en Italia

Medio millón de euros pueden cambiar la vida a cualquiera. Eso debió pensar Gaetano Scutellaro, de 57 años, propietario de un estanco en un barrio de la periferia de Nápoles, cuando la semana pasada una clienta de 70 años se presentó en el negocio con un billete ‘rasca y gana’ premiado con 500.000 euros.

Tras comprobar la autenticidad del cupón, Scutellaro salió del estanco, se puso el casco de su ‘scooter’ y desapareció entre las callejuelas ante la incredulidad de la mujer, que denunció el presunto robo a los carabinieri. Un día más tarde, el hombre fue detenido por la policía en el Aeropuerto Fiumicino de Roma mientras se disponía a coger un vuelo con destino a Fuerteventura.

La surrealista historia, que se ha hecho viral y tiene a los italianos pegados a las redes sociales, ha dado un vuelco en las últimas horas. En un giro de guión inesperado, tras ser arrestado, el estanquero denunció a su vez a la anciana por calumnias y aseguró ser el legítimo propietario del billete premiado.

Según su versión, la propietaria del establecimiento es su ex mujer, con la que no mantiene una buena relación. Es por eso que hace unos días, el hombre pidió a un conocido que comprara en el estanco un billete ‘rasca y gana’, y después de comprobar que había resultado premiado, pidió a la anciana que se presentara en su lugar para cobrarlo. Pero la mujer –según la versión del presunto ladrón-- tenía otros planes.

«La víctima soy yo. El billete se lo hice comprar a un conocido el día anterior. A la señora le pedí que fuera a cobrar el premio en mi lugar, ya que yo creía que ascendía sólo a 500 euros», dijo Scutellaro en declaraciones a un medio local, en las que aseguró que la titular del estanco era su ex pareja y no él. Viendo que la mujer tardaba en salir del establecimiento, se acercó a la puerta. «Le pregunté que había pasado y me dijo que tenía que ir al banco a cobrar mi premio. Así que cogí el billete y me fui», continuó. «Quería huir al extranjero porque no me siento seguro en Nápoles. No sabía que me había denunciado».

Antes de dirigirse a Roma con la intención de viajar a las Islas Canarias, Scutellaro se presentó en un banco de la provincia de Latina donde depositó el billete en una caja fuerte y abrió una cuenta corriente para, según las primeras hipótesis, ingresar los 500.000 euros del premio. Lo cierto es que ahora será la policía la encargada de aclarar el entuerto, pero los investigadores no se explican cómo el hombre, que efectivamente había cedido la licencia del estanco recientemente, no sabía que tras la denuncia de la anciana el billete sería inmediatamente bloqueado y, por lo tanto, no habría podido cobrar nunca el dinero.

La agencia italiana competente ha anulado la validez de toda la serie completa de ese ‘rasca y gana’ a la que pertenece el billete premiado y ha suspendido la licencia del establecimiento donde fue adquirido y presuntamente robado, después de comprobar que existía una relación de parentesco directa entre el hombre denunciado y la titular del estanco, quien deberá demostrar ahora estar completamente al margen de la rocambolesca historia. El hombre ha sido puesto en libertad poco después.