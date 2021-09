Una madre y su hija antivacunas mueren por contagiarse de coronavirus con apenas dos semanas de diferencia

Heather Maddern y Sammie-Jo Forde, madre e hijas que rechazaron ponerse la vacuna contra el coronavirus, murieron con solo dos semanas de diferencia en el mismo hospital de Belfast, Irlanda del Norte, después de contagiarse de covid-19, según informa The Guardian.

Sammie-Jo, de 32 años, murió en el hospital el sábado, donde había sido tratada en la misma sala que su madre, de 55 años y la cual murió el 31 de agosto. asegura no entender por qué su hija y expareja no aceptaron ponerse la vacuna contra la Covid-19. “Estas personas que no están recibiendo la inyección contra la Covid-19, no están pensando en las otras personas que dejan atrás”.

Las dos eran trabajadoras del hogar, y habían tenido oportunidad de vacunarse desde enero, al entrar entre los primeros grupos de la campaña de vacunación. “Nunca, nunca pensé en mi vida que enterraría a mi hija”, dijo McAllister, quien aseguraba que creía que su hija no tenía problemas de salud subyacentes. “Es una niña sana de 32 años y al final sufrió una insuficiencia cardíaca porque simplemente no podía sobrellevarla”. Así, el padre instó a la gente a vacunarse para que “no les suceda lo mismo”.