Zelenski advierte a Europa: “Nosotros seremos los primeros, ustedes serán los segundos”

Cualquier otro líder estaría en un bunker rodeado de varios guardias de seguridad. Pero el dirigente ucraniano parece estar hecho de otra pasta. Volodímir Zelenski volvió anoche a su despacho de la presidencia de Ucrania por primera vez desde que comenzara la invasión rusa el 24 de febrero. Desde su sala, el mandatario se grabó un vídeo para demostrar de nuevo que se encuentra en Kiev para dirigir, “sin miedo a nadie”, la defensa del país contra la ofensiva militar de Vladimir Putin.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks as he takes a video of himself walking in his office in Kyiv, Ukraine, March 7, 2022 in this still image taken from video. Ukrainian President Office/via Reuters TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES FOTO: UKRAINIAN PRESIDENT OFFICE via REUTERS

El mandatario -que antes de llegar a la presidencia se ganaba la vida como cómico- se ha convertido en la reserva moral de todos los ucranianos, pero también asombra a millones de personas en todo el mundo por su coraje y resistencia en momentos tan difíciles. “Zelenski, el cómico, nos recuerda que el humor es resistencia a toda clase de totalitarismo”, escribe en Twitter el pensador Javier Gomá.

🇷🇺💥🇺🇦 Ojito al salto en el 00:20 de este vídeo de Zelensky. Se graba modo selfie mostrando las calles para que su pueblo sepa que sigue en Kiev y después lanza un mensaje institucional desde el despacho con cámara fija.



Y esto sabiendo que tiene a escuadrones rusos buscándolo. https://t.co/DY1OMW1dDo — Emilio Doménech (@Nanisimo) March 7, 2022

En el vídeo nocturno, que comienza con un plano que muestra por la ventana el barrio gubernamental, Zelenski afirmó: “Esta es la noche de Kiev. Lunes por la noche en el duodécimo día de nuestra lucha, nuestra defensa”. “Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña”, recalcó. Mientras tanto, los ataques y bombardeos siguieron escuchándose durante la noche continuaron en partes de Ucrania, incluidas Kiev, el barrio periférico de Bucha, y la ciudad de Sumy, donde se ha anunciado un corredor humanitario este martes.

“Los perros están descuartizando los cuerpos en las calles de la ciudad. Es una pesadilla”, dijo el alcalde de Bucha. Al oeste, decenas de miles de personas en Leópolis se enfrentan al hambre y la falta de vivienda, anunció el alcalde de la ciudad. Para dar aliento a todos los desplazados y a las personas que están sufriendo en el país, Zelenski reaparece cada pocos días con un mensaje de ánimo.

“Estoy aquí, permanezco en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo. Y no tengo miedo a nadie. (Estaré aquí) el tiempo que haga falta para ganar esta guerra patriótica”, añadió el gobernante ucraniano. Zelenski recordó que hubo un acuerdo sobre corredores humanitarios para evacuar a la población civil pero se frustró por tercer día consecutivo: “¿Funcionó? En cambio, los tanques rusos sí funcionaron”, recalcó.

El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas rusas “incluso minaron el camino” por el que debía producirse la evacuación frustrada de la población civil de Mariúpol, en el sur del país, y que los militares de Rusia llegaron a destruir “los autobuses que se supone que deben sacar a la gente”. También sostuvo que continuarán las negociaciones con Rusia para detener la guerra tras la tercera ronda celebrada el lunes en territorio bielorruso. “Me gustaría decir que fue la tercera y última, pero somos realistas. Por lo tanto, hablaremos. Insistiremos en las negociaciones hasta encontrar la forma de decirle a nuestro pueblo y al mundo: así llegaremos a la paz”, afirmó.

En una entrevista a la cadena ABC News, el mandatario advirtió a Europa: “Nosotros seremos los primeros, ustedes serán los segundos”. “Somos un lugar en Europa, un lugar de libertad, una zona de libertad”. “Cuando se violan y pisotean los límites de los derechos y libertades, entonces tenemos que protegernos”. Y añadió: “Hoy, la guerra está aquí. Mañana será en Lituania, luego en Polonia, luego en Alemania”.

El líder ucraniano, que ha sido muy duro con la OTAN por no establecer una zona de exclusión aérea, tiene previsto participar este martes a través de videoconferencia en la sesión de la Cámara de los Comunes de Reino Unido. “Todos los parlamentarios quieren escuchar directamente al presidente (Zelenski), quien nos hablará en directo desde Ucrania, por lo que esta es una oportunidad importante para la Cámara”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Lindsay Hoyle.