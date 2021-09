El asesino de Sarah Everard es acusado de haber matado a la joven por no cumplir las medidas contra el coronavirus

Wayne Couzens, de 48 años, compareció ante el Tribunal Penal Central de Londres acusado del secuestro, la violación y el asesinato de Sarah Everard, de 33 años, que desapareció mientras volvía a casa tras visitar a un amigo en el sur de Londres el 3 de marzo.

Couzens se había declarado culpable de los cargos. Se sentó en el tribunal con la cabeza inclinada mientras los miembros de la familia de Everard escuchaban al fiscal Tom Little abrir su caso.

Un fiscal argumentó el miércoles que el agente de policía londinense en activo la esposó con el pretexto de que había infringido las normas de cierre de COVID-19 antes de secuestrarla y matarla. Little dijo que Couzens llevaba su cinturón de policía con esposas y utilizó su identificación policial cuando detuvo a Everard “de forma fraudulenta”. También había alquilado un coche, argumentó el fiscal.

No había “ninguna explicación alternativa creíble para su necesidad de alquilar un coche que no fuera la de utilizar ese coche para secuestrar y violar a una mujer sola”, dijo Little. “Sus movimientos eran consistentes con el acusado buscando, o cazando, a una joven solitaria para secuestrarla y violarla, que es precisamente lo que hizo”, argumentó el fiscal.

Couzens se incorporó a la Policía Metropolitana en 2018 y había trabajado como parte de un equipo de protección de sedes diplomáticas en el centro de Londres. Había trabajado en un turno nocturno en la Embajada de Estados Unidos el día que secuestró a Everard.

Como policía, Couzens también había trabajado en las patrullas de COVID-19 y en la aplicación de la normativa sobre coronavirus, dijo Little. Everard, que regresaba a casa después de ir a cenar a casa de un amigo mientras Gran Bretaña permanecía bajo bloqueo, la hizo más vulnerable a la afirmación del agente de que había infringido las normas sobre la pandemia, según el fiscal.

Un pasajero de un coche que pasaba por allí fue testigo del secuestro, pero lo confundió con una detención por parte de un agente encubierto, añadió. El cuerpo de Everard fue encontrado en un bosque de Ashford (Kent), a unos 100 kilómetros al sureste de Londres, una semana después de su desaparición. Su desaparición dio lugar a una de las investigaciones sobre personas desaparecidas más publicitadas que ha visto el Reino Unido, dijo Little.

El caso también provocó la indignación nacional y desencadenó protestas a gran escala para denunciar la violencia contra las mujeres. Tras el asesinato de Everard, el gobierno británico declaró que invertiría millones de libras más en su fondo “Safer Streets” para poner más agentes en las calles y mejorar el alumbrado público y los circuitos cerrados de televisión para proteger a las mujeres y las niñas. El asesinato de Sabina Nessa, profesora de primaria de 28 años, encontrada muerta en un parque de Londres a principios de este mes, ha vuelto a centrar la atención en la seguridad de las mujeres.

Antes de la vista judicial del caso Couzens, el departamento de la Policía Metropolitana dijo estar “asqueado, enfadado y devastado por los crímenes de este hombre, que traicionan todo lo que defendemos”. El cuerpo dijo que no haría más comentarios hasta que terminara la vista.

Se espera que un juez dicte sentencia contra Couzens el jueves.