“Ucrania está luchando por la seguridad de Europa”

Andrey Makarychev, profesor de Estudios Políticos Regionales en la Universidad de Tartu, cree que Ucrania está en condiciones de ganar la guerra y no descarta un ataque ruso en Moldavia para terminar de controlar la región separatista de Transnistria, cerrando así un corredor por todo el sur de Ucrania.

Rusia ha concentrado sus fuerzas en el este. ¿Conseguirá conquistar todo el oriente de Ucrania?

Hay bastantes posibilidades de que Ucrania pueda detener a los rusos en el sureste del país y liberar gradualmente los territorios ocupados por las tropas rusas después del 24 de febrero. Rusia ha declarado la segunda fase de su “operación militar”, pero hasta ahora no parece muy impresionante. Rusia está agotando sus recursos militares y humanos, habiendo perdido en Ucrania en dos meses más de lo que la Unión Soviética perdió durante una guerra de una década en Afganistán. Hay muchas evidencias de la baja moral entre las tropas rusas. Y, por supuesto, las sanciones están afectando a la economía rusa, incluidos sus sectores relacionados con el ejército, creando así las condiciones para un colapso financiero. Todo esto aumenta las posibilidades de resistencia de Ucrania, pero mucho dependerá de la cantidad de armamento que Ucrania reciba de sus socios occidentales.

¿Puede desembocar el conflicto en una guerra de guerrillas?

Hasta ahora, la resistencia de Ucrania está centralizada y bien coordinada. La participación en la autodefensa territorial (grupos de milicias armadas locales) parece ser bastante selectiva y limitada solo a voluntarios bien entrenados. Sin embargo, cuanto más se prolongue la guerra, lógicamente se puede esperar una mayor resistencia de base contra los ocupantes rusos. Ucrania tiene tradición de partisanos durante la Segunda Guerra Mundial, así como comunidades semi militares autogobernadas de cosacos que se remontan a la historia del país.

¿Putin podría ordenar atacar países vecinos si pierde la guerra?

Yo diría que es al revés: cuanto más se resiste Ucrania y destruye el potencial militar ruso, más seguros están los demás países vecinos. En el escenario opuesto, y hasta ahora improbable, del dominio final de Rusia sobre Ucrania, países como Polonia y los tres estados bálticos podrían volverse mucho más vulnerables a los ataques rusos. En este sentido, Ucrania lucha por una seguridad mucho más amplia en Europa.

La situación de Moldavia es delicada, con ataques de origen desconocido. ¿Está Rusia interesada en extender la guerra a los países vecinos?

Moldavia está en peligro a la luz de los planes de Rusia de concentrar su ofensiva militar en el sur de Ucrania para asegurar un corredor terrestre hacia la Crimea anexada. Dado que Moscú parece estar dispuesto a implementar este escenario, las tropas rusas ubicadas en Transnistria podrían usarse para apuntar a la cercana Odesa. Pero si Moldavia, y Transnistria por su parte, se ven amenazados, sería un duro golpe para la insistencia de Rusia en un estatus neutral de sus vecinos postsoviéticos: la neutralidad simplemente no protege a Moldavia de una posible interferencia rusa. Por cierto, es exactamente la realización de este hecho lo que motiva en gran medida a Finlandia y Suecia a unirse a la OTAN.

¿Por qué Lavrov advirtió de una tercera guerra mundial?

Por un lado, esto es parte de la estrategia de chantaje habitual de Rusia destinada a evitar que los países occidentales ayuden a Ucrania, incluidos los suministros militares, el entrenamiento y el intercambio de inteligencia. Y esta asistencia está creciendo, lo que hace añicos las posibilidades de Rusia de someter a Ucrania. Por otro lado, no descarto que haya altos cargos en Moscú que admitan seriamente la posibilidad de atacar de una forma u otra a los miembros de la OTAN como represalia por su implicación militar en ayudar a Ucrania a resistir. No olvidemos que en el ultimátum ruso de diciembre de 2021, Moscú exigió un retroceso de la infraestructura militar de la OTAN a las posiciones de 1997, lo que afecta directamente a todos los países que se convirtieron en miembros de la OTAN después. No veo cómo Rusia puede pensar en lograr este objetivo sin una confrontación militar directa con la OTAN.