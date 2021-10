G-20 en Roma: ¿Qué líderes internacionales están?, ¿quiénes faltan? y ¿qué temas son los que marcan la cumbre?

La cumbre anual del G-20, esta vez en Roma, empieza oficialmente mañana sábado pero hoy viernes está prevista la reunión en persona de los ministros de Finanzas del G20 junto con los ministros de Salud, que participarán por vía telemática, en el Salone delle Fontane. Este viernes también será un día repleto de encuentros bilaterales. Joe Biden, quien aterrizó por primera vez en Roma como presidente de los Estados Unidos, verá al Papa, al entonces primer ministro Mario Draghi y al presidente Sergio Mattarella y al presidente francés Emmanuel Macron (su primer encuentro desde la crisis de los submarinos con Australia).

¿Qué es el G-20?

Es un grupo configurado por los veinte países más ricos, economías emergentes y algunas instituciones internacionales. El G-20 representa más del 80% del PIB mundial, el 75% del comercio mundial, el 60% de la población del planeta y también, según una estimación, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, el G-20 es hoy el principal motor del crecimiento económico, pero al mismo tiempo el mayor contaminante del planeta.

¿Quiénes son los países miembros?

Argentina, Australia, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, India, Indonesia, Italia, México, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudí, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos, Unión Europea. España no forma parte, pero suele ser un invitado permanente todos los años. Además, se invita a los líderes de las principales organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.

¿Dónde se lleva a cabo?

La cumbre se celebrará este año por primera vez en Italia, bajo el liderazgo del primer ministro Mario Draghi. Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en La Nuvola di Fuksas en Roma, según informa Il Corriere della Sera.

¿Cuándo nació el G-20 y por qué?

Fue fundado en 1999 después de la crisis financiera asiática con el objetivo de ser un foro para los ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales de 19 países más la Unión Europea. En 2008, durante la crisis financiera mundial, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, invitó a los líderes del G-20 a coordinar sus acciones, dando vida así a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que desde 2010 se ha convertido en anual y cuya presidencia es rotatoria. El país que preside ese año el G-20 es el encargado de albergar la reunión de los líderes internacionales. Paralelamente a la reunión de los líderes, también se realiza anualmente la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales de los países miembros, que lleva a cabo las decisiones tomadas y preparan las reuniones posteriores entre sus máximos dirigentes.

¿Qué importancia tiene el G-20?

Después de la crisis económica de 2008, el G-20 prometió más de 1 billón de dólares en gastos gubernamentales para el crecimiento y el empleo. Como foro que reunió tanto a las potencias occidentales tradicionales como a los gigantes emergentes, el G-20 se ha convertido en un pilar del orden mundial posterior a la Guerra Fría. Hoy esa imagen es mucho menos clara. Ha logrado recientes victorias como el impuesto mínimo global, pero permanecen cuestiones divisorias claves como el uso de combustibles fósiles que sigue sin resolverse. La ausencia de algunos actores importantes devalúan el foro y reflejan las dificultades de la política internacional. El G-20 no respondió a la pandemia de manera oportuna, a pesar de que sus países miembros se han apoderado de la mayoría de las vacunas. La filosofía del foro basada en la cooperación internacional y el rechazo a las políticas proteccionistas se ha debilitado ante el auge de los nacionalismos.

¿Qué ha pasado bajo la presidencia italiana?

En la crónica del Corriere se asegura que a lo largo de este año y pese a la pandemia se han organizado 175 eventos, 20 reuniones ministeriales y tres reuniones de líderes (dos de ellas en formato virtual y enfocadas a la pandemia y Afganistán; la tercera será la final presencial este fin de semana). El G-20 del 30 y 31 de octubre en Roma es también el primer encuentro cara a cara en dos años entre líderes: el año pasado en Arabia Saudí se celebró de forma virtual, debido a la crisis sanitaria.

¿Cuáles son los temas de este año?

Italia organizó el trabajo siguiendo tres “pilares temáticos”: personas, planeta y prosperidad. La cumbre estará dominada por los problemas del cambio climático, antes de la Cop26 en Glasgow, que comienza el lunes 1 de noviembre. Los mandatarios también debatirán sobre la recuperación económica tras la pandemia, la subida de los precios de la energía y las dificultades de suministro, la campaña mundial de vacunación, un impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones. Al margen de la cumbre habrá oportunidades para discutir otros temas, como Afganistán o la reanudación de las negociaciones nucleares con Irán (sobre el que está prevista una reunión para el sábado entre los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido) o nuevamente el Indo-Pacífico, China y el creciente proyecto de una defensa europea.

