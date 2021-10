Al menos dos muertos en un choque entre un helicóptero y una avioneta en Arizona

Un helicóptero y una avioneta colisionaron en pleno vuelo sobre los suburbios de Phoenix el viernes y las dos personas que iban a bordo del helicóptero murieron después de que éste se estrellara en un campo de matorrales cerca de un aeropuerto municipal, informaron las autoridades. El instructor de vuelo y un estudiante que iban a bordo de la avioneta aterrizaron sanos y salvos.

La colisión se produjo en la ciudad de Chandler, cerca del Aeropuerto Municipal de Chandler, que no tiene servicio comercial regular de pasajeros, dijo el sargento de policía Jason McClimans. Dijo que nadie en tierra resultó herido.

El vídeo de las noticias mostró a un equipo de bomberos utilizando una lona para cubrir los restos quemados del helicóptero en la maleza en lo que parecía ser un terreno o campo vacío cerca del límite sur del aeropuerto. El avión estaba en posición vertical en el aeropuerto, cerca de una pista, y su fuselaje parecía intacto.

Richard Bengoa dijo en una entrevista que es el propietario de la pequeña empresa de alquiler de aviones con sede en Chandler que posee el avión Cherokee Archer y que las únicas personas a bordo eran el instructor de vuelo y el estudiante de piloto, que según las autoridades no necesitaron atención médica después de que el avión aterrizara

Aunque las autoridades no permitieron a Bengoa acercarse al avión, dijo que desde la distancia parecía que el tren de aterrizaje del avión había sido dañado. Dijo que no tenía información sobre cómo se produjo la colisión y que no se le permitió hablar con el instructor de vuelo ni con el alumno piloto.

Bengoa describió su negocio como “no exactamente” una escuela de vuelo. “Es más bien un negocio familiar para promover la aviación y ayudar a la gente a obtener sus licencias”, dijo Bengoa,

El aeropuerto fue cerrado y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigará la colisión, dijo McClimans. La policía estaba buscando testigos y personas que pudieran haber grabado la colisión y el accidente del helicóptero. La Administración Federal de Aviación dijo que no podía proporcionar inmediatamente ninguna información sobre la colisión y el accidente del helicóptero.