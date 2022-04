El chino que cuenta la guerra de Ucrania y que en Pekín repudian por “traidor”

El vloggero Jixian Wang está causando furor con su retransmisión de la guerra de Ucrania. A mediados de 2021, el programador chino se marchó a la ciudad de Odesa para trabajar en su sector. Casualidades de la vida, poco después estalló la guerra en Ucrania cuando Moscú decidió invadirlo. Wang se quedó en Odesa después de que su compañía de Inteligencia Artificial, con sede en EE UU, lo transfiriera allí desde Macedonia. La genialidad de Jixian es que se percató de que en su China natal los medios oficiales le estaban contando a los ciudadanos una versión diferente de lo que estaba pasando en el campo de batalla.

Así que se puso a realizar vídeos que fue los publicando en las redes sociales desde Odesa, la joya ucraniana que ha recibido ya varios ataques de las tropas rusas. Con sus grabaciones publicadas en la plataforma WeChat, ha tratado de mostrar la crudeza del conflicto y ha sido testigo de cómo se vive ante la amenaza de bombardeos y el sonido de las sirenas antiaéreas.

Las autoridades del país comunista han censurado su trabajo y le han cortado la comunicación con su casa.

En uno de sus videos Wang mostró su pasaporte chino y dijo: “Estos guardias ucranianos no son nazis, son programadores informáticos, gente común, peluqueros, esta es la gente”. Sin embargo, muchos compatriotas se lanzaron contra su trabajo y comenzaron a llamarlo traidor porque se oponía a la posición oficial del régimen comunista en la guerra de Ucrania. Incluso hubo peticiones para que fuera repatriado, juzgado y sancionado.

Sin desanimarse, Wang se enfrentó a la polémica discusión en sus vídeos diarias. A la cadena americana VOA estar “lidiando con una guerra en dos frentes. El campo de batalla al que me enfrento aquí es aterrador, pero al menos puedo ver los tanques; son algo que es tangible y puedo evitarlos. Pero el otro campo de batalla que acecha detrás de mí es aún más aterrador: maldita sea, aunque sé que está ahí, no puedo verlo. No sé quién está en esto, pero todos me dicen que me quieren muerto”.

La valentía de este joven supera cualquier prueba de fuego. En uno de sus vídeo hizo este comentario: “La gente me dice que este es un momento en que los débiles simplemente tienen que someterse a los fuertes, que el poder político viene del cañón de un arma. ¿Quién dice eso? ¿Qué tipo de lógica es esa? No soy una criatura marina, un pez pequeño que espera ser devorado por un pez más grande. Soy un ser humano”