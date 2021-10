Glasgow acogerá la edición número 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre los días 1 y 12 de noviembre. Más de cien países debatirán sobre el calentamiento que acecha al mundo, aunque muchos de los focos estarán puestos en la activista sueca Greta Thunberg, ya que sus actuaciones crean expectación y suelen determinar las opiniones de los líderes por la influencia en sus seguidores.

A partir de este domingo, líderes mundiales y representantes de organismos e instituciones de todo el globo se reúnen en Glasgow para tratar de acordar medidas que permitan cumplir los objetivos climáticos marcados en el Acuerdo de París. Greta es un de las líderes entre los jóvenes que llevan sus propuestas a Glasgow. Y calentó motores este viernes en Londres, en una manifestación convocada por diversas organizaciones medioambientales para protestar contra la financiación a los combustibles fósiles,.

En la protesta, que tuvo lugar frente a la sede central del banco Standard Chatered en la capital británica, participaron decenas de manifestantes de organizaciones ambientalistas como Climate Justice, Fridays for Future y Young Climate Warriors. Momentos antes de la manifestación, la activista publicó un tuit donde decía: “Semana de protesta escolar ciento sesenta y siete. Estamos hoy frente al banco Standard Chatered para pedirles que dejen de financiar la destrucción”. “Los bancos todavía destinan ingentes cantidades (de dinero) en combustibles fósiles, desestabilizando el planeta y poniendo en riesgo la vida de los demás”, agregó.

Según Greta, “todos los sistemas políticos y económicos han fallado, pero la humanidad aún no lo ha hecho”, dijo en un especial de The New York Times. “Los políticos son prácticamente todos iguales sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Me dicen que les asombra que sea tan activa y comprometida y que, cuando sea mayor, yo también podré convertirme en político y marcar una diferencia real. Luego, les explico que cuando sea mayor será demasiado tarde para actuar si queremos mantenernos por debajo del objetivo de 1,5 o incluso 2ºC, y se ríen nerviosamente y empiezan a hablar de otra cosa”.

Thunberg, de 18 años, llegó una hora después del comienzo de la protesta. Lo hizo en coche y acompañada de varias manifestantes, y abandonó el lugar minutos después, escoltada por miembros de la policía debido a la presión mediática.

La activista no estará en ningún panel de la COP26, si bien sí lo hizo hace dos años, cuando la Cumbre del Clima fue en Madrid 2019, con un duro discurso que quedó marcado en las retinas de los asistentes y en el que aseguraba que “le habían fastidiado la infancia por no ser consecuentes del cambio climático”. Además, protagonizó un viaje en catamarán por el Atlántico para llegar a Nueva York. En 2019, la revista Time, la eligió como la “persona del año” gracias a “la fuerza de la juventud”.

Lo cierto que es que China, Rusia o Brasil, los cuales son tres de los cinco países que más han contaminado el planeta, no estarán en la Cumbre del Clima. Pero Greta sí estará en Glasgow, pues participará en una manifestación el próximo 5 de noviembre en la capital escocesa. Entre sus propuestas, asegura que ya no hay tiempo que perder o las consecuencias para la vida humana serán devastadoras, pide acción a los líderes y que dejen de “traicionar” al planeta, también a las sociedad, para que cambien sus hábitos, y asegura que el cambio climático es “solo la punta de un iceberg” que con el paso de los años se hará más grande, pues hace falta una acción energética, efectiva y global para vencerlo.

Quien tampoco estará en Glasgow será la Reina Isabel, pues los médicos le han recomendado guardar reposo y no podrá ser la anfitriona en esta COP26.