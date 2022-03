Las tropas rusas se estancan en la mayoría de los frentes

Los líderes de Polonia, la República Checa y Eslovenia viajarán el martes a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania. Según el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, la visita se realiza de acuerdo con la Unión Europea, y se informó sobre la visita al presidente del Consejo de la Unión Europea Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y Naciones Unidas.

Morawiecki recordó las palabras del difunto presidente polaco Lech Kaczynski durante la guerra entre Rusia y Georgia en 2008: “Hoy Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana los países bálticos, y luego, quizás, llegue el momento de mi país, de Polonia”. En 2008, después de que las tropas rusas invadieran Georgia y cuando ya se acercaban a su capital, Tbilisi, el presidente ucraniano Víktor Yúshchenko estuvo entre los 5 jefes de estados que viajaron a Tbilisi en muestra de solidaridad.

La visita de los tres presidentes tendrá lugar a pesar de los continuos bombardeos sobre Kiev, donde varios grandes edificios residenciales fueron alcanzados por la mañana. Un edificio de 16 pisos en el distrito de Svyatoshyn resultó particularmente dañado con dos muertos y 27 rescatados.

En la ciudad de Dnipro, el jefe de la administración regional Valentin Reznichenko señaló que el aeropuerto fue alcanzado por dos misiles por la noche, causando daños significativos en las pistas. No proporcionó información sobre el número de víctimas.

En Járkov los servicios de emergencia han realizado 34 desplazamientos a los edificios que fueron alcanzados en el bombardeo masivo del centro de la ciudad con al menos 7 personas muertas. Según la policía local, 600 edificios residenciales han sido completamente destruidos desde el comienzo de la invasión rusa.

Los informes de Cherniguiv también dan testimonio de la variedad de objetivos afectados en los últimos días, que incluyen un mercado, una escuela, varios bloques residenciales, una universidad y varios edificios administrativos, con 10 personas muertas.

Mapa con ataques militares en Ucrania el 15 de marzo de 2022 (estado a las 11 horas). Las alarmas han vuelto a sonar a primera hora de este martes poco antes de registrarse un incendio en un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Podilskii en Kiev, la capital de Ucrania, provocado por un ataque aéreo ruso. 15 MARZO 2022 Europa Press 15/03/2022 FOTO: Europa Press Europa Press

Mientras tanto, según el portavoz del Pentágono, John Kirby, y también el ejército ucraniano, el avance de las tropas rusas se ha estancado en la mayoría de las direcciones. El ejército ruso está al menos a 15 kilómetros del centro de Kiev. La lucha continúa en Irpin al noroeste de Kiev y alrededor de Brovary en el este. Los militares rusos continúan reuniendo tropas para un posible avance hacia Kryvyi Rig y Zaporiyia.

Sin embargo, se vio una gran columna de 50-60 vehículos que se dirigían a la pequeña ciudad de Izium, cerca de Jarkov. Ojtirca, un pequeño pueblo en la región de Sumy, clave para el acceso a Poltava, también ha sido testigo de mucha destrucción.

Según el ejército ucraniano, en los combates de la asediada ciudad de Mariupol las tropas rusas perdieron 150 soldados, dos tanques y 8 vehículos militares destruidos solo el lunes. En cambio, el ejército ruso no revela ninguna información sobre el número de fallecidos.

Mientras tanto, continúan los intentos de hacer llegar alimentos, bebidas y ropa a los sufridos ciudadanos de Mariupol. El lunes, los rusos permitieron que 160 vehículos privados salieran de la ciudad. Sin embargo, el convoy humanitario que partió de Zaporiyia hace casi tres días y que, según los informes, fue saqueado en su camino por las tropas rusas, todavía no ha logrado ingresar a la ciudad. Cientos de miles de personas permanecen atrapadas.

Si bien la situación en Mariupol es especialmente grave, los informes de otras ciudades, como Sumy, Jarkov y Cherniguiv, dicen que la situación allí no es mucho mejor. Grandes partes de las ciudades no tienen electricidad, agua corriente ni calefacción, y la gente muere no solo por los bombardeos, sino también por la falta de medicamentos y tratamiento médico.

En el oeste del país, un dron fue derribado en la base militar de Yavoriv, posiblemente mientras intentaba evaluar el grado de daño del ataque del domingo que dejó 35 muertos. Aparte de eso, tras el ataque de ayer a una torre de televisión en Rinve, que dejó al menos 19 muertos y 9 heridos, no se registran más bombardeos en la parte occidental del país.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha asegurado que Rusia aún no ha logrado establecer el control del aire sobre toda Ucrania. El ejército ucraniano informó por la mañana que derribó 4 helicópteros y un avión de combate en las últimas 24 horas.

Según el ex general de EEUU Ben Hodges, el ejército ruso puede quedarse sin munición importante en unos 10 días, lo que hará que detenga su avance. El analista militar ucraniano Oleksiy Arestovych también predice que la invasión puede detenerse dentro de una o dos semanas o a principios de mayo. Su video de 2019 donde aparentemente anticipó el momento y la escala de la invasión rusa se volvió viral recientemente en las redes sociales ucranianas.

Un militar patrulla entre una barricada antitanques en la ciudad ucraniana de Odesa FOTO: Borja Sánchez Trillo EFE

Los temores de un conflicto aún más amplio y prolongado han aumentado después de las informaciones que apuntan a que Rusia solicitó a China asistencia militar y económica. En la reunión de alto nivel en Roma el lunes, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la UE trató de advertir a China que hacerlo sería un “error histórico”. Los chinos negaron estos afirmaciones denominándolas “desinformación”.

Sin embargo, otros informes que aparecieron el lunes por la noche afirmaron que la inteligencia de EEUU se enteró de que China ya aceptó las solicitudes de Rusia, que podrían incluir armamentos sofisticados, como misiles, pero también comida preparada para sus tropas. Esto último sería necesario para suavizar los problemas logísticos que, según los informes, provocaron que soldados rusos, abastecidos con paquetes de comida obsoletos, tuvieran que saquear las tiendas locales en Ucrania.

Mientras tanto, el presidente de EEUU, Joe Biden, confirmó que su gobierno continuará brindando más ayuda militar a Ucrania, ayudando financieramente a su pueblo y recibiendo a los refugiados ucranianos con los brazos abiertos. Se espera que visite a aliados europeos clave, incluido el vecino de Ucrania, Polonia, más tarde este mes.

La UE acordó por la mañana introducir el cuarto paquete de sanciones que congelaría a los activos del oligarca ruso Roman Abramovich, prohibiría el comercio de acero con Rusia y restringiría aún más su acceso a los mercados financieros internacionales.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelenski, se dirigió a las tropas rusas en su discurso diario por la noche. “Si se rinden a nuestras fuerzas, les trataremos como se debe tratar a los humanos: con dignidad. La forma en que no les han tratado en su ejército. Y la forma en que su ejército no trata a nuestra gente. Escogen”.