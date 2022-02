“No olviden Afganistán ni a su gente”, pide refugiada en España tras seis meses de la invasión talibana

“No olviden Afganistán ni a la gente que aún espera en las fronteras esperando la ayuda que nos prometieron”, pide Meena S., una afgana refugiada en España, tras casi seis meses de la invasión talibana en Kabul.

La irrupción de los talibanes en Kabul fue uno de los sucesos más dramáticos que marcaron el 2021, por el impacto social que generó ante los ojos del mundo; en el destierro de las tropas americanas, muchos afganos se quedaron atrapados, esperando vuelos humanitarios que los ayudaran a escapar de la dictadura talibana, según contó Meena S. a LA RAZÓN.

España fue uno de los países que acogió varios grupos de afganos, pero el poco margen de tiempo y las circunstancias tan forzosas dejaron a otro gran porcentaje de afganos varados en las fronteras, bajo el nuevo régimen opresivo de los talibanes.

Meena S. fue una de las afortunadas que logró llegar a España, junto a su padre y su hermano, el 26 de agosto del año pasado, en uno de los vuelos de rescate que envió el gobierno español a Kabul.

“No puedo estar más agradecida con España y con la gente que he conocido aquí. Todos son muy amables y la tranquilidad que he tenido no tiene precio”, dijo Meena.

La familia fue reubicada en la provincia de Ourense, lugar donde viven hasta ahora, ellos tuvieron la oportunidad de volver a empezar en un nuevo país, diferente a lo que siempre habían conocido. No obstante, la felicidad de Meena no es completa, debido a que durante el escape a España, dejó en el camino a su madre y su abuela.

La joven de 26 años contó que la situación para su madre y abuela es muy crítica, ellas se encuentran varadas en un campo de refugiados de Abu Dhabi (gestionado por Estados Unidos), esperando que España pueda traerlas a territorio español.

Ante la situación, la afgana pidió que Estados Unidos y la Unión Europea cumplan sus promesas de ayudarlas a ella, su familia y a los demás afganos que se encuentran en la misma situación.

“Llevo meses esperando que el gobierno español me ayude a traer a mi familia, pero no tengo éxito en mis peticiones”, aseguró, explicando que se ha dirigido a la embajada de España, pero no han sabido darle una fecha de cuando pueda proceder la reintegración familiar con su madre y su abuela.

Según la joven, la organización española que la tutela le ha asegurado que el Estado se encuentran en el proceso de traer a más afganos en situación crítica, pero esta no le ha garantizado que vuelva a vivir junto a su madre y abuela, todo lo contrario, le han advertido que es posible que a pesar de que ellas lleguen a España, “cabe la posibilidad de que no puedan ser reubicadas juntas”.

“Es inhumano que me separen de mi familia”, sostuvo Meena S, mientras sigue buscando la forma de llegar a las autoridades con la ayuda de algunas personas que ha conocido en el tiempo que lleva en España.

Por el momento, Meena S. se ha propuesto aprender español, lleva clases todos los días a fin de adaptarse lo más rápido a la cultura y así poder ayudar a su familia y a más afganos a salir del territorio que se encuentra bajo el dominio de los talibanes.

Fuentes cercanas a la joven, que aún están en Kabul, le han hecho saber que la situación en Afganistán es cada vez peor, debido a que no hay trabajo, faltan insumos, ha regresado el régimen talibán y los derechos de las mujeres nuevamente han sido relegados.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, en su última declaración a los medios del lunes, dijo que la situación en Afganistán, donde se cumplen seis meses de la llegada al poder de los talibanes, “es muy preocupante y no evoluciona como nos gustaría”.

“El gran desafío es cómo conseguir que la ayuda humanitaria llegue a las personas que más lo necesitan y conseguir crear un espacio en el que los Derechos Humanos sean respetados, en especial los de mujeres y niñas”, dijo Albares.

Reconoció que por ahora no se dan las condiciones para que el embajador para Afganistán, Ricardo Losa, que se encuentra en Doha pueda instalarse en Kabul.

España ha acogido a 2.181 afganos llegados en 17 vuelos durante nueve días dentro de la operación para sacar de Afganistán a los cooperantes tras la vuelta al poder de los talibanes. De estos, 1.723 han sido acogidos en España y otros 458 se han derivado a otros países de la UE o los Estados Unidos.