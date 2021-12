¿Por qué China impide que los hombres se hagan una vasectomía?

El régimen de China ha sido siempre muy riguroso con todo lo que acontece al gigante asiático, ya sea dentro del país o con lo relacionado con las relaciones con el resto de países. Durante más de tres décadas, el gobierno ha controlado rigurosamente el crecimiento demográfico, ante el temor de una superpoblación que agravara la estabilidad social y económica del país. Mientras el gabinete de Xi Jinping quiere evitar una caída de la natalidad, teniendo en cuenta que en los últimos años el país ha ido reportando menos bebés, los hospitales rechazan a los hombres que buscan realizarse una vasectomía.

Hasta hace poco, en China había una ley que prohibía a las parejas tener más de un hijo, obligando a hombres y mujeres a someterse a métodos de esterilización. Pero todo ha cambiado con las natalidades bajas. El gigante chino anunció que 2020 fue el año que menos cantidad de nacimientos hubo en las últimas siete décadas, con 8,5 nacimientos cada mil personas, mientras que la tasa de fertilidad, una de las más bajas del mundo, ronda los 1,3 hijos por mujer china.

Los casos de hombres que llegan en busca de hacerse la vasectomía y son rechazados continúan en aumento. Mientras que algunas de las instituciones dejaron de ofrecer esta cirugía, otras decidieron no hacérsela a quienes no estén casados, así como pedir evidencia de que la pareja ya había tenido hijos para proceder con la intervención. Una madre contó a The Washington Post que, después de sufrir dos abortos y de ser sometida a una cesárea para tener a su bebé, tanto ella como su pareja decidieron no volver a intentar engendrar otra criatura. Investigando sobre la vasectomía, se encontraron con que fueron rechazados por muchos hospitales y uno de los doctores hasta les llegó a decir que la cirugía ya no estaba autorizada bajo las nuevas reglas de planificación familiar del país.

“Es una cirugía bastante sencilla en teoría, pero los hospitales públicos casi siempre rechazan a los pacientes porque somos conscientes de los riesgos que conlleva hacer algo que no está explícitamente aprobado por el gobierno. La política fundamental es que China necesita más partos”, declaraba el director de un hospital de la ciudad de Jingzhou al diario norteamericano.

Mientras la ley protege los derechos reproductivos de los ciudadanos y no existe ninguna prohibición oficial que restrinja las vasectomías, ligaduras de trompas o abortos, tampoco las aprueba, y hasta que no sean verificadas por los departamentos de salud de las distintas provincias, no se pueden considerar como legales. Desde que el gabinete chino “ablandó” las reglas de planificación familiar, este tipo de operaciones ha caído en más de un 95% en cuatro años (de 149.432 realizadas en 2015 a 4.742 en 2019). Y es que China implementó una política de dos hijos por pareja en 2016, y en mayo de este año, permitió hasta tres.

Un hombre de 30 años, visitó seis hospitales de su provincia, En todos se le rechazó la cirugía, y tuvo que desplazarse casi 2.000 kilómetros para encontrar uno que le permitiera su operación. En marzo, logró su objetivo y publicó en las redes sociales el nombre del hospital para que otros que estuvieran en su situación no tuvieran que perder el tiempo buscando. Unas semanas más tarde, el hospital, misteriosamente, ya no tenía la opción de hacer esta intervención, según The Washington Post.

Por otro lado, las parejas chinas sufren temor a que el régimen recurra a medidas más contundentes y restrictivas para impedir u obstaculizar el acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, Pekín quiere controlar cuántos niños nacen, y en septiembre, el Consejo de Estado publicó una guía en el que instaba a los gobiernos locales a intentar reducir el número de abortos por “razones no médicas”.