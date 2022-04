Las cinco claves del debate ente Macron y Le Pen

Durante casi tres horas, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentaron anoche en un cara a cara televisivo que fue menos bronco que el celebrado hace cinco años. El presidente francés exhibió su dominio de los temas y las cifras, mostrando en algunos momentos una evidente condescendencia por su rival. Mientras, la líder ultraderechista demostró estar más preparada que en 2017 y no cometió demasiados errores. Ambos candidatos a la segunda vuelta presidencial de este domingo se enfrentaron por su relación con Vladimir Putin y sobre sus políticas migratoria y económica.

1. Poder adquisitivo

Si una cosa siempre ha estado clara es que Emmanuel Macron se siente muy cómodo defendiendo sus ideas financieras y justificándolas con cifras y datos.

El primer segmento del debate del miércoles fue sobre el poder adquisitivo de los franceses. Debería haber sido un tema que le ofreciera a Marine Le Pen la oportunidad de asestar algunos golpes.

Le Pen ha prometido reducir el IVA en 100 productos esenciales del 5,5% al 0% en un intento por aliviar la crisis del coste de vida.

Macron respondió diciendo que la política era “ineficaz” porque llevaría a que muy poco dinero volviera a los bolsillos vacíos y que también era “injusta” porque beneficiaría a los ricos del país, como él mismo, Le Pen y los periodistas de televisión que presentaban el debate.

Por su parte, Macron propone cheques alimentarios para las familias más pobres que, dice, son “más efectivos y más justos”.

También criticó a Le Pen por sugerir que los salarios de los trabajadores aumentarían un 10%. “Un presidente de la República no puede decidir los salarios del patrón. No elegirás los salarios”, dijo.

Más adelante en el debate, Macron atacó a su rival diciendo que “nunca explicas cómo financiarás tus reformas”.

Las políticas económicas de Le Pen han sido calificadas de fantasía por muchos de sus críticos en las últimas semanas y es poco probable que hiciera algo durante el debate para convencer a esos críticos de que sus políticas eran factibles y asequibles.

2. Vínculos con Putin

Como era de esperar, Marine Le Pen se vio obligada a defender sus vínculos con Rusia y su presidente, Vladimir Putin, ahora descrito como un criminal de guerra por líderes como el presidente estadounidense, Joe Biden, debido a los crímenes cometidos durante la invasión de Ucrania.

Macron la acusó de ser “dependiente” del Kremlin, describiendo al líder ruso como su “banquero”. “Sus intereses están vinculados a los intereses del poder ruso. Dependes del poder ruso y del señor Putin”, dijo Macron, refiriéndose a un préstamo acordado por el partido de Le Pen con un banco checo-ruso que, dijo, era “cercano al Gobierno ruso”.

Le Pen respondió insistiendo en que ella era “una mujer absoluta y totalmente libre” y que su objetivo era solo defender los intereses franceses.

“Si me vi obligada a ir y hacer un préstamo en el extranjero fue porque ningún banco francés accedió a concederme un préstamo”, espeto y agregó que Macron había recibido a Putin en la residencia de verano de Bregançon en 2017.

Le Pen subrayó que estaba a favor de todas las sanciones contra Moscú anunciadas desde que el líder ruso ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, y apoyó el suministro de armas a Ucrania.

En un momento, sacó un tuit impreso para defender lo que había dicho anteriormente sobre la defensa de una Ucrania libre y soberana. Como era de esperar, el momento se convirtió rápidamente en un nuevo meme de Internet.

El tema de Putin y Rusia era uno que Le Pen nunca iba a ganar, dada la brutal guerra en Ucrania, pero es posible que haya salido relativamente ilesa dado que su cortejo a Putin y los bancos rusos ya era bien conocido.

3. La arrogancia de Macron

En el período previo al debate, los asesores de Macron le advirtieron repetidamente que no se mostrara arrogante. Es un rasgo de personalidad por el que el presidente ha sido criticado durante mucho tiempo y considerado como una de las razones por las que muchos votantes se niegan a respaldarlo.

“Deja de decirme que no seas arrogante. No es una clase de yoga”, supuestamente gritó Macron.

Según muchos televidentes en Twitter y quizás Le Pen, quien en un momento le dijo “no me des lecciones”, Macron no siguió el consejo de sus asesores.

Muchos publicaron una foto en Twitter de Macron apoyando la barbilla en las manos mirando con lástima a Le Pen. Lo acusaron de ser condescendiente e insolente.

“Macron está cometiendo el error táctico de tratarla con condescendencia y desdén. Debería olvidarla y hablar a los votantes franceses con convicción y sinceridad”, escribía Matthew Fraser de la Universidad Americana de París en Twitter.

Macron interrumpió repetidamente a Le Pen, sin duda para tratar de desestabilizarla y desviarla del rumbo, y los anfitriones le decían con frecuencia que dejara que Le Pen terminara sus respuestas.

Cuando ella citó el aumento de la deuda con Macron, él respondió: “Oh, Dios mío, Dios mío. Detenerse. estás confundiendo todo”.

4. Riesgo de ‘guerra civil’ en Francia

Una de las partes más animadas del debate, como era de esperar, se centró en el Islam y, en particular, en el plan de Le Pen de prohibir el velo musulmán en los lugares públicos de Francia.

“Estoy a favor de la prohibición del velo en el espacio público”, dijo Le Pen justificando el plan diciendo que “el velo es un uniforme impuesto por los islamistas”. “Necesitamos liberar a estas mujeres”, clamó.

Macron devolvió el golpe, sabiendo que la prohibición planeada ha tenido a Le Pen en terreno inestable en los últimos días.

“Francia, cuna de la Ilustración y el universalismo, se convertirá en el primer país del mundo en prohibir los símbolos religiosos en los espacios públicos. Eso que estás proponiendo, no tiene sentido”, continuó.

“¿Estás proponiendo cuántos policías van a correr detrás de un pañuelo en la cabeza o una kipá o un símbolo religioso?”

“No has leído mi ley”, respondió Le Pen. “Sí, pero he leído la Constitución francesa”, dijo el presidente antes de añadir que no apoyaría la prohibición de ningún símbolo religioso en los espacios públicos.

El problema para la candidata ultraderechista es que su política sobre el velo musulmán no parece tener mucho apoyo entre los votantes fuera de su núcleo. Es uno de sus planes más extremos que socava sus esfuerzos por suavizar su imagen. La discusión fue una victoria fácil para Macron.

5. “Climaescéptico” vs ‘hipócrita climático’

Ninguno de estos dos candidatos es el más fuerte en temas ambientales, pero chocaron. Macron ha sido criticado por su historial en los últimos cinco años y por no hacer de los temas verdes una prioridad en su programa. Le Pen ha sido muy criticado por querer derribar turbinas eólicas en toda Francia y acabar con la fuente de energía renovable.

La líder de Reagrupación Nacional acusó a Macron de querer construir turbinas eólicas en todas partes de la costa francesa, excepto en Le Touquet en la costa del Canal, donde Macron y su esposa tienen una casa de vacaciones.

“¿De qué bromeas?” respondió Macron, quien describió a su rival como una escéptica climática y destacó que sus “22 medidas para Francia” no contenían la palabra ecología. Ella respondió y dijo que Macron era un “hipócrita climático”.

Dada la crisis climática, podríamos haber esperado que los temas ecológicos fueran mucho más prominentes en el debate y tal vez lo hubieran sido si Macron se hubiera enfrentado al candidato de extrema izquierda, Jean Luc Mélenchon.

Pero fue una parte del debate que no se encendió y muchos en Francia, especialmente los jóvenes, podrían estar preocupados por eso.