¿Se gana dinero con los juegos NFT?

Permanezcan atentos porque este es la clase de tema que requiere un glosario para poder seguirlo. Aquí vamos a hablar de tokens, criptomonedas, NFT, juegos Play to Earn, tecnología blockchain, el pago de millones de dólares por tuits accesibles para todo el mundo y la posibilidad de ganarse la vida cómodamente en el sofá mientras se cuidan plantas en un videojuego.

Hablamos, en definitiva, del fenómeno de los juegos NFT que está subiendo como la espuma en este 2021. De títulos como Plant Vs Undead, Axie Infinity, CriptoKitties, Star Atlas o Gods Unchained.

Sentemos las bases de esta historia; seguro que el lector ha escuchado hablar en alguna ocasión de criptomonedas y de blockchain. Las primeras son las monedas virtuales (Bitcoin la más conocida, hoy mismo cotizando a más de 37.000 € el bitcoin) y lo segundo la tecnología de cadena de bloques que asegura las transacciones de monedas virtuales y que cada Bitcoin sea único y rastreable en todos sus movimientos contables anteriores.

En un mundo digital en el que todo se puede copiar las veces que haga falta, blockchain introduce el concepto de escasez digital. Es decir, hay un número determinado de unidades de Bitcoins que pueden existir y eso forma parte de su valor.

Esto es importante porque el valor que da ser un objeto único y no replicable es una de las bases de los NFT y los juegos NFT que también emplean la tecnología de cadena de bloques y se conocen como juegos Play To Earn. Es decir, juega para ganar (dinero).

¿Qué son los NFT?

Los NFT son Non Fungible Tokens o tokens no fungibles o no intercambiables por otro, diferenciados de los demás. Es un nuevo formato digital que permite asociar a cualquier objeto virtual un certificado digital, basado en la tecnología blockchain, que lo convierte en una pieza única.

Así es como, por ejemplo, el primer tuit de la Historia fue vendido por Jack Dorsey la pasada primavera por casi tres millones de dólares en formato NFT. Sí, el mismo tuit que cualquiera pueda encontrar en el Timeline del fundador de Twitter, pero éste es el bueno. Otra denominación que le aporta más claridad al concepto es la de criptocoleccionable.

El primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter, fue vendido en formato NFC por 2,4 millones de euros. FOTO: La Razón

Todo esto es lo que nos lleva a la explosión que han experimentado en los últimos meses los juegos NFT. Videojuegos que incorporan un sistema económico con NFT´s y criptomonedas con las que se pueden obtener réditos en el juego y en la vida real. Y claro, es entonces cuando lo de “jugar” pasa a un segundo plano y obtener ingresos se convierte en la principal diversión.

El caso Plant Vs Undead

Hay muchos títulos disponibles, pero centrémonos en uno de los que ha experimentado un espectacular auge y caída en los últimos meses: Plant vs Undead. Y que si recuerda al Plantas Vs Zombis tan popular hace unos años es porque está claramente inspirado en él, excepto por la parte del sistema económico.

Además de combatir zombis, el juego ofrece la posibilidad de ser un jardinero que cuida plantas en una granja. Las plantas son plantas NFC, lo que quiere decir que tiene un valor único que puede ser mayor o menor en función de la oferta y de la demanda; y pueden venderse a otros jugadores o, simplemente, jugar con ellas. Es una función accesible bajo un pago de unos 65 €.

Esa cantidad permiten hacerse con cinco unidades de la criptomoneda del juego llamada PVU. Esta criptomoneda puede intercambiarse por dinero real en exchanges (mercados) fuera del juego, y su compra es requisito obligado para comenzar a plantar y regar plantas. Su cotización actual ronda los 3 dólares, pero a finales del mes de agosto cada PVU andaba por los 25.

Imágenes del videojuego Plant Vs Undead. FOTO: La Razón

Pero el jugador no trabaja directamente con PVU´s sino con LE, una moneda interna que no se puede vender en el mundo real pero es la que da acceso a conseguir más PVU´s en el juego. Así, 100 LE equivalen a un PUV, del que si se puede obtener un beneficio real.

¿Cómo se consiguen LE´s? Cada planta NFT que se cuida los genera y aquí es donde muchos han visto la oportunidad de obtener ingresos de manera fácil. En el juego existe también la figura del terrateniente, dueño de la granja y que también obtiene LE´s, al igual que el jardinero que hace el trabajo de pico y pala (es un decir).

El terrateniente tiene una barrera de entrada más alta en el juego y deberá desembolsar varios miles de euros para adquirirla. Aquí se da otro fenómeno que es el del alquiler de granjas a jardineros. De forma que es el jardinero quien se mancha las manos (otro decir) mientras el dueño de la granja reparte los beneficios obtenidos con él.

Parece que alguien quiere avisar de algo. FOTO: La Razón

En términos generales, así es como funcionan los juegos NFT. Emplean sistemas de economía que hacen uso de criptomonedas intercambiables por dinero real fuera del juego y también NFC´s que pueden llegar a adquirir un gran valor. Pero ese valor depende de la cotización y ésta de la oferta y demanda. Como le ha sucedido a Plant Vs Undead y a otros juegos NFT, al correrse la la voz de poder hacer dinero con poco esfuerzo, el juego ha experimentado una explosión de jugadores que a continuación han corrido a vender sus PVU´s, cuyo valor se ha venido abajo.

Plant Vs Undead experimentó un crecimiento del 1.300% en un mes. Su criptomoneda se desvalorizó rápidamente y el relato pasó de los avispados que sacaban buenos ingresos con poco esfuerzo al de los usuarios que habían invertido cantidades importantes de dinero demasiado tarde y están en pérdidas y con pocas perspectivas de que la cosa mejore.

Seguro que hay una moraleja detrás de todo esto.