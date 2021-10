Las confesiones del “locutor”en inglés del Estado Islámico que daba voz a los niños suicidas

Son las confesiones de Mohammed Khalifa, también conocido como “Abu Ridwan al-Kanadi” (por su origen canadiense), la voz inglesa en off de los vídeos del Estado Islámico, uno de ellos de un niño que se suicidó con un coche bomba. “Se me rompía el corazón”, dice ahora. Fue capturado en la última batalla de Baguf, en Siria; y ha sido entregado a los Estados Unidos, donde va a ser juzgado, acusado de colaborar con una organización terrorista con fines de muerte. Khalifa ha negado haber participado en actos de violencia real y ha concedido entrevistas, una de las cuales publica Hstoday.

Nació en Jeddah, Arabia Saudita, en una familia etíope. A los cinco años se trasladó a Toronto tras una estancia en Italia. Khalifa describe a su familia, que estaba formada por sus padres y su hermana mayor, como “feliz”. Disfrutaba jugando baloncesto y se graduó de la universidad con un título en sistemas informáticos. A los 18 años, se volvió más religioso; y, a los 23, quedó impresionado por el intento de repetir en 11-S en Canadá: varios camiones bomba iban a ser detonados en los alrededores de Toronto como paso previo al asalto del Parlamento.

Como tanto otros, empezó a frecuentar las páginas yihadistas, en concreto las de Ahrar al-Sham, lo que le animó a sumarse a la causa. Quería unirse a los combatientes, pero estaba nervioso. Fue la “carismática voz” de Anwar al Awlaki, un clérigo yemení de origen estadounidense, muerto en un ataque con drones, el que, finalmente, le decidió a pasar a la acción.

Khalifa comenzó a planificar su viaje. Ahorró su dinero y frecuentó diferentes grupos activos en Siria en las redes sociales, contactándolos a través de Facebook, Twitter y correo electrónico. Ninguno respondió. Luego, relata, “me encontré con un artículo en Frontline que hablaba de cómo en la ciudad de Reyhanli había un hotel” donde ser reunían los que querían pasar a Siria. “Esa fue mi pista “.

En la primavera de 2013, Khalifa decidió irse de Canadá: “no podía estar sentado, sin hacer nada, siguiendo las noticias. Primero volé a El Cairo y tomé un vuelo de conexión a Estambul. Mi historia es que Iba a Egipto porque tenía planes de mudarme allí y ver la posibilidad de montar un negocio”.

A continuación, “tomé un vuelo a Hatay. Desde Hatay, estaba cerca de la frontera y tomé un taxi hasta Reyhanli. Hablé con el conductor. Me dijo que era fácil cruzar, así que fui directamente al puesto fronterizo. Los aduaneros preguntaron. Le indiqué al taxista que les dijera que era contrabandista.

En agosto de 2013, ya en Siria, Khalifa fue llevado en un autobús a un lugar en el que se unió a un grupo de combatientes extranjeros. En noviembre de 2013, juró lealtad a ISIS: “Estaba allí para luchar contra el régimen sirio y un Estado Islámico ni siquiera estaba en mi mente hasta que realmente surgió. Ya se habían expandido a Siria, pero incluso entonces no estaba en mi mente. Mi grupo se comprometió con ISIS y fue entonces cuando decidí hacer lo mismo “.

Khalifa estaba buscando acción y estaba preparado para morir, convencido de la necesidad de una jihad con “martirio” (suicidio) por las “venenosas enseñanzas de Anwar al Awlaki”.

No fue asignado a una unidad de combate, sino que fue enviado primero a cuidar de un grupo de familias (probablemente mujeres cuyos maridos estaban en batalla o habían resultado muertos, a quienes no se les permitía salir de su casa sin un acompañante masculino). Se ofreció como voluntario para asistir a un curso de armas para civiles y fue enviado a hacer guardia en enero de 2014. Erudito por naturaleza e interesado en el estudio islámico, luego solicitó permiso para asistir a un curso religioso en Manbij.

En el departamento de medios de ISIS se enteraron que hablaba inglés y árabe. Abu Mohammed Furkan lo reclutó para unirse al departamento de medios en Raqqa. Comenzó traduciendo libros, folletos, videos, las noticias diarias. “Estaba aprendiendo mucho. Así fue como mejoré mi árabe”.

“Más tarde, me utilizaron para las voces en off en inglés. Grabación de noticias, noticias diarias. Al principio, iba al estudio. Era un profesional y me grabarían. Más tarde, cuando los bombardeos hicieron que fuera demasiado peligroso usar el estudio, usaba una grabadora y mandaba el archivo”.

Todo cambió cuando ISIS comenzó a perder poder. “Fue un poco más difícil. Los recursos eran más difíciles de conseguir. Se cortaba la electricidad. Tuvimos que hacer funcionar los generadores, limpiar y cambiar el aceite nosotros mismos. Estábamos ocupados con cosas que nos sacaban de nuestro trabajo, problemas en cada momento, carreteras cerradas, nada en el mercado “.

Khalifa admite que se sintió conmovido por muchas de las películas de ISIS para las que proporcionó las voces en off. Uno, dice, era sobre “un niño que iba a ser mártir. [Le] dio una narrativa con escenas de batalla y ese tipo de cosas. Me tocó el corazón. Él se hizo estallar con una bomba. Dijo que su padre estaba trabajando en la oficina de los mártires y sus familias. Su trabajo consistía en registrar nombres y hoy estaba registrando el nombre de su hijo”.

Ya en Baguz, “seguimos trabajando. Tradujimos documentos y libros. Los medios centrales no hicieron más videos “. Cada equipo individual “trabajó desde su casa. Teníamos una antena parabólica en casa. Esto fue solo al final, así que tuvimos Internet todo el tiempo “. En la última ofensiva contra Baguz decidí salir y pelear en lugar de quedarme con los medios. Participaba en un tiroteo y nos obligaron a rendirnos. Me quedé sin munición, así que salí “.

Khalifa dice que lo golpearon cuando lo arrestaron, pero que accedió a cooperar con los interrogadores de la Coalición a cambio de información sobre su esposa e hijos.

Ya en prisión, comenzó a escuchar cosas sobre la brutalidad y el gobierno injusto de ISIS que previamente había “descartado como rumores infundados” viviendo su vida mediática privilegiada en Raqqa: “Cuando estaba en prisión hablando con mucha gente, escuchando sus conversaciones entre ellos, entonces me di cuenta de que estos tipos no se lo estaban inventando”.

“Hasta cierto punto, según lo que he escuchado, la forma en que operaron no es islámica”. Sostiene que “la injusticia y la opresión [sucedían] entre bastidores” y dice que “tal vez haya esperanza de que se den cuenta de lo que están haciendo y cambien para mejor”.

Sobre la posibilidad de ser condenado, algo casi casi inevitable, señala: “me imagino que en algún momento tendré que cumplir mi condena. Estoy arrepentido de ISIS, porque ignoré lo que estaba pasando. Ignoré las señales de advertencia. Los descarté prematuramente”

Mohammed Khalifa ha sido acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista con resultado de muerte.