Cuáles son los requisitos para entrar en la OTAN

Finlandia ha dado un paso histórico. El presidente y la primera ministra del país han anunciado su intención de solicitar la adhesión a la OTAN “cuanto antes” después de la invasión rusa de Ucrania, una medida que apoya el 76% de los finlandeses y que pone fin a más de setenta años de neutralidad. Se espera que el Gobierno de Suecia siga el mismo camino la próxima semana anunciando que también querría ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un futuro cercano. Todo ello pese a las advertencias de Vladimir Putin de que si estos dos países se integran en la estructura militar liderada por EEUU habrá un rearme en la zona del Báltico y el aumento de la inestabilidad regional.

La OTAN está formada actualmente por 30 países, todos ellos europeos excepto Canadá y Estados Unidos. Su política es la de abrir sus puertas a cualquier país europeo que cumpla una serie de requisitos. “Las partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte”, dice el artículo 10 del Tratado firmado en 1949.

Para entrar en la organización se exigen tres requisitos: estar en Europa, ser un estado democrático y contribuir a la defensa de la OTAN. Sobre el papel, Rusia podría ingresar en la alianza en un futuro si Putin o un posible sucesor se alejara del sistema autocrático para entrar en la senda del modelo democrático, algo que a día de hoy parece inviable.

Mapa expansión de la OTAN FOTO: Statista

Sin embargo, hubo un momento en la historia reciente en que Rusia tuvo una pequeña ventana para ingresar en el club militar más poderoso del planeta, tal y como ha contado el historiador Timothy Sayle remitiéndose a la década de los noventa, en particular al año 1997, cuando se firmó la Ley Fundacional OTAN-Rusia, un acuerdo para construir una relación de colaboración en materia de seguridad entre Moscú y la alianza militar. “La idea de que Rusia se uniera a la OTAN en realidad se remonta a la década de 1950. Ya en 1954, la Unión Soviética propuso unirse a la OTAN y eso fue una estrategia de relaciones públicas, una especie de movimiento de propaganda en el que los soviéticos sabían que la OTAN diría que no”, dijo Sayle en una entrevista a la BBC

Incluso el propio Putin le contó al director de cine Oliver Stone en 2015 que en el pasado había sugerido al entonces presidente de EEUU Bill Clinton formar parte de la OTAN. “Recuerdo la última visita oficial del presidente Clinton aquí. Le dije, medio en serio, medio en broma: Rusia probablemente debería pensar en unirse a la OTAN”, relató el inquilino del Kremlin.

Bloques mundiales FOTO: José Luis Montoro

En el supuesto caso de que una futura Rusia democrática decidiera en un futuro ser parte de la Alianza Atlántica tendría que contar el respaldo de los países miembros ya que el ingreso de un nuevo socio debe ser votado de forma unánime por todas las partes.

Países como Colombia que desearían entrar en la OTAN no puede hacerlo porque no es un estado europeo. Pese a todo, Colombia formalizó en 2018, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, formalizó, su acceso como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un status que comparte con otros 19 países entre los que figuran Afganistán, Egipto, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Australia, Pakistán, Filipinas y Corea del Sur. Estos países no cuentan con la protección de la organización, pero sí pueden acceder a mejores relaciones y alianzas para mantener la defensa de sus estados.

Desde su creación en 1949 para contrarrestar la expansión de la Unión Soviética, la OTAN ha ido ampliándose paulatinamente. Al comienzo de la Guerra Fría tenía doce miembros; sin embargo fue a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS cuando experimentó su mayor crecimiento, pasando de los 16 miembros que tenía a finales de los noventa, a los 30 socios de la actualidad, que serían 32 si finalmente Suecia y Finlandia se integran en la organización.

En la historia de la OTAN ha habido territorios que estaban protegidos por el paraguas de la organización militar, como fue el caso de Chipre y Malta ya que eran dependencias de Reino Unido, si bien tras su independencia en 1960 y 1964 respectivamente no se unieron a la alianza. Un caso parecido es el de Argelia, que era provincia de Francia hasta su independencia en 1962.

LOS PAÍSES QUE INTEGRAN LA OTAN

Albania (2009); Alemania (1955); Bélgica (1949); Bulgaria (2004); Canadá (1949); Croacia (2009); Dinamarca (1949); Eslovaquia (2004); Eslovenia (2004); España (1982); Estados Unidos (1949); Estonia (2004); Francia (1949); Grecia (1952); Hungría (1999); Islandia (1949); Italia (1949); Letonia (2004); Lituania (2004); Luxemburgo (1949); Macedonia del Norte (2020); Montenegro (2017); Noruega (1949); Países Bajos (1949); Polonia (1999); Portugal (1949); Reino unido (1949); República checa (1999); Rumanía (2004) y Turquía (1952).