“Si Occidente y la OTAN no combaten a Putin ahora, librarán una guerra mucho peor con Rusia en unos años”

La guerra a gran escala ordenada Vladimir Putin el pasado jueves vive momentos de gran intensidad cerca de la capital de Ucrania. Kiev resiste, según ha explica el presidente Volodimir Zelenzki, pese a las limitadas capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mientras tanto, La Unión Europea y Estados Unidos han elevado el tono de las sanciones, pero siguen descartado cualquier posible envío de soldados de la OTAN a territorio ucraniano como ha pedido el propio Zelenski. Le preguntamos a Kanishkan Sathasivam, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Salem State, en Estados Unidos, para conocer cuál es su análisis sobre los últimos movimientos de la crisis que ha devuelto la guerra a suelo europeo.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia con la invasión de Ucrania?

Creo firmemente que, en última instancia, lo que quiere es reemplazar al actual gobierno ucraniano con su propio gobierno títere, que firmará algunos tratados para entregar el control del país a Rusia. Pero esto puede no ser inmediatamente alcanzable porque la opinión mundial está claramente en contra de él en este momento. Cuanto más agresiva sea la guerra, más intensa será la reacción global contra Rusia. Así que esto puede obligarlo a ser más limitado en sus objetivos.

¿Qué hará Biden ahora?

Biden y los otros líderes occidentales están muy limitados en lo que pueden hacer si su objetivo es mantenerse al margen de la guerra. Impondrán muchas sanciones económicas y financieras a Rusia y a personas rusas específicas, y hablarán de esas sanciones en los medios de comunicación, pero el impacto real en Rusia será mínimo. Esto se debe a que las sanciones real y verdaderamente dolorosas -como cortar a Rusia de SWIFT, poner fin a todas las ventas rusas de petróleo y gas y destruir efectivamente el valor del rublo- son cosas que no están dispuestos a hacer. Enviar armas a Ucrania mientras está bajo ataque ruso no es logísticamente posible. Así que eso también está fuera como una opción.

¿Compararía esta situación con la crisis de los Sudetes previa a la Segunda Guerra Mundial?

Históricamente, las democracias liberales siempre han estado en esta posición frente a la agresión desnuda de un poder autoritario. Por su propia naturaleza, siempre preferirán posponer la guerra el mayor tiempo posible esperando, con la esperanza de que, eventualmente, la guerra no sea necesaria en absoluto. Pero la historia siempre muestra que a veces pelear antes en una guerra es la mejor opción, ya que será mucho menos horrible que la guerra que viene después. Considero que el Donbás de Ucrania es exactamente la misma situación que los Sudetes en 1938. Si Occidente y la OTAN son demasiado cobardes para enfrentarse a Putin y luchar contra Rusia ahora, librarán una guerra mucho peor contra Rusia dentro de unos años. Esto lo garantizo.

¿Ve probable que Europa se vea envuelta en una guerra abierta?

No es probable en absoluto. Definitivamente no se involucrará sin que Estados Unidos lidere el camino. Simplemente no tienen ese tipo de poder. Pero algunos países de la OTAN, como Polonia, los estados bálticos y tal vez incluso Turquía, pueden tratar de proporcionar alguna ayuda militar sin la participación directa.