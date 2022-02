Reino Unido incauta por primera vez en la historia un NFT

Las autoridades fiscales británicas han confirmado la primera incautación de un token no fungible (NFT) de la historia tras la investigación de un presunto fraude de IVA de 1,4 millones de libras. El departamento de “Rentas y Aduanas de Su Majestad” (HMRC, por sus siglas en inglés) dijo que había confiscado tres NFT, junto con 5.000 libras en criptoactivos, en el arresto de tres personas como parte de una investigación de fraude relacionada con alrededor de 250 empresas falsas. Asimismo, afirma que los tres sospechosos, cuyos nombres aún no han sido revelados públicamente, utilizaron una gran variedad de métodos para ocultar sus identidades. Tales como identidades robadas, facturas falsas y teléfonos móviles prepagos no registrados.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HMRC, dijo que la incautación de NFT “sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero. Nos adaptamos constantemente a la nueva tecnología para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos”.

¿Qué son los NFT?

El collage digital titulado “Everydays: The First 5,000 Days” de Mike Winkleman, más conocido como Beeple FOTO: LA RAZON LA RAZON

Los NFT son tokens digitales únicos que aparecieron por primera vez en 2014 y se pueden comprar y vender en criptomonedas o monedas tradicionales, pero que no tienen una forma tangible propia, ya que representan la propiedad de un activo digital. Puede ser una obra de arte, una imagen, música o incluso un tweet que tiene su propia firma única. Recibieron una atención pública considerable en marzo del año pasado cuando el artista Beeple vendió un collage digital titulado “Everydays: The First 5,000 Days” por 69,3 millones de dólares, convirtiéndolo en la tercera obra de arte más cara vendida por un artista vivo. Celebridades como el futbolista Lionel Messi, la estrella del pop Justin Bieber y la actriz Gwyneth Paltrow se han involucrado en el mercado de NFT, mientras que el Museo Británico vende 20 pinturas de JMW Turner como NFT. Según un análisis de los datos de “NFTGo” realizado por la firma de investigación criptográfica “Messari”, el mercado tuvo un valor aproximado de 22.000 millones de dólares el año pasado.

Un problema creciente

Un NFT de la colección "Bored Aye Yacht Club" FOTO: archivo

La falta de regulación y protección en torno a las NFT ha generado problemas significativos con el fraude y las estafas. Tanto es así que, el pasado 6 de febrero, el mercado de NFT “Cent” detuvo la mayoría de sus transacciones debido a, según su fundador Cameron Hejazi, “la venta desenfrenada de tokens con contenido que no les pertenece”. Esta empresa, con sede en Estados Unidos, ejecutó una de las primeras ventas conocidas de NFT por un millón de dólares cuando vendió el primer tweet de la historia, escrito por el exdirector general de Twitter. Por otro lado, el gigante “OpenSea” ha estado luchando para desarrollar medidas de seguridad después de que se descubriera que el 80% de los NFT acuñados de forma gratuita eran falsificaciones, copias o, directamente, spam. Así que no debería sorprendernos si hay más incautaciones de este tipo en los próximos meses, al menos hasta que los propietarios del mercado de NFT tengan más formas de desalentar este tipo de actividades.