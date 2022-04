Guerra Ucrania-Rusia, última hora: Ucrania dice haber alcanzado con misiles un buque insignia ruso en el Mar Negro

Ucrania entra en el día 50 de guerra con nuevos combates calle a calle en el interior de la ciudad de Mariupol, que sufre un asedio de más de 40 días. Los bombardeos han aumentado “significativamente” en Járkov. EE UU anuncia un nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares

Noticias relacionadas Combates. Mariupol lucha a la desesperada para no caer en manos rusas

08:45 h

Casi 400 niños muertos o heridos en siete semanas de guerra en Ucrania

Casi 400 niños han muerto o han sido heridos y 4,8 millones han dejado sus hogares desde que la guerra en Ucrania empezó hace siete semanas, dijo este jueves la organización de protección de la infancia Save the children. Aunque la ONU ha verificado la muerte de 153 menores y 246 heridos, Save the Children, que opera en la zona, cree que la cifra es mucho mayor y alerta de que “todos los niños están en peligro” al aumentar los ataques contra hospitales y escuelas.

De 7,5 millones de menores ucranianos, casi dos tercios han huido, de los cuales 2,8 millones están desplazados dentro del territorio del país y otros 2 millones se han refugiado en Estados vecinos.

08:30 h

Estados Unidos afirma que los militares rusos “todavía” tienen problemas de moral pese a su reabastecimiento

Estados Unidos ha señalado que casi todas las fuerzas terrestres rusas están en la región del Donbás, desde Mariúpol hasta Mikolaiv, y ha asegurado que, pese a la concentración y el reabastecimiento de las tropas, los militares rusos “todavía” tienen problemas de moral y cohesión de sus unidades.

“Casi la mitad de sus tropas alistadas son reclutas que no reciben mucho entrenamiento y de quienes tenemos evidencia, incluso evidencia reciente ,de que se han desilusionado”, ha dicho un alto funcionario estadounidense, agregando que todavía no hay “ningún indicio de que China haya brindado asistencia tangible, letal o no letal”.

08:15 h

La Casa Blanca matiza las palabras de Biden sobre el posible “genocidio” cometido por Rusia en Ucrania

La Casa Blanca ha matizado las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha calificado las acciones rusas en Ucrania de “genocidio”, recalcando que el mandatario habla por el país y que no cambia la estrategia estadounidense, pese a que haya un proceso internacional para determinar si los ataques de Moscú contra Kiev constituyen esta forma de exterminio. “Putin está atacando brutalmente a los civiles y violentando a un país en este momento. El presidente (Biden) estaba hablando de cuáles son esas atrocidades y lo que está viendo en el terreno”, ha dicho su portavoz, Jen Psaki, matizando que, aunque Biden haya hablado en hasta dos ocasiones de “genocidio”, todavía hay en marcha “un proceso legal” por el que las acciones rusas serán juzgadas.

En este sentido, ha aclarado que Biden “no se está adelantando” al trabajo de los tribunales internacionales, sino que está hablado “de lo que siente”. Psaki ha reiterado que, “independientemente” de cómo se llame, el objetivo de Estados Unidos es “seguir ayudando a los ucranianos en esta guerra”.

08:00 h

Ucrania dice haber alcanzado un buque insignia ruso en el Mar Negro pero Moscú aduce un incendio

El crucero misilístico “Moskva”, buque insignia de la Flota rusa del Mar Negro, fue alcanzado este miércoles por misiles “Neptune”, lo que causó “graves daños”, anunció una fuente militar ucraniana. El ministerio de Defensa ruso, sin embargo, informó este jueves de que el buque de guerra ha sufrido “un intenso fuego y la posterior detonación de municiones”, y, aunque “sufrió graves daños”, la tripulación pudo ser evacuada.

Las autoridades rusas, que no han aclarado el lugar en el que se encuentra el buque ni el tipo de munición, han iniciado una investigación para aclarar el origen del incendio, tal y como ha informado el diario ruso ‘Kommersant’.

El jefe de la administración militar regional de Odesa, Maksym Marchenko, anunció en Telegram que el ejército ucraniano alcanzó al crucero ruso “Moskva” con misiles, según informó la agencia Ukrinform. “Los misiles Neptune que custodiaban el Mar Negro causaron daños muy graves al barco ruso”, dijo Marchenko.

7:30 h

Al menos cuatro muertos y diez heridos por bombardeos en la región de Járkov

Al menos cuatro muertos y diez heridos por bombardeos en la región de Járkov durante la jornada de este miércoles, según han informado las autoridades ucranianas en la cuenta oficial de Telegram de la administración estatal regional de la ciudad. “El 13 de abril de 2022, militares rusos dispararon contra edificios residenciales en el distrito Nemyshlianskyi de Járkov. Tres personas murieron en el bombardeo. Cuatro civiles resultaron heridos, el más joven, de 17 años y el más mayor, de 75″, ha dicho su jefe militar, Oleg Sinegubov.

Más tarde, Sinegubov ha informado de que las tropas rusas han lanzado varios ataques en Járkov en el distrito de Severnaya Saltovka, confirmando así los cuatro civiles muertos y los diez heridos, así como destrozos en edificios residenciales y en propiedades personales de civiles. Además, la agencia de noticias Unian ha señalado que ya hay más de 100 civiles muertos en la región nororiental de Sumy.

07:00 h

El ministro de Defensa de Ucrania precisa que hay alrededor de 10.000 militares rusos cerca de Mariupol

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksí Réznikov, precisó que alrededor de 10.000 militares rusos están estacionados actualmente cerca de Mariupol y pidió a los países socios armas de largo alcance para “contener” a las fuerzas de Moscú.

“Podemos contenerlos, pero necesitamos asustarlos. Para ello necesitamos lanza-cohetes múltiples con un alcance de más de 40 kilómetros. Necesitamos misiles antibuque para detenerlos en Odessa y en el Mar Negro. Necesitamos muchos tanques, vehículos blindados y artillería de calibre 155 mm”, detalló Réznikov.

06:30 h

Biden anuncia 800 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que ha autorizado 800 millones de dólares más en asistencia militar y de seguridad a Ucrania, después de hablar por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

En un comunicado, Biden dijo que las armas estadounidenses y de otros países occidentales han sido “cruciales” para que Ucrania resista contra la invasión rusa y añadió: “No podemos descansar ahora”.

06:00 h

República Checa reubica su Embajada ucraniana en Kiev

El Ministerio de Asuntos Exteriores de República Checa ha anunciado la reubicación de la Embajada en Ucrania en la capital, Kiev, semanas después de haber abandonado la ciudad ante el inminente estallido del conflicto con Rusia.

“La bandera checa vuelve a ondear sobre la Embajada en Kiev. Nuestros diplomáticos están de vuelta”, ha trasladado la cartera de Exteriores en sus redes sociales, donde además han compartido imágenes del izado de la enseña checa.