¿Cuándo comienza la cumbre real?

Empezará el sábado y por la noche se celebrará una cena oficial en el Palacio del Quirinale. El domingo la reunión comenzará a las 11 de la mañana después después de un paseo por el centro histórico. El domingo por la tarde, la cumbre concluirá con la conferencia de prensa de Draghi seguida de las de otros líderes, incluido Biden. Están previstas las intervenciones de la reina Máxima de los Países Bajos y el príncipe Carlos de Gran Bretaña.

¿Quiénes son los grandes ausentes?

Los líderes chinos y rusos, Xi Jinping y Vladmir Putin, quienes explicaron su ausencia por los coletazos de la pandemia que sigue causando estragos en sus respectivos países, seguirán las reuniones por vídeoconferencia. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, el rey saudí Salman, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también se encuentran entre los ausentes. En cambio, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, participará en persona, quien luego se perderá la Cop26 en Glasgow, donde su controvertida política sobre la Amazonía estará en la mira. La cumbre de líderes a menudo se considera poco más que una “oportunidad fotográfica”, pero hay que valorar también los trabajos que se producen a lo largo del año.

¿Cuáles son los objetivos de la cumbre?

El Gobierno de Italia asegura que está orgullosa de la cumbre organizada en mayo pasado, que llevó a los países más ricos al compromiso de enviar cientos de millones de dosis de vacunas para los más pobres. El G-20 ha prometido vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de este año. Pero también es cierto que los países que integran los 20 países miembros han recibido un número de dosis per cápita 15 veces mayor que los países de África África subsahariana y que, como parte de la iniciativa Covax promovida por la ONU, solo 194 millones de dosis fueron administradas por países de altos ingresos de 1,3 mil millones de dosis prometidas. También hay diferencias en materia de patentes: India y Sudáfrica siguen presionando para que se suspendan las patentes de vacunas contra Covid-19 y tienen la intención de llevar la cuestión a la mesa de la Organización Mundial del Comercio a finales de noviembre, a pesar de la fuerte resistencia de el bloque G-7. Muchos expertos también están presionando para que el G-20 sea más fuerte estableciendo un mecanismo para prepararse para futuras pandemias.

Por otro lado, el objetivo de la firma del convenio que impone un tipo impositivo mínimo global del 15% sobre las grandes las multinacionales para evitar que las corporaciones sigan trasladando la oficina tributaria donde puedan gozar de un trato más favorable (iniciativa puesta en marcha por la secretaria de Hacienda, Janet Yellen), fue firmada a principios de octubre por 136 países en la sede de la OCDE). Italia presentó el acuerdo como un logro importante bajo su presidencia.

Sobre el medio ambiente, uno de los temas sobre los que el primer ministro Mario Draghi intenta llegar a un acuerdo es la reducción de las emisiones de metano en un 30% para 2030 en comparación con los niveles de 2020. El G-20 ha reconocido que el impacto del cambio climático sería mucho menor si el aumento de temperatura se mantuvo contenido en 1,5 en lugar de 2 ° centígrados. Pero muchos se preguntan qué se puede lograr si el país que más contamina, China, no está presente. No se alcanzó ningún acuerdo sobre la eliminación del carbón y Pekín reiteró su objetivo de cero emisiones en 2060 en lugar de 2050. Una de las negociaciones más complicadas también se refiere al compromiso de ayudar con 100.000 millones de dólares al año. Hasta 2025, los países en desarrollo que debe desarrollar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En 2015 se decidió extender este objetivo hasta 2025, pero no se cumplió. En todos estos temas, es necesario hacer más y más rápido.

¿Qué harán las primeras damas (y los dos primeros maridos)?

Está prevista una visita al Coliseo con un paseo por los Foros Imperiales, la Capilla Sixtina, los Museos Capitolinos y la Galería Borghese. Para Jill Biden y Brigitte Macron, Carrie Symonds, esposa embarazada del primer ministro británico Boris Johnson, para Joachim Sauer, esposo de Angela Merkel, y Heiko Von Der Leyen, esposo del presidente de la Comisión Europea, entre otros, están previstos días de gira por la capital y una cena con los líderes del G-20 en el Quirinale el sábado por la noche. Después de sus compromisos en una Roma blindada, el presidente de Estados Unidos volará a Escocia mientras que su esposa Jill continuará a Nápoles para una visita a la base naval de Estados Unidos en Capodichino, así como a una escuela napolitana.

¿Cómo se gestionará la seguridad?

Para la vigilancia en la capital, se han desplegado 5.296 unidades de refuerzo a las 5.000 unidades que controlarán la capital.