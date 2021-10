Reunión a puerta cerrada sobre el Sáhara Occidental en el Consejo General de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado este miércoles consultas a puerta cerrada sobre el conflicto del Sáhara Occidental en previsión de la adopción, a finales de octubre, de una resolución que prorrogará el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum (MINURSO), para la que el secretario general de la organización, António Guterres, ha recomendado una duración de un año.

En la sesión, ha escuchado al jefe de la misión, Alexander Ivanko, así como a la subsecretaria general para África en el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de la ONU, Martha Pobee, según fuentes diplomáticas en Nueva York, informa la agencia marroquí MAP. Por el momento, el Consejo de Seguridad no ha emitido ninguna declaración sobre la reunión sobre el Sáhara, que se lleva a cabo días después de que Guterres alertase en un informe sobre la situación se ha degradado desde la disolución del alto el fuego.

Por otro lado, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha recordado este miércoles de que el nuevo enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, asumirá sus funciones el próximo 1 de noviembre. Dujarric ha asegurado en una rueda de prensa que tras el inicio de su mandato, De Mistura empezará “a planificar” su visita a la región.

De Mistura asume el cargo sin que las partes se hayan movido un ápice de sus respectivas posiciones ya que, mientras que Rabat solo contempla una autonomía limitada, el Frente Polisario insiste en su defensa de la autodeterminación de la antigua colonia española.

Las tensiones políticas han aumentado también a raíz de que en diciembre de 2020 el Gobierno de Estados Unidos, bajo la batuta de Donald Trump, reconociese la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental, semanas después de que estallaran enfrentamientos en el paso de Guerguerat, fronterizo con Mauritania y desalojado por las fuerzas marroquíes tras un bloqueo de activistas.

Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado --o incluso de un referéndum-- que no termina de llegar. El último acercamiento entre las partes llegó de la mano del ex enviado de la ONU Horst Koehler, aunque entonces ni las autoridades de Marruecos ni el Frente Polisario se movieron de sus respectivas posiciones.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego de 1991 fue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.