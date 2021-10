Un segundo tiroteo en una universidad de Lousiana en menos de una semana

La Universidad Estatal de Grambling ha culpado a personas “ajenas” al campus de una reciente ola de violencia en las instalaciones, incluido un tiroteo que dejó una persona muerta y otras siete heridas este domingo en el norte de Louisiana en Estados Unidos.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1 a.m. del domingo en el patio del campus, según funcionarios de la histórica universidad negra. La persona que murió no estaba inscrita en la escuela, y la única persona herida es un estudiante que ha sido tratado por lesiones leves que no amenazan su propia vida. Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni de un posible sospechoso.

Un portavoz de la policía estatal, Michael Reichard, informó de que el tiroteo ocurrió a unos 90 metros (100 yardas) de un acto de acogida en el interior. Las jornadas de puertas abiertas del domingo así como las clases del lunes y martes, fueron canceladas. La universidad estableció un toque de queda a partir de las 9:30 p.m. hasta las 6 a.m. hasta nuevo aviso.

La escuela también limitará el acceso y las actividades extracurriculares, dijo el presidente de la Universidad, Rick Gallot.

“Nuestros estudiantes vienen aquí para recibir educación y con demasiada frecuencia son personas de fuera los que han creado estas situaciones que han puesto en peligro la vida y la integridad física”, dijo Gallot en un comunicado de prensa. “No es por eso que estamos aquí. No se trata de eso después de 120 años y, de nuevo, nuestra prioridad es mantener seguros a nuestros estudiantes”.

Durante una conferencia de prensa el domingo, Gallot dijo que la escuela ha trabajado incansablemente para mantener seguro el regreso a las aulas, informaron los medios de comunicación.

“Sin embargo, con toda nuestra planificación y coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley locales, parroquiales, regionales y estatales, todavía nos encontramos afligidos por la pérdida de vidas y lesiones al igual que demasiadas comunidades en nuestro país también lo han experimentado”, añadió.

El pasado miércoles, una persona murió y otras tres resultaron heridas en otro tiroteo en el campus. La universidad dijo en un comunicado de prensa que el tiroteo involucró a dos personas que no estaban inscritas en la escuela. Dos estudiantes en las cercanías resultaron heridas que no pusieron en peligro su vida.

Jatavious Carroll, de 18 años, fue nombrado sospechoso en ese tiroteo anterior, pero aún no ha sido detenido, dijo la policía estatal en un comunicado de prensa el domingo por la noche. La agencia está investigando ambos tiroteos en Grambling State.