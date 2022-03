Zelenski reprende a Alemania por no haber hecho lo suficiente para evitar el conflicto

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dirigió este jueves a los parlamentarios del Bundestag alemán a través de una conexión en video en la que, entre palabras de agradecimiento y solicitudes de más apoyo para poner fin a la guerra en su país, acusó a Alemania de no haber hecho lo suficiente para evitar el conflicto. En un discurso pronunciado desde la calma, Zelenski describió la situación en su país, que fue invadido por Rusia hace tres semanas, y criticó a Berlín por sus años de inacción contra Rusia. El presidente ucraniano reprochó a Alemania haber priorizado la economía y el suministro del gas ruso y alertó de que con la invasión, Moscú está “construyendo un nuevo muro” entre “libertad y falta de libertad que se hace más grande con cada bomba”. “¿Cómo podría ser posible tal cosa?”, preguntó. Además, reprochó a la República Federal de no haber restringido los lazos económicos con Rusia. “Les advertimos de que Nord Stream 2 era un arma y su respuesta fue economía, economía y más economía”, aseguró Zelenski. Asimismo, y como otra crítica, citó la negativa de Occidente a admitir a Ucrania en la OTAN. “Rusia está bombardeando nuestras ciudades y está destruyendo nuestras casas, hospitales, escuelas e iglesias con cohetes, bombas y artillería. En tres semanas murieron muchos ucranianos, los ocupantes mataron a 108 niños, aquí en 2022″, dijo Zelenski que advirtió que “una vez más, y en plena Europa, se está intentando destruir a todo un pueblo”.

Aprovechando la tribuna que le cedió el Bundestag, Zelenski trazó con resignación paralelismos entre la situación actual y la Alemania nazi. “Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los políticos repiten las palabras ‘nunca más’ todos los años y ahora vemos que esas palabras no valen nada”. Ciudades como Járkov y Chernígov, que ya sufrieron la devastación, están siendo ahora nuevamente destruidas. “Sin embargo, los ucranianos no solo defienden a su propio país, sino también los valores de los que tanto se habla en Europa”, subrayó Zelenski. No obstante, y a pesar de las críticas, se mostró agradecido por la ayuda brindada, pero pidió aún más apoyo con un llamado a la creación de una zona de exclusión aérea en su país e instó a Alemania a recordar el puente aéreo que los aliados occidentales establecieron durante el bloqueo de Berlín a fines de la década de 1940. “No podemos construir un puente aéreo, porque solo las bombas rusas caen de nuestro cielo”, dijo. Al final de su discurso de diez minutos, el presidente ucraniano apeló al canciller Olaf Scholz: “Derribe este muro, apóyenos, ayúdenos a detener esta guerra”.

Ola de refugiados

Minutos antes de la videoconferencia, la vicepresidenta del Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, expresó su consternación por la guerra rusa contra Ucrania y aseguró a Kiev la solidaridad alemana. “Nuestros pensamientos están contigo y con los que te lloran”, dijo antes del discurso de Zelenski. Sin embargo -añadió- “además de la solidaridad humana es necesaria una política decidida”. Tras la comparecencia del presidente ucraniano, no hubo un debate sobre Ucrania en el Parlamento alemán, a petición del ejecutivo germano que rechazó así una solicitud del grupo conservador. El líder de la Unión, Friedrich Merz, mostró su interés en saber la opinión del canciller tres semanas después de su primera declaración del Gobierno sobre la guerra en Ucrania. Otro punto que se quiso debatir, es el tema de los refugiados que han llegado a suelo germano. Según el Ministerio Federal del Interior, casi 175.000 personas de Ucrania se habían registrado en Alemania desde que comenzara el ataque ruso el 24 de febrero. La mayoría son mujeres y niños. Sin embargo, solo se registran los identificados por la policía federal y como regla general, no hay controles fronterizos fijos en las fronteras internas de la UE y los ucranianos pueden ingresar al país sin visa; por lo que la cantidad de personas que han llegado sea probablemente mucho mayor.