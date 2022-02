El complot que denuncia Zelenski: ¿quiere Putin asesinarlo?

via REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado ante la población de su país que existe un complot contra él y su familia, amenazas que se han confirmado tanto desde su gobierno como desde el francés. A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, alerta que el enemigo le considera el objetivo número uno, pues asegura que Rusia quiere destruir Ucrania “políticamente, destruyendo al jefe de Estado”. Además, añade que su propia familia figura en el puesto número dos de esta lista, unas amenazas ante las que responde convencido de que se quedará en el país.

“Sé que hay mucha desinformación por ahí. Incluyendo el hecho de que supuestamente dejé Kiev. Yo me quedo en la capital. Durante el día, realizo decenas de negociaciones internacionales y superviso directamente la Defensa. Sigo en la capital, mi familia está en Ucrania y mis hijos también. No somos traidores, somos ciudadanos de Ucrania. Su localización exacta no la voy a decir”, ha explicado Zelenski.

“No tenemos miedo, nada nos da miedo. No nos da miedo defender nuestro país, no nos da miedo Rusia.

Un asesor de la Presidencia de Ucrania ha resaltado este viernes que “los próximos tres días serán clave” en el conflicto desatado por la ofensiva militar rusa iniciada el jueves y también ha manifestado que el objetivo de Moscú es “destruir personalmente” al mandatario, Zelenski. Asimismo, ha señalado que “el escenario básico de la operación especial rusa está claro”. “El único objetivo es entrar en Kiev y destruir a la cúpula de Ucrania, personalmente a Zelenski”, ha manifestado, antes de incidir en que el presidente “sigue” en la capital del país.

Por su parte, también el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha asegurado que existe este complot por el que Putin pretende asesinar a Zelenski, pues ha señalado a la radio France Inter que “la seguridad del presidente Zelenski es un elemento central en estos momentos, estamos en situación de ayudarle si fuera necesario. Es importante que mantenga su puesto”. “La guerra es total. El presidente Putin ha elegido la guerra, una ofensiva masiva, quiere borrar a Ucrania del mapa con ofensivas regulares, mecánicas, de un gran vigor”, dijo Le Drian.

Respecto al comunicado del propio Zelenski, ha denunciado la ofensiva militar rusa contra la de Kiev y ha comparado estas operaciones con el ataque de la Alemania Nazi en 1941, al tiempo que ha recalcado que las fuerzas rusas están atacando objetivos civiles en la ciudad. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, también ha confirmado en su perfil oficial de Twitter que en la noche de este viernes se habrían producido explosiones en Kiev. “Horribles ataques con cohetes rusos en Kiev. La última vez que nuestra capital experimentó algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania Nazi”, ha dicho.