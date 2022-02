Yihadistas piden a los soldados musulmanes chechenos que no apoyen a Putin

A los yihadistas no les gusta que musulmanes chechenos estén apoyando a Putin en su guerra contra Ucrania; pero repudian al presidente Zelensky por sus orígenes judíos. La solución, estar de espectadores y dejar que se maten los unos a los otros.

El ideólogo yihadista jordano y partidario de Al-Qaeda, Abu Muhammad Al-Maqdisi, compartió varios tuits comentando sobre la invasión rusa de Ucrania y el hecho de que los soldados chechenos están luchando junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Considera que son musulmanes desviados cuyas oraciones no serán aceptadas, informa Memri.

Al-Maqdisi escribió que un musulmán no debe luchar en apoyo de un tirano como Rusia ni para defender a otro tirano como Ucrania. “Así que ten cuidado, oh musulmán, de no luchar bajo las banderas de los regímenes preislámicos, no apoyes a un tirano para que triunfe sobre otro tirano. Te usan para apoyar sus sucios regímenes, luego te tiran como lo hacen con papel higiénico”.

En otro tuit, aszegura que “Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, judío de origen ruso con ciudadanía israelí. El abuelo de su padre fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Soviético. encarcelado por Stalin y exiliado a Ucrania y el Primer Ministro de Ucrania Denis Aschmahul, también judío con ciudadanía israelí, además de otros 10 ministros”.

Por su parte, partidarios del Estado Islámico (ISIS) condenan la participación de soldados chechenos en la invasión rusa a Ucrania. “Una imagen vívida de la lucha al servicio del tirano. Los soldados del politeísta Sufi Kadyrov [el actual presidente prorruso de la república de Chechenia] se unen al campo de los infieles”, señala un yihadista.

Otro, publicó una foto de un gran combatiente musulmán y comentó: “El ejército ruso está reclutando a los apóstatas Sahawat [es decir, las milicias anti-ISIS] para luchar bajo su estandarte al igual que los estadounidenses”. los incrédulos lo hacen”